 Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что местный житель хранил в своей квартире внушительный арсенал, который использовался в криминальных целях. Оружие поступало от его знакомых, которые систематически посещали район проведения АТО.
Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около пятисот патронов различного калибра и глушитель.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.
оружие на черном рынке на вес продают
С одной стороны - очень плохо - бандитизм, урки, просто городские долбоёбы... и все с оружием... И это реально страшно!
С другой стороны - хорошо! Бо всех давно заебли мажоры, судьи-пьянчуги, мусара-беспредельщики... Хай крутят "русскую" рулетку перед своими туповатыми( но понтоватыми!) мозгами. Хай не знают - хто из нас убежит, а хто - стрельнет в ебло!
Неизвестные бросили камень в окно движущегося Интерсити, в котором ехала украинская певица Руслана Лыжичко. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в Facebook. По словам певицы, камень упал ей на колени, а стекло рассыпалось на глазах. "Только что в поезд Интерсити, в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах. К счастью никто не пострадал, камень упал мне на колени, стекло вылетело на ходу наружу. На улице зима, а нам еще 4 часа ехать", - написала певица. По словам Русланы, в результате пассажиров пересадили в другой вагон. В "Укрзализныце" уже отреагировали на инцидент.