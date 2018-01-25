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Все про:вертолет (478) Кременчуг (156) смерть (4585) ГСЧС (1247)

 При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТО

В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар локализован в 19:35, ликвидация продолжается.

"В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", – подчеркнули в ГСЧС.

К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" – 1 единица техники и 4 человека.

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека, - ГСЧС 01

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека, - ГСЧС 02

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека, - ГСЧС 03

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге (Полтавская область) разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи. Вертолет является частным, он осуществлял тренировочный полет.

Источник: https://censor.net.ua/p3046673
 
 
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Правильно задают вопрос - КТО и добавлю ПОЧЕМУ, может военная тайна? Живите проще.
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вертолет был частным. Скорее всего обслуживал местных лордов
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эта компания обслуживала миротворческие миссии Украины в Африке, она не возит "местных лордов"
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Какой еще тренировочный полет ночью в туман возле телевышки?
Это правда "по-новому"
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Егор Киба летный колледж на мирных вертолетах в Кремне учатся летать и по ночам.
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странно, Цензор потер мой комментарий о компании Вертолеты Украины. Наверное, потому, что в нем не было ни слова про барыгу-Порошенко?)
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Очень хороший вертолет, "Стакан" называется, из-за стекол.Но без обслуживания (запчастей) и он дряхлеет. Людей жалко
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за водкой летали
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вертолет врезался тросы, которые держали телевышку



ну шо тут добавить


Під час падіння гелікоптера у Кременчуці загинуло 4 особи, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1944

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Вертолет зацепил тросы, которые держат телевышку компании «Визит»
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там в пару километрах четырнадцати этажка и куча девятиэтажек. Там или поломка техники или авиахулиганство - На сайте Кременчуга пишут что днем вертолет очень низко летал в том районе. В 19-15 вечера уже ж темно и тросы растяжек естественно не подсвечиваются.
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Яка різниця хто ці люди ? Вони громадяни України , цього достатньо?
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странно все это. Во первых почему летел низко, во-вторых пилоты должны знать о тросах
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Варианта 2 или на вышке телевизионной не горели огни и пилот нарушил технику безопасности нельзя низко летать над городом. Бывает пилоты лихачи летают ниже уровня застройки а города это и 16 а есть и 25 этажей, а вышка тв и того выше.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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