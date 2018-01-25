 На оккупированной территории Донетчины появился новый "бизнес" - организация поездок в "места, где есть связь МТС". ФОТО

В оккупированных городах Донецкой области появились объявления об организации поездок в места, где ловит мобильная связь (МТС/Vodafone). Одно из таких объявлений в своем ЖЖ разместил пользователь stainlesstlrat, передает Цензор.НЕТ.
"Осуществляем ежедневные поездки в места, где есть связь МТС. (по "ДНР"). Возможность поехать лично и воспользоваться связью самостоятельно. Возможность передать sim-карту для получения важных СМС от банков, соцслужб; списка входящих звонков и др.", - сказано в одном из таких объявлений.
Надеюсь, что она страдала православием головного мозга, не смотря на совок, и попадет в Ад за смоубийство.
как вспомню...
будуть
коти бездомні мене вибачайте!" (с)
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