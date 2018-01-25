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 Политика Украины
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Все про:Всемирный Банк (290) Порошенко (14165) Антикоррупционный суд (78)

 Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Украина со Всемирным банком и МВФ разрабатывает новую модель газового рынка, - Данилюк

Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.

Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Особое внимание было уделено реализации инициативы Президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Всемирный банк рассчитывает на учет его замечаний к законопроекту об Антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению

Президент Всемирного банка отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда 01

Источник: https://censor.net.ua/p3046657
 
 
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Всемирный Банк + Антикоррупционный Суд = Рестораное Меню + Унитаз.
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интересно его хоть
один чиновник не
макнул с судом
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...Украинские чиновники в очередной раз готовятся поднять свои зарплаты. Как стало известно, Кабмин в скором времени должен рассмотреть проект постановления, по которому только окладыруководителей государственных органов могут вырасти на 30-40%.С учетом надбавок и премий эти цифры могут увеличиться в разы.Так, согласно документы оклады госчиновников планируют повысить еще на 30-40%. В частности, оклад министра вырастет до 18 000 грн (сейчас 15 200 грн), его первого зама - до 15 800, замов - 14 500, руководителей департаментов - 12 000, руководителей управлений - 11 400, руководители отделов - 10 800, а специалистов - 5500.А должностные оклады глав обладминистраций предполагается установить на уровне 15 960 грн, их замов - 14 280 грн, директоров департаментов - 10 400 грн, глав управлений - 9000 грн, начальников отделов - 7 500 грн, главных специалистов - 4800 грн, ведущих специалистов - 4400 грн.
Также вырастут зарплаты и сотрудников патронажных служб АП и Верховной рады. Например, руководитель секретариата парламента сможет получить оклад в 13 000 грн, его зам - на 500 грн меньше, пресс-секретарь спикера парламента - 11 200 грн, а его советники - по 9250-10 200 грн.Пресс-секретари и советники премьера будут получать почти 11 тысяч гривен, а советники главы СНБО - 13 тысяч.Кроме того, помимо должностных окладов, чиновникам "накрутят" и премии с надбавками, по 100% от оклада.Также все чиновники получают до 100% оклада, когда уходят в отпуск - это деньги на оздоровление. А те, кто проработал много лет на госслужбе, могут рассчитывать на надбавку до 50% (по 3% за каждый год).
Напомним, за последние два года чиновникам зарплаты поднимали уже дважды, а прокурорам повысили их осенью прошлого года - новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей составили 32-37 тыс. грн.В то же время, медикам и учителям за два года подняли зарплаты всего дважды и на минимальные суммы. Так должностной оклад учителя без категории в декабре 2016 года составлял 2149-2309 грн, с 2017 года - 2912-3152 грн.В связи с этим, украинские учителя написали премьер-министру Владимиру Гройсману гневное письмо с призывом опубликовать постановление Кабмина о повышении зарплат работникам образования.В профсоюзе учителей напомнили о том, что Гройсман обещал учителям, что их зарплаты выростут до 6,65 8,5 тысячи гривен.«Я уже 18 лет работаю в школе, получаю около 4 тысяч грн. Сказали, что после повышения получу примерно 4300. Я не понимаю, о чем заявлял премьер. Вероятно, они посчитали без вычета налогов», - рассказывает один из учителей...
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Президент всемирного банка такой худой, будто не может слетать на Мальдивы за пол-ляма как все правильные пацаны.
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А с чего ты, лошара, решил, что на Мальдивах толстеют?
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Позорище. Весь мир тыкает носом в "лужу", а Васька слушает да ест...
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То у президента Всемирного банка рука сильно крепкая!)
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папа Карло строгал,строгал,хотел сделать что то эксклюзивное,а получилась тумбочка,и ту недоделал Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 1421
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такое впечатление, что он со всеми обсуждает и обсуждает... один и тот же вопрос
(они от него скоро прятаться будут... )
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Ппц, он уже только с уличным бомжом Васей это не обговорил.
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Чует Кацеющка Липецкий близкую погибель свою- вот и нагоВОРиться никак не может..
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Вспомнмлось, автора не помню:
Когда оратор в выступленьях
Себя заводит в иступленье
И нас стремится иступлять
Ему не надо выступлять!
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Лолита поет лебединую песнью а как хотелось чтобы как летом 2014 года в конгрессе США рукоплескали думая что это Президент Украины а оказалось всего лишь мелкий жулик с лживым и барижным лицом.
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Интересно, хоть кто-то верит нашей Лоле?
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шойто у пэти не очень радостный хвейс..
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да ещё и к реформам реальным брутально принуждают..
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вот интересно,когда примут закон об акс-шо начнет спивать зрада?шо суд не тот.шо лучше бы его совсем создавать не надо было?особенно если не еврогрантоеды будут кэрувать его созданием
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Да ты и сам знаешь...Те же яйца, только в профиль.
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Даа, печальный закат карьеры Порошенко (Лолиты)..
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опять президент всемирного банка посмеялся.
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Німеччина запровадила реєстр прозорості компаній. Петро Порошенко і його бізнес-партнери, вочевидь, проігнорували реєстр.- немецкие шатуны...
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Это как приговоренному к повешению предложить построить виселицу. Звери! Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 5709
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Что интересно что где бы не находился начиная с маршрутки утром а на остаток вечером в лифте дома своего то одни проклятия да критика этого однотурового брэхуна.
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Бедный Харант. По рукам пошел. Все один и тот же вопрос со всеми и каждым. Это же вмешательство во внутренние дела Лолиты и Ко.
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Шо бы кто не говорил но это начало конца брэхуна и воришки.
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Вата для женщин когда критическии дни если денег нет на "тампаксы".
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Та не дай Бог кацапа к интимному месту нормальной женщины допускать.
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Украина долго еще будет отходить от правления этого брэхуна но она будет а это чмо войдет в ее историю как вурдулак,вор,лжец.
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...Вы просите Джавелины, а сами экспортируете танки? - американского генерала удивила торговля украинским оружием во время войны
https://antikor.com.ua/articles/217218-vy_prosite_dhaveliny_a_sami_eksportiruete_tanki_-_amerikanskogo_generala_udivila_torgovlja_ukrainski

...
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Мир рано или поздно настанет и кто что набедокурил и чья вина история и время расставит на свои места.
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Порох как с креста снятый.... Себе на яйца наступить)))))))) ворюга хренов
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Пастора і Яроша мертвими москалі будуть більше боятися. При згадуванні Степена Бандери до цих пір цеглою пісяють.
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Вы - первая, мадам. Подсадить у газенваген?
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Так это она так умело управляет нашей страной?
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОДАЖНОСТИ ЛЮБОГО СУДА !!! ДАЖЕ СМЕРТЬ НЕ СМЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ !!! А ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ИХ !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда. ФОТО
 
 
 
 
 
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