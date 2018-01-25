 Предприятие, пользовавшееся услугами конвертцентра, вернуло в бюджет 800 тыс. грн неуплаченных налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса, правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая создала и обеспечивала функционирование конвертационного центра. Его деятельность была приостановлена работниками налоговой милиции в июле прошлого года.
Фигуранты предоставляли предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины услуги по минимизации налогов.
Для прикрытия своей незаконной деятельности преступники осуществляли за вознаграждение регистрацию и перерегистрацию фиктивных компаний от имени малообеспеченных лиц. С использованием таких компаний проводились бестоварные операции, которые и позволяли предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.
В ходе следствия было установлено также ряд предприятий-выгодоприобретателей конвертационного центра, один из которых, в результате принятых налоговой милицией мер, уплатил 800 тыс. грн причиненных государству убытков.
Должностных лиц указанного предприятия судом освобождено от уголовной ответственности.