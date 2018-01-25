 На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС". ФОТО

В оккупированных городах Донецкой области появились объявления об организации поездок в места, где ловит мобильная связь (МТС/Vodafone). Одно из таких объявлений в своем ЖЖ разместил пользователь stainlesstlrat, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществляем ежедневные поездки в места, где есть связь МТС. (по "ДНР"). Возможность поехать лично и воспользоваться связью самостоятельно. Возможность передать sim-карту для получения важных СМС от банков, соцслужб; списка входящих звонков и др.", - сказано в одном из таких объявлений.

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Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на оккупированных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине, на оккупированной территории Донецкой области со связью Vodafone наблюдаются проблемы.