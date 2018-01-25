 Предприятие, пользовавшееся услугами конвертцентра, вернуло в бюджет 800 тыс. грн неуплаченных налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса, правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая создала и обеспечивала функционирование конвертационного центра. Его деятельность была приостановлена ​​работниками налоговой милиции в июле прошлого года.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Налоговая милиция Львовщины обеспечила возмещение государству более 1,7 млн грн нанесенного ущерба

Фигуранты предоставляли предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины услуги по минимизации налогов.

Для прикрытия своей незаконной деятельности преступники осуществляли за вознаграждение регистрацию и перерегистрацию фиктивных компаний от имени малообеспеченных лиц. С использованием таких компаний проводились бестоварные операции, которые и позволяли предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.

В ходе следствия было установлено также ряд предприятий-выгодоприобретателей конвертационного центра, один из которых, в результате принятых налоговой милицией мер, уплатил 800 тыс. грн причиненных государству убытков.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен. ФОТОрепортаж

Должностных лиц указанного предприятия судом освобождено от уголовной ответственности.





