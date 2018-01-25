 Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель хранил в своей квартире внушительный арсенал, который использовался в криминальных целях. Оружие поступало от его знакомых, которые систематически посещали район проведения АТО.

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Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около пятисот патронов различного калибра и глушитель.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к поступлению оружия.

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