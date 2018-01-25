 Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ", передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00.
"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.
Как сообщают жители 304-го квартала (Петровки), у них пропало электричество. На месте работают пожарные, полиция и скорая.
По предварительным данным, упал вертолёт белого цвета Ми-8 (киевский). На борту находились три человека. Обломки машины разбросаны по округе. Пожарные не отходят от вертолёта – он постоянно разгорается.
По словам местных жителей, перед падением он летел со стороны улицы Керченской. Летел очень низко. Место крушения оцеплено полицией.
Главой правления и генеральным директором является Ткаченко Владимир Владимирович, который владеет 39% акций компании, еще 61% акций принадлежат его жене Александре Ткаченко. У компании нет ни одного собственного вертолета: парк насчитывает 28 бортов, 12 из которых арендованы у МВД, еще 16 - у Вооруженных Сил Украины. Ежемесячно за использование каждой машины частные вертолетчики платят государству менее 30 тыс. грн. При этом только в 2006 г. компания заработала свыше $10 млн.
С сентября 2007 года Минобороны под руководством Анатолия Гриценко и Юрия Еханурове периодически судилось с «Украинскими вертолетами» из-за незаконного, по их мнению, продления аренды боевых машин стоимостью в полумиллиона долларов. Однако процесс «прикрыли» высокопоставленные чиновники из Генпрокуратуры и Секретариата Президента.
Компания не вернула ВСУ вертолеты даже с началом АТО - потребовала у Минобороны предоставить ей другие борта под предлогом того, что придется заплатить ООН штраф в размере $40 млн. Это при том, что к договору аренды было подписано дополнительное соглашение о возврате боевых машин в течение 15 дней в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
По данным николаевских СМИ, МВД Аваковское даже не пыталось вернуть свои 12 вертолетов - представители силовиков на суд не являлись, претензии прокуратуры не поддерживали.
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
При чем тут вообще коридоры и автопилот? КАЖДЫЙ летчик обязан иметь достаточные навыки в навигации и ручном управлении воздушного судна,в том числе и в ночное время,в том числе и взлет ,посадка в ночное время,в ручном режиме,ты не думаешь вообще,что эти навыки можно приобрести только методом многочасовых тренировок
Кто и ради чего так рисковал?
Это ж не курсанты-стажеры были! Наверняка специалисты были за штурвалом!
Странно и подозрительно пока всё выглядит...
Очень мало информации...
http://avia-kluga.at.ua/
- темная история....
- как это верно, Ватсон...
Одна из причин катастрофы - плохая подготовка полёта.Лётчикам на карте полёта нужно было показать где находятся опасные зоны и потребовать от командира неукоснительного
выполнения инструкции. Должны быть наказаны командиры, которые отвечали за подготовку
полёта. У нас был опыт плохой подготовки полётов. Но он ничему не научил командиров.
Крамольной невинности достойный итог
Горящего мяса пожизненный хохот
Зарёванный холод-а на каждый итог...
Свой повод!