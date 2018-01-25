 Порошенко обсудил с президентом Всемирного банка вопрос создания Антикоррупционного суда. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Украина со Всемирным банком и МВФ разрабатывает новую модель газового рынка, - Данилюк

Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.

Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Особое внимание было уделено реализации инициативы Президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Всемирный банк рассчитывает на учет его замечаний к законопроекту об Антикоррупционном суде при подготовке ко второму чтению

Президент Всемирного банка отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.