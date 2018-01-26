 Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время встречи собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны, а также принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", и законопроект "О национальной безопасности Украины", недавно поддержанный на заседании СНБО Украины.
Кроме того, собеседники уделили значительное внимание вопросам активизации борьбы с коррупцией в секторе безопасности и обороны, созданию единой платформы для систематизации информации о методах ведения гибридной войны и соответствующего противодействия.
Секретарь СНБО Украины отметил, что такие встречи необходимо проводить на постоянной основе. "Наша задача - сформировать баланс безопасности, прозрачности и эффективности. А мнения, озвученные сегодня, - резюмировал он, - помогут нам в этом".
(а фото - отчет женам)
Мне "до сраки", "кабан" Турчинов, или не "кабан"... Главное, чтобы имел клыки да умело и вовремя ими пользовался... Наблюдал тут, неподалёку, материалы из Польши - "танчик" новенький, модернизированный поляками и украинцами (совместное производство)... Был "Т-72", а стал "ПТ-17".
На международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 Украина представила новейший танк ПТ-17, который является результатом глубокой модернизации танка Т-72 силами украинских и польских специалистов.
Соглашение подписали в апреле 2017 между Укроборонпромом и польской компанией Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A. Предложение о партнерстве в создании нового продукта поступила с польской стороны. Следует отметить, что и Польша, и Украина имеют достаточно большой парк советских танков Т-72.
Украинская сторона предоставила автоматы заряжания, новый двигатель, трансмиссию, новейшие орудия 120-миллиметрового калибра, систему управления огнем, вспомогательную силовую установку, систему динамической защиты, башни демонстрационного образца, осуществила модернизацию моторно-трансмиссионного отделения танка. Все это разработали в соответствии со стандартами НАТО.
В свою очередь польская сторона отметила, что потрясена оперативностью украинских специалистов, которые менее, чем за 5 месяцев разработали, изготовили и предоставили все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка.
Положительное решение Минобороны Польши о приобретении танков ПТ-17 позволит предприятиям Украины принять участие в масштабном проекте перевооружение польской армии, который предварительно оценивают в несколько сотен миллионов долларов.
А это как раз, в первую очередь - работа Турчинова...