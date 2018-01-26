 Раскрыта схема хищений 60 млн грн бюджетный средств при закупках медматериалов для гемодиализа, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что руководители и учредители коммерческих структур организовали преступную схему, в которой были задействованы и подразделения здравоохранения.

За определенное вознаграждение заранее прописывались условия для закупки продукции конкретной торговой марки. Организатор данной преступной схемы является официальным представителем данного знака. Для безапелляционной победы во время проведения публичных торгов участие в них принимали подконтрольные и аффилированные общества. С победителями заключены договоры на поставку продукции по завышенным ценам.

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Кроме того, как установили правоохранители, с целью выведения бюджетных средств в "тень" были созданы аффилированные иностранные компании. Эти структуры были поставщиками медицинских материалов торговой марки подконтрольным обществам. Те, в свою очередь, снабжали продукцию в учреждения здравоохранения в соответствии с заключенными договорами. Однако предприятия-нерезиденты не имеют никакого отношения к производителю медицинской продукции и использовались только для преступных целей.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государственном и местным бюджетам, достигает 60 млн гривен.

25 января оперативники провели санкционированные обыски в нескольких регионах страны. Процесуальные действия проводились в офисах коммерческих и государственных структур, задействованных в хищении бюджетных средств. По результатам обысков правоохранители изъяли печати оффшорных компаний и других субъектов хозяйствования, деньги в эквиваленте в нацвалюте почти 2 млнгривен и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

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