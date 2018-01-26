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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей госпредприятия "Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местного предпринимателя 30 тысяч гривен взятки за согласование договора аренды нескольких помещений государственного учреждения. Как "посредника" для получения денег она задействовала своего близкого родственника.

Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Также смотрите: Чиновник горсовета на Львовщине задержан за систематическое взяточничество, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали злоумышленников после получения первой части взятки в размере 10 тысяч гривен.

Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ 03

Также смотрите: Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/p3046836
 
 
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Яскравий приклад паразитування на держвласності.
Якщо є на чому паразитувати то гниди обов'язково заведуться. Тому слід приватизувати все що можна, тоді корупції не буде, бо грунт для неї зникне.
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Открою Вам секрет на "приватизации" паразитируют в куда больших размерах.
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а рефинансирование частных банков, а гос гарантии частных контор "рога и копыта", а воровство бюджетных денег и завод через офшоры, спонтом импорт инвестиции и покупка гос цен бумаг, а сколько схем мы еще не знаем, гос служащие должны быть хотя бы с остатками совести, гидности, а имеем сплошных высококачественных ган донов
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Ви перемішали мухи з котлетами.
Рефінансування видають банкам скрізь. як кредит від нацбанку, для покриття касових розриіві. Це загальносвітова практика і лише у нас Іцик кКлопомойський перетворив це на годівницю. Він відкривав банки на підставних осіб, банки заганялися у "проблеми", потім отримували рефінанс і не повертали його а банкротилися. У Іцика було до 50 тких банків-метеликів, гроші яких перекочовувати у його кишені.
Порошенко єдиний, хто наважився стати у Іцика на шляху, інші президенти закривали на художества Іцика очі, бо боялися, що клопомойський у своїх медіа гавном їх обіллє.
у Іцика грошви багато, він і жірнашлюшок і блохерів проплатить і Сракашвілі профінансує, тобто створює проблеми.
Мета - привести до влади Йулю, вона все йому поверне.
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Вы сами себе ответили, то что в нормальных странах с нормальной элитой, управленцами работает, наша быдлоылита превращает в гавно.
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" Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки "

От , курва ... Хотела поцюпити 30 шт , а потом на эти гроши своей дитине диплом купить . Они так все делают . А потом их дети - долбоебы устраиваются начальниками на предприятия ... Так и живем
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менше ніж 1000 евриків, а ще тому дай, тому дай....й на чоботи не залишилося, а тепер ватяна куртка безкоштовно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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