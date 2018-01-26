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Все про:Житомирщина (509) Киевская область (1363) лекарства (709) медицина (1513) СБУ (12086) фальсификат (238)

 СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата "кислород медицинский". ФОТО

СБУ пресекла противоправную схему производства и реализации опасных лекарственных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

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Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения совместно со столичной прокуратурой блокировали изготовление и реализацию опасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский".

Правоохранители установили, что дельцы организовали производство фальсификата с использованием оборудования, предназначенного для изготовления технического кислорода, что создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Опасную продукцию злоумышленники поставляли в более двух десятков государственных лечебно-профилактических учреждений в Киевской и Житомирской областях.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для легализации фальсификата организаторы использовали документы лицензированных производителей медицинского кислорода из других регионов Украины.

Во время следственных действий в складских, производственных помещениях и местах проживания злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли оборудование для производства фальсифицированного кислорода и шестнадцать тонн субстанции для его изготовления. Правоохранители также обнаружили документацию по поставкам в государственные лечебные учреждения "продукции" на сумму почти десять миллионов гривен.

Сейчас использование опасной продукции в медицинских учреждениях прекращено.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрений организаторам противоправной схемы.

Продолжается досудебное следствие.

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СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата кислород медицинский 01
СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата кислород медицинский 02
СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата кислород медицинский 03
СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата кислород медицинский 04

Источник: https://censor.net.ua/p3046841
 
 
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Прочитал заголовок новости.
Задумался: интересно, что представляет собой фальсификация химического элемента кислород?

Нет, можно закачать в баллоны озон (О-три), тогда действительно опасно будет...
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Там же написано - технічний. Себто, можливо, забрунений, бо ніхто не контролює що там. Регулярно аквалангісти через непридатні компресори труяться, з цим те саме могло б бути.
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просто зашел для интереса посмотреть ,что тут пишут .....ну о такой новости нечего писать это вода-водой ...или вы не понимаете что СБУ должно шпийонов ловить , а не горе предпренемателей - у нас для этого вроде рехформированая полиция есть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата "кислород медицинский". ФОТО
 
 
 
 
 
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