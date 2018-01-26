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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3046) Турчинов (2890) эксперт (2606)

 Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны, а также принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", и законопроект "О национальной безопасности Украины", недавно поддержанный на заседании СНБО Украины.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: США приветствуют процессы реформирования сектора безопасности и обороны Украины, - Волкер на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Кроме того, собеседники уделили значительное внимание вопросам активизации борьбы с коррупцией в секторе безопасности и обороны, созданию единой платформы для систематизации информации о методах ведения гибридной войны и соответствующего противодействия.

Секретарь СНБО Украины отметил, что такие встречи необходимо проводить на постоянной основе. "Наша задача - сформировать баланс безопасности, прозрачности и эффективности. А мнения, озвученные сегодня, - резюмировал он, - помогут нам в этом".

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Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами 01
Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами 02
Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами 03
Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами 04
Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами 05

Источник: https://censor.net.ua/p3046827
 
 
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з Юлею був ягням,з Сєнею став кабаном!Ось що Сєня з Петриком роблять!Сподіваюсь,Турчинов уже завтра стане людиною!
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! Навряд. Предал раз и по наклонной пошел.
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А это случайно не тот Турчинов, что Крым кацапам даром отдал? Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами - Цензор.НЕТ 9158
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Не-не. Тут, чем больше времени проходит, тем больше подробностей выясняется. Он и тельняшку на себе рвал и держали его вчетвером. Кричал "Батарея огонь!". Еле оттащили.
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так все неформально одеты, как будто на охоту или рыбалку собрались
(а фото - отчет женам)
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Наверное обсуждают, как нарисовать семь красных линий синим цветом, и чтобы все они были и параллельны и перпендикулярны друг другу... Они ведь эксперты...
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Доказуют, что паралельные линии тоже иногда пересекаются.
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Смотрите как судьба Украины решается, с какими серьезными мордами и умными сидят обсуждают. А воду в решетах носят!
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Напряжённые лица у экспертов..Пастор несёт пургу, но никто не решается возразить..?
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за какие "ці"? Посмотрел фото за 2014, различий особых не увидел
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Китайцы говорят: "Неважно, какого цвета кошка... Главное - чтобы ловила мышей...".
Мне "до сраки", "кабан" Турчинов, или не "кабан"... Главное, чтобы имел клыки да умело и вовремя ими пользовался... Наблюдал тут, неподалёку, материалы из Польши - "танчик" новенький, модернизированный поляками и украинцами (совместное производство)... Был "Т-72", а стал "ПТ-17".
На международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017 Украина представила новейший танк ПТ-17, который является результатом глубокой модернизации танка Т-72 силами украинских и польских специалистов.
Соглашение подписали в апреле 2017 между Укроборонпромом и польской компанией Zaklady Mechaniczne "Bumar - Labedy" S.A. Предложение о партнерстве в создании нового продукта поступила с польской стороны. Следует отметить, что и Польша, и Украина имеют достаточно большой парк советских танков Т-72.
Украинская сторона предоставила автоматы заряжания, новый двигатель, трансмиссию, новейшие орудия 120-миллиметрового калибра, систему управления огнем, вспомогательную силовую установку, систему динамической защиты, башни демонстрационного образца, осуществила модернизацию моторно-трансмиссионного отделения танка. Все это разработали в соответствии со стандартами НАТО.
В свою очередь польская сторона отметила, что потрясена оперативностью украинских специалистов, которые менее, чем за 5 месяцев разработали, изготовили и предоставили все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка.
Положительное решение Минобороны Польши о приобретении танков ПТ-17 позволит предприятиям Украины принять участие в масштабном проекте перевооружение польской армии, который предварительно оценивают в несколько сотен миллионов долларов.

А это как раз, в первую очередь - работа Турчинова...
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А армию Украины когда перевооружать будет, не сообщишь? Или там всё тип-топ?
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Главное, что должен сделать пастор, это продемонстрировать России успешные пуски ракет по госпрограмме "Ракетный щит Украины". Пока тормозит, куратор, мля...
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Надеюсь,иам найдутся люди,которые в отличие от Турчинова,понимают,что ни "стандарты НАТО" сами по себе,ни "Джевелины" не укрепят оборону Украины.Её укрепит изгнание Порошенко,Пащинского,Авакова и других бизнесменов-политиков из военных заказов и вообще из системы Оборонпрома...Люди,которые объяснят Турчинову,что пока ещё вполне возможен возврат к ядерной программе и технически и экономически.И что не стОит пугаться,что "запад не позволит" вернуться к этой программе.Ни Иран,ни Израиль,ни Сев.Корея этот запад не спрашивала и теперь никто не решится напасть на эти страны и отжать территории.как бы там политики не метали слюни с "требованием","осуждением"..Пусть даже такой шаг и прервёт постоянные займы МВФ-может научимся сами зарабатывать и возьмёмся накрнец за концискации наворованного.
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Чтобы активировать ядерную программу нужны стальные яйца, знания, деньги и желание. А они кроме как воровать - ничего не могут.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСекретарь СНБО Турчинов провел встречу с украинскими военными экспертами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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