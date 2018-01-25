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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали в Павлограде канал поступления оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель хранил в своей квартире внушительный арсенал, который использовался в криминальных целях. Оружие поступало от его знакомых, которые систематически посещали район проведения АТО.

Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: У жителя Тернопольщины изъят опасный арсенал оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ 02

Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около пятисот патронов различного калибра и глушитель.

Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ 03

Также смотрите: 31 гранатомет, 40 гранат, 14 тыс. патронов: полиция Луганщины обнаружила большой тайник с боеприпасами. ФОТО


Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.

Смотрите: СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов на Одесчине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3046675
 
 
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Ну молодцы! Только каналом это называть вряд ли стоит - скорее ручеёк! Но тоже хорошо!
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Да и зона АТО при чем ? Там даже ВСУ хоть старые но АК выдали, кто там воюет с самодельными обрезами и охотничьими патронами непонятно. Похоже СБУ Путина пересмотрелось, насчет "народного ополчения"
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із зони АТО це не означає що від ВСУ....чи якби шо небуть сказать побачивши одне руЖЖо? гранати і автомати також саморобні? )).......
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канал)))))
оружие на черном рынке на вес продают
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Сейчас столько оружия на руках у населения, если какая то искра, будет что то ужасное, но лучше не думать об этом.
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Ну так через это прошли все цивилизованные страны, а Вы что хотите, побороть коррупцию сменой одного кума на другого ?
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Кровопролития не хочется.
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так ни кому не хочется, сотня лягла на Майдане, ещё несколько тысяч на востоке, как мы все видим этого не достаточно.
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Боюсь, шо ещё лет десять оружие в Украине не переведётся.
С одной стороны - очень плохо - бандитизм, урки, просто городские долбоёбы... и все с оружием... И это реально страшно!
С другой стороны - хорошо! Бо всех давно заебли мажоры, судьи-пьянчуги, мусара-беспредельщики... Хай крутят "русскую" рулетку перед своими туповатыми( но понтоватыми!) мозгами. Хай не знают - хто из нас убежит, а хто - стрельнет в ебло!
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Увы, народ полностью морально разложился. "Вси развратилися, несть до единаго".
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канал поступления оружия из ато блокирован...но предложение остаётся в силе
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКанал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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