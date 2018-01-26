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 Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины раскрыли схему присвоения бюджетных средств при проведении публичных закупок медицинских материалов для лечения почечной недостаточности методом гемодиализа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что руководители и учредители коммерческих структур организовали преступную схему, в которой были задействованы и подразделения здравоохранения.

За определенное вознаграждение заранее прописывались условия для закупки продукции конкретной торговой марки. Организатор данной преступной схемы является официальным представителем данного знака. Для безапелляционной победы во время проведения публичных торгов участие в них принимали подконтрольные и аффилированные общества. С победителями заключены договоры на поставку продукции по завышенным ценам.

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Кроме того, как установили правоохранители, с целью выведения бюджетных средств в "тень" были созданы аффилированные иностранные компании. Эти структуры были поставщиками медицинских материалов торговой марки подконтрольным обществам. Те, в свою очередь, снабжали продукцию в учреждения здравоохранения в соответствии с заключенными договорами. Однако предприятия-нерезиденты не имеют никакого отношения к производителю медицинской продукции и использовались только для преступных целей.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государственном и местным бюджетам, достигает 60 млн гривен.

25 января оперативники провели санкционированные обыски в нескольких регионах страны. Процесуальные действия проводились в офисах коммерческих и государственных структур, задействованных в хищении бюджетных средств. По результатам обысков правоохранители изъяли печати оффшорных компаний и других субъектов хозяйствования, деньги в эквиваленте в нацвалюте почти 2 млнгривен и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

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Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция 01
Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция 02

Смотрите: Нацполиция ликвидировала предприятие, изготовлявшее в Киеве фальсифицированные лекарственные средства. ФОТОрепортаж

Все мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины..

Источник: https://censor.net.ua/p3046848
 
 
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Судя по количеству чернухи на минзрав, страшилу хотят поменять на какого то винницкого гениального функционера от медицины.
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шестерок припнуть до стінки...а куди йшли основний поток потихеньку спустять на тормозах...як завжди..Страшно...наживаться на людских життях..Маю надію що Бог покарае за це!!!
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> бюджетный средств <

Что-то с редактированием новостей печально это всё.
Так можно дойти до заголовков "Распахивать схематический разбойничать миллион 60 гражданином копилкой способы когда шоппинг пчеловодство сырья в целях Гемодиальная Лиза, - Гестапо. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ"
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Посмотрел - так противно стало.
Единственный + - есть настоящие украинцы в нашей ВР, но их слишком мало..... Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8641
https://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
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Короче. Дело врачей сталинской эпохи плачет по этим делкам. Пожизненное заключение - хорошая статья УК для этих барыг на людском горе.
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По результатам обысков правоохранители изъяли печати оффшорных компаний

Могу адресок подкинуть, больше 100 оффшоров. имя Петро, кличка Инкогнито
Похоже недовольные остались условиями тендера или новые игроки решили войти
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРаскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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