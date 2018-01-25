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 Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура. ФОТО

В Сумской области прокуратурой совместно с сотрудниками полиции задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем директора по учебно-воспитательной работе одного из институтов Государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

"Преподаватель требовала от студентки оплатить благотворительный взнос в размере 1 тыс. грн. В случае отказа уверяла, что девушка не сдаст сессию", - говорится в сообщении.

Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура 01

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В четверг, 25 января, сотрудники прокуратуры и полиции зафиксировали факт передачи оговоренной суммы.

Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура 02

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Решается вопрос о сообщении сотруднице вуза о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3046665
 
 
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Только недавно было, что учителя в Украине имеют самую низкую зарплату. И ещё и взятки вымогают. Надо ещё снизить.
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Дело не в зарплате. У депутатов она не маленькая и всё равно шустрят.
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Что значит "ВЫМОГАЛА", может правильней дура-студентка при нулевых знаниях хотела за бабло сдать экзамен. Или теперь лучший выпускник это полный баран зато искустный стукач и аферист ?
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На эту тему есть хороший клип. Правда, рашенский, зато не в бровь, а в глаз.
https://www.youtube.com/watch?v=ME72JvGbgwQ
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За сесію лише тисячу? І за такий мізер палитися? Фууу! Крохобори! Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура - Цензор.НЕТ 285
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В самом деле что вы за какую то тысячу гривень к училке пристали? Вон "президент" когда пришли с проверкой предприятий обороны, ЗАПРЕТИЛ проверяющим это делать..И те не солоно хлебавши, повернулись, молча, согласившись с ним --"ну как же, президент Украины!" и пошли дальше...Епт, я думаю если бы что то подобное произошло где то в цивилизованой стране этот человек моментально, хоть бы даже и президент или канцлер, вылетел бы со своей должности..Я уж не говорю что открыли бы уголовное дело по котрому , в скором времени, он оказался бы в тюрьме...Какое расстояние, сколько миллионов световых лет отделяют Украину от цивилизации?
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сравнительно с вузом налоговиков в Ирпене--дорого.
там сдать сессию стоит 200-400 грн.
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ничего нового. сессия в 86-м стоила 100 рублей. ложишь в зачетку и оставляешь у препода.
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так и я не платил. но такса была.
бородатый анекдот.
клиент в борделе.
- почем девочки?
- у нас такса.
- сам свою таксу ... мне девочку.
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платили за сессию те кто не хотел учится, никто вымогательством не занимался, у меня в универе во всяком случае.
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Новое то что сейчас это назвали "вымогала", в 2000 тоже ложили в зачетку, но никто ни чего не вымогал, наоборот искали через кого положить чтобы взяли.
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То шо ловят этих мелких крыс - хорошо и полезно.
Но замыливать нам очи этими блохами - не нада!
Где блядь ефрем, штепа, и ещё с десяток уродов, которых хватило смелости хотя бы закрыть?... Где реальные волки, а не блохи с их шкуры!!!!!!!
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очень "крупная" рыба, ГПУ сделает отчет, как выловили коррупционера
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эта коррупционерка сядет 100% и будет 108-й в списке посаженных корупционеров,дабы не позорила подобным мелочным мздоимством сие товарищество достойнейших государственных мужей.
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Да эту точно под залог никто не отпустит, с такими доходами судья даже говорить не станет.
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Судьей быть выгодней, а еще лучше "Лолитой".
Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8365
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Ржу не могу))) Харьков университет Каразина, где училась моя дочь, любая сдача сесии, зачета, экзамена и т. д. все за деньги. Не верил ей, а она присылает рассценки за сдачу на вайбер фото сделанное в деканате!!!!!! ЕЕ подругу исключали из универа за несдачу зачета по английскому, то эта преподша просила 4000т.грн. Предлагал ее родителям написать заяву на эту англичанку, заб@ли ее родные, молча заплатили и все. Все они брали,берут и будут брать!!!!
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Оце показатєль прокуратура зробила. Тепер цілий рік в потолок можуть плювати.
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А, що твориться в сфері наукових ступенів - це взагалі ужас. Прокуратурі доцільно було б зайнятись більш проблемними сферами в системі освіти: геноцидна і непрофесійна політика влади по відношенню до науковців призвела до ситуації, коли вчені ради перетворилися на контори по написанню дисертацій на замовлення: по таким наукам як економіка, право іт.п. нерідко частка замовлених наукових робіт сягає далеко за 50% від всього обсягу захищених дисертацій. І якщо студента з купленим дипломом відфільтрує роботодавець, то липового науковця вилучити із системи набагато важче.
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Ну это ж не новость это везде по всей Украине так начиная от детсада и заканчивая вышкой!!
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Тут некоторые не поняли прикола. Штуку положи хоть ты ушлепок тупой, хоть учишься. Западло 80го уровня. За такие вещи сажать и на долго.
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ТАК УЖЕ ДАВНО ПОРА ДЕЛАТЬ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ САМООБОРОНУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ !!! И СУД УЧАЩИХСЯ !!!
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НЕ РЕКТОР ГЛАВНЫЙ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, А УЧАЩИЕСЯ ЛЮДИ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПреподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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