 Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ", передает Цензор.НЕТ.

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Авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00.

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.

Как сообщают жители 304-го квартала (Петровки), у них пропало электричество. На месте работают пожарные, полиция и скорая.

По предварительным данным, упал вертолёт белого цвета Ми-8 (киевский). На борту находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Пожарные не отходят от вертолёта – он постоянно разгорается.

По словам местных жителей, перед падением он летел со стороны улицы Керченской. Летел очень низко. Место крушения оцеплено полицией.





