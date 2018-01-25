 Преподаватель вуза на Сумщине вымогала у студентки 1 тыс. грн за сдачу сессии, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

"Преподаватель требовала от студентки оплатить благотворительный взнос в размере 1 тыс. грн. В случае отказа уверяла, что девушка не сдаст сессию", - говорится в сообщении.

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В четверг, 25 января, сотрудники прокуратуры и полиции зафиксировали факт передачи оговоренной суммы.

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Решается вопрос о сообщении сотруднице вуза о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.