 Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.
Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
Особое внимание было уделено реализации инициативы Президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик.
Президент Всемирного банка отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.
один чиновник не
макнул с судом
Также вырастут зарплаты и сотрудников патронажных служб АП и Верховной рады. Например, руководитель секретариата парламента сможет получить оклад в 13 000 грн, его зам - на 500 грн меньше, пресс-секретарь спикера парламента - 11 200 грн, а его советники - по 9250-10 200 грн.Пресс-секретари и советники премьера будут получать почти 11 тысяч гривен, а советники главы СНБО - 13 тысяч.Кроме того, помимо должностных окладов, чиновникам "накрутят" и премии с надбавками, по 100% от оклада.Также все чиновники получают до 100% оклада, когда уходят в отпуск - это деньги на оздоровление. А те, кто проработал много лет на госслужбе, могут рассчитывать на надбавку до 50% (по 3% за каждый год).
Напомним, за последние два года чиновникам зарплаты поднимали уже дважды, а прокурорам повысили их осенью прошлого года - новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей составили 32-37 тыс. грн.В то же время, медикам и учителям за два года подняли зарплаты всего дважды и на минимальные суммы. Так должностной оклад учителя без категории в декабре 2016 года составлял 2149-2309 грн, с 2017 года - 2912-3152 грн.В связи с этим, украинские учителя написали премьер-министру Владимиру Гройсману гневное письмо с призывом опубликовать постановление Кабмина о повышении зарплат работникам образования.В профсоюзе учителей напомнили о том, что Гройсман обещал учителям, что их зарплаты выростут до 6,65 8,5 тысячи гривен.«Я уже 18 лет работаю в школе, получаю около 4 тысяч грн. Сказали, что после повышения получу примерно 4300. Я не понимаю, о чем заявлял премьер. Вероятно, они посчитали без вычета налогов», - рассказывает один из учителей...
(они от него скоро прятаться будут... )
Когда оратор в выступленьях
Себя заводит в иступленье
И нас стремится иступлять
Ему не надо выступлять!
https://antikor.com.ua/articles/217218-vy_prosite_dhaveliny_a_sami_eksportiruete_tanki_-_amerikanskogo_generala_udivila_torgovlja_ukrainski
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І Яроша.