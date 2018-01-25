 Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киев.
"В четверг, 25 января 2018 г., по результатам длительной и тщательно подготовленной спецоперации Департамента внутренней безопасности НП Украины и прокуратуры города Киев задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала", - сказано в сообщении.
"Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек как минимум 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом", - добавили в ведомстве.
"На данный момент 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы", - отмечают в ведомстве.
В рамках указанного расследования 25 января 2018 г. работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины совместно со следователями столичной прокуратуры проведены более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.
Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
ментам,прокуГоГам и судьям...шоб нэ кралы !
главный крышеватель всей ОПГ Украины,сидит на Банковой !!!
Ще та кодла.
Міліція Поліцією не стала, тільки хформу поміняла...😀
Напишіть хто давав хабар новим поліцейським.
😎
Преступников поймали - Зрада!