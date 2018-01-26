 Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны, а также принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", и законопроект "О национальной безопасности Украины", недавно поддержанный на заседании СНБО Украины.

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Кроме того, собеседники уделили значительное внимание вопросам активизации борьбы с коррупцией в секторе безопасности и обороны, созданию единой платформы для систематизации информации о методах ведения гибридной войны и соответствующего противодействия.

Секретарь СНБО Украины отметил, что такие встречи необходимо проводить на постоянной основе. "Наша задача - сформировать баланс безопасности, прозрачности и эффективности. А мнения, озвученные сегодня, - резюмировал он, - помогут нам в этом".

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