 СБУ пресекла поставку в медучреждения Киевщины и Житомирщины опасной подделки препарата "кислород медицинский". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения совместно со столичной прокуратурой блокировали изготовление и реализацию опасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский".
Правоохранители установили, что дельцы организовали производство фальсификата с использованием оборудования, предназначенного для изготовления технического кислорода, что создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Опасную продукцию злоумышленники поставляли в более двух десятков государственных лечебно-профилактических учреждений в Киевской и Житомирской областях.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что для легализации фальсификата организаторы использовали документы лицензированных производителей медицинского кислорода из других регионов Украины.
Во время следственных действий в складских, производственных помещениях и местах проживания злоумышленников сотрудники СБ Украины изъяли оборудование для производства фальсифицированного кислорода и шестнадцать тонн субстанции для его изготовления. Правоохранители также обнаружили документацию по поставкам в государственные лечебные учреждения "продукции" на сумму почти десять миллионов гривен.
Сейчас использование опасной продукции в медицинских учреждениях прекращено.
В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрений организаторам противоправной схемы.
Продолжается досудебное следствие.
Задумался: интересно, что представляет собой фальсификация химического элемента кислород?
Нет, можно закачать в баллоны озон (О-три), тогда действительно опасно будет...