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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:мобильная связь (280) МТС (12) Донбасс (15307) Донецкая область (3813) Vodafone (9)

 На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС". ФОТО

На оккупированных территориях появился новый "бизнес" - организация поездок в места, где ловит мобильная связь (МТС/Vodafone).

В оккупированных городах Донецкой области появились объявления об организации поездок в места, где  ловит мобильная связь (МТС/Vodafone). Одно из таких объявлений в своем ЖЖ разместил пользователь stainlesstlrat, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществляем ежедневные поездки в места, где есть связь МТС. (по "ДНР"). Возможность поехать лично и воспользоваться связью самостоятельно. Возможность передать sim-карту для получения важных СМС от банков, соцслужб; списка входящих звонков и др.", - сказано в одном из таких объявлений.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: "Переговорный пункт" в оккупированном Донецке: жителям города приходится взбираться на мост, чтобы поговорить по телефону. ФОТО

На оккупированной территории Донетчины появился новый бизнес - организация поездок в места, где есть связь МТС 01
На оккупированной территории Донетчины появился новый бизнес - организация поездок в места, где есть связь МТС 02

Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на оккупированных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине, на оккупированной территории Донецкой области со связью Vodafone наблюдаются проблемы.

Источник: https://censor.net.ua/p3046597
 
 
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Поїздки по місцях "МТС" - наче на екскурсію На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС" - Цензор.НЕТ 2314 .
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Ооооо... Я почему-то эту суку старую запомнил. В 2014-м она участвовала в блокировке дороги, по которой наши ребята должны были в Донецк ехать.

Надеюсь, что она страдала православием головного мозга, не смотря на совок, и попадет в Ад за смоубийство.
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это все фейк укро сми. бомбас- это молодая успешно развивающаяся республика На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС" - Цензор.НЕТ 3265
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При СССР не было никаких мобилок. Это все пиндоские изобретения. Голубиная почта она надежнее и скрепнее.
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а поїздки у місця, де можна здалеку подивитись на вітрини українських магазинів є?
будуть
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Они фотографии сала и мяса будут продавать, как порнушку в совке. На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС" - Цензор.НЕТ 1790
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11,5 млн перетинів КПВВ, а як би їх не було.....
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Всегда хотел побывать в "банановой республике" - ДНР как вариант))))
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"Простіть мене дітдомовські сирітки,
коти бездомні мене вибачайте!" (с)
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Зате ніхто не заважає гаваріть па рускі. Правда,пагаваріть можна не скрізь,але ж то такі дрібниці...
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Гениально! заХерка зарабатывать будет.
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Кстати, с такими веяниями, как стартап, предлагаю закупить партию почтовых голубей, скоро в Дыре и Луганде прибыльный бизнес может стать.
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"До чего дошёл прогреss, до невиданных чудеs.." На окупованій території Донеччини з'явився новий "бізнес" - організація поїздок у "місця, де є зв'язок МТС" - Цензор.НЕТ 5245
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС". ФОТО
 
 
 
 
 
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