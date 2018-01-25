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Все про:авиакатастрофа (956) вертолет (478) Кременчуг (156)

 Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кременчуге потерпел крушение вертолёт Ми-8. Машина зацепила трос от телевизионной вышки, а также высоковольтную линию электропередачи. Как сообщают очевидцы, перед падением вертолёта, они увидели выспышку и услышали несколько взрывов.

Об этом сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Нацгвардия получила модернизированный вертолет Ми-2МСБ. ФОТО

Авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00.

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.

Как сообщают жители 304-го квартала (Петровки), у них пропало электричество. На месте работают пожарные, полиция и скорая.

По предварительным данным, упал вертолёт белого цвета Ми-8 (киевский). На борту находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Пожарные не отходят от вертолёта – он постоянно разгорается.

По словам местных жителей, перед падением он летел со стороны улицы Керченской. Летел очень низко. Место крушения оцеплено полицией.

Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы 01
Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы 02
Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы 03Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы 04

 

Источник: https://censor.net.ua/p3046666
 
 
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Наши люди на вертолетах с Киева в Кременчуг не летают.
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а должны летать,в развитых странах это норма,когда в каждом небольшом городе есть вертолет ,медслужбы,спасателей,частные ,что каскется происшествия ,то не уместен сарказм,люди там были ,вертолетчики выполняли учебный полет
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В статье что то про мед или спасательный вертолет написано？ А тренировочные полеты совершаются в туман？ Если знают сколько там было людей так скажите кто они
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мой коммент это ответ тебе,а не комментарий к статье,тренировочные полеты совершаются ночью,что бы научится летать в ночное время,какое значение кто там был,все люди и пилоты и если были пассажиры,не знаю в какой стране будут саркастичные комментарии по такому поводу,что то тут очень не в порядке с людьми
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Тренировочные ночью в туман над городом, ну ну. А вот кто там был, так то не говорится почему то. Почему？
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Не я начал. Мой пост попробуй рассмотреть через призму того бардака, который в стране. Мальдивы, дворцы, частные вертолеты
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и каким образом погибшие вертолетчики причастны к Мальдивам,уже шиза началась?вопрос риторический
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Все, давай. Совсем нет ассоциативного мышления, а разжевывать мне лень.
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Говорят вышка стоит вероятно пролетал рядом и задел одну из оттяжек.
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Чем известна cкандальная компания «Украинские вертолеты», вертолет которой разбился в Кременчуге. Днепропетровское ЗАО «Украинские вертолеты» - это самая крупная вертолетная компания Украины. С 2003 года она занимается миротворческими, гуманитарными, природоохранными миссиями, имеет статус официального перевозчика ООН, и Международного комитета Красного креста.

Главой правления и генеральным директором является Ткаченко Владимир Владимирович, который владеет 39% акций компании, еще 61% акций принадлежат его жене Александре Ткаченко. У компании нет ни одного собственного вертолета: парк насчитывает 28 бортов, 12 из которых арендованы у МВД, еще 16 - у Вооруженных Сил Украины. Ежемесячно за использование каждой машины частные вертолетчики платят государству менее 30 тыс. грн. При этом только в 2006 г. компания заработала свыше $10 млн.
С сентября 2007 года Минобороны под руководством Анатолия Гриценко и Юрия Еханурове периодически судилось с «Украинскими вертолетами» из-за незаконного, по их мнению, продления аренды боевых машин стоимостью в полумиллиона долларов. Однако процесс «прикрыли» высокопоставленные чиновники из Генпрокуратуры и Секретариата Президента.
Компания не вернула ВСУ вертолеты даже с началом АТО - потребовала у Минобороны предоставить ей другие борта под предлогом того, что придется заплатить ООН штраф в размере $40 млн. Это при том, что к договору аренды было подписано дополнительное соглашение о возврате боевых машин в течение 15 дней в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
По данным николаевских СМИ, МВД Аваковское даже не пыталось вернуть свои 12 вертолетов - представители силовиков на суд не являлись, претензии прокуратуры не поддерживали.
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
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Среди соискателей работы в Сети компания имеет только негативные отзывы. По словам тех, кто там успел поработать, «любая сторона компании - отрицательна»: методы работы - абсолютно совдеповские, зарплату не платят или задерживают, сотрудников считают рабами и постоянно оскорбляют.
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
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За деньжатами можно и слетать.Не на Камазе же их везти.
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Вообще-то вертолетам раньше нельзя было летать над населенными пунктами (не знаю как сейчас). Да и на телевышках должны быть габаритные огни.
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В тумане их не очень видно, особенно издалека.
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А шо ж это за необходимость в туман летать？ах да, тренировочные полеты жеж
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даже на фото видно,что плотного тумана нет и видимость довольно хорошая,ты когда самолетом летишь ночью не думаешь,сколько пилотам пришлось тренироваться и ночью тоже,что бы тебя безопасно везти
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Статью прочти. Там и про туман есть тоже и что летел низко над городом. Интересно, что он натренировывал？На бред с самолетом я вообще не хочу отвечать, если ты не можешь сообразить, что самолет летает четкими коридорами и автгпилот имеется
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в статье говорится о показаниях очевидца,который сказал про туман,он что эксперт?Ты глазам своим веришь,посмотри на фото,там нормальная видимость,тем более туман есть нескольких видов от плотного,до дымки и на фото именно дымка- очень слабый туман,в котором полеты разрешены.
При чем тут вообще коридоры и автопилот? КАЖДЫЙ летчик обязан иметь достаточные навыки в навигации и ручном управлении воздушного судна,в том числе и в ночное время,в том числе и взлет ,посадка в ночное время,в ручном режиме,ты не думаешь вообще,что эти навыки можно приобрести только методом многочасовых тренировок
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у Давосі..(((
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опять в РФ будет праздник.
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а можна без оцього фіглярства!!! люди загинули
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Вообще то на вертолетах летают, а не ползают. Можэ пьяни булы?
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генерал из переаттестованних мусоров на блядки в КИЕВ летел???
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Модератор, закрой комментарии. Сюда уже зрадоботы набежали, а скоро еще и кацапы прискачут. Вертоліт врізався у телевежу в Кременчуці, є жертви - Цензор.НЕТ 3687
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Хенералов по саунам развозил. Иначе вертолетам особенно таким старым на 50-ти летних укробляхах запрещено летать над населенными пунктами. Ето уже который по счету за последние пару лет которые в проводах запутались
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Почему такая беспечность?
Кто и ради чего так рисковал?
Это ж не курсанты-стажеры были! Наверняка специалисты были за штурвалом!
Странно и подозрительно пока всё выглядит...
Очень мало информации...
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Кстати не факт, что не курсанты-стажеры были. О Кременчугском вертолетном училище слышали?

http://avia-kluga.at.ua/
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- вы уже думаете об этом деле?
- темная история....
- как это верно, Ватсон...
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Первая мысль хорошо что в трубы нефтеперерабатывающего завода не влепился. Ото б была катастрофа. Нефтебаза в Василькове была бы просто детский лепет со сгоревшими пожарными поездом и машинами. А вертолеты местного летного колледжа недалеко от завода часто летают...
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Забавно написано: Пожарные не отходят от вертолёта - он постоянно разгорается. Вертоліт врізався у телевежу в Кременчуці, є жертви - Цензор.НЕТ 434 По видимому тушить команды не было, или не чем, или греются ребята, или подливают чего, что-бы разгорался поярче.Источник: https://censor.net.ua/p3046666
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Один чел проработал в концертном зале пожарным 40 лет. У него спросили, вы столько лет провели на своей работе, можете отличить скрипку от виолончели? Конечно могу, виолончель дольше горит.
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У нас получается, что чем выше должность военноначальника. тем ниже его квалификация.
Одна из причин катастрофы - плохая подготовка полёта.Лётчикам на карте полёта нужно было показать где находятся опасные зоны и потребовать от командира неукоснительного
выполнения инструкции. Должны быть наказаны командиры, которые отвечали за подготовку
полёта. У нас был опыт плохой подготовки полётов. Но он ничему не научил командиров.
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Мартын Гаврилов В Кременчуге гражданский летный колледж готовит инженеров и пилотов гражданских вертолетов, какие командиры военачальники ?
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Поправочка. Летчикам не нужно было показывать опасные зоны. Ответственный за подготовку полета ОБЯЗАН был указать на карте опасные зоны и проинстркутировать пилотов, под роспись. И требовать от пилотов соблюдения режима высоты тоже не надо, т.к. ночью, в туман полезть ниже предельной высоты может только самоубийца. В остальном вы правы, это либо ошибка при подготовке полета, либо пилоты потеряли ориентацию и влетели в ЛЭП.
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давайте оставим эту тему.это трагедия и тем более ничего толком не известно.а тролям и вате сосать в спаме.
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Надеюсь в том вертолете летел петя с гройсманом. А вот пилотов жалко...
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Объясните, кто в курсе - как В НАШЕ ВРЕМЯ можно на вертолете столкнуться с телевышкой? Или с ЛЭП? На вертолёте стоимостью в миллионы долларов нет GPS !?
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Как это "авось пронесет"? Надежда на то, что GPS в " этот раз" ошибается не на 3 метра, как всегда, а на триста!?
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Жадного мяса панический хохот
Крамольной невинности достойный итог
Горящего мяса пожизненный хохот
Зарёванный холод-а на каждый итог...
Свой повод!
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Возможно, везли кого-то на срочную операци...
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Помню в Чечне хтось ехал через тунель Вертоліт врізався у телевежу в Кременчуці, є жертви - Цензор.НЕТ 7568
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А ОНА НА GPS КАРТЕ ОБОЗНАЧЕННА !!!???????????? ЕСЛИ НЕТ ВСЕХ ДО МИНИСТРА ПОД СУД !!! НА 15 ЛЕТ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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