 Нацполиция ликвидировала предприятие, изготовлявшее в Киеве фальсифицированные лекарственные средства. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

в сообщении отмечается: "Следственным управлением столичного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщил заместитель начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Эдуард Соловьев, несколько месяцев назад правоохранители получили оперативную информацию о незаконной деятельности общества, которое осуществляло фальсификацию лекарственного средства. На специальном оборудовании злоумышленники закачивали технический кислород в баллоны, который в дальнейшем использовали в медицинских целях в учреждениях здравоохранения в столице и в других регионах страны.

"По предварительным нашим данным, группа лиц действовала почти три года. Они постоянно меняли адреса, что затрудняло процедуру документирования. Однако мы осуществили контрольные закупки и после получения соответствующих санкций провели обыск на последний адресу. С места изъяли оборудование для закачки газообразного в жидкого кислорода и преобразования его в якобы медицинский, баллоны и так называемую "черную бухгалтерию", которое отправили на экспертизу", - отметил замначальника главка.

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На момент визита полицейских в помещении находилась женщина, которая телефону получала заказ и вела учет предоставленных услуг. Сейчас с ней общаются следователи.

"Указанное общество, по данным Государственного реестра лекарственных средств, как официальный производитель не значится. Более того, по этому адресу вообще ни одно юридическое лицо по производству лекарственных средств не зарегистрировано. То есть вопреки законодательства и технических условий осуществлялось производство кислорода сомнительного качества, что ставило под угрозу здоровье и жизнь людей", - подчеркнул Эдуард Соловьев.

Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. Также осуществляется проверка информации о медицинских учреждений, пользующихся услугами незаконного общества".

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