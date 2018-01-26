 Чиновница госпредприятия задержана во Львове за вымогание 30 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от местного предпринимателя 30 тысяч гривен взятки за согласование договора аренды нескольких помещений государственного учреждения. Как "посредника" для получения денег она задействовала своего близкого родственника.
Правоохранители задержали злоумышленников после получения первой части взятки в размере 10 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Якщо є на чому паразитувати то гниди обов'язково заведуться. Тому слід приватизувати все що можна, тоді корупції не буде, бо грунт для неї зникне.
Рефінансування видають банкам скрізь. як кредит від нацбанку, для покриття касових розриіві. Це загальносвітова практика і лише у нас Іцик кКлопомойський перетворив це на годівницю. Він відкривав банки на підставних осіб, банки заганялися у "проблеми", потім отримували рефінанс і не повертали його а банкротилися. У Іцика було до 50 тких банків-метеликів, гроші яких перекочовувати у його кишені.
Порошенко єдиний, хто наважився стати у Іцика на шляху, інші президенти закривали на художества Іцика очі, бо боялися, що клопомойський у своїх медіа гавном їх обіллє.
у Іцика грошви багато, він і жірнашлюшок і блохерів проплатить і Сракашвілі профінансує, тобто створює проблеми.
Мета - привести до влади Йулю, вона все йому поверне.
От , курва ... Хотела поцюпити 30 шт , а потом на эти гроши своей дитине диплом купить . Они так все делают . А потом их дети - долбоебы устраиваются начальниками на предприятия ... Так и живем