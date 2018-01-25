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 Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале. ФОТОрепортаж

Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины совместно со столичной прокуратурой задержал преступную группу из числа действующих полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киев.

"В четверг, 25 января 2018 г., по результатам длительной и тщательно подготовленной спецоперации Департамента внутренней безопасности НП Украины и прокуратуры города Киев задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала", - сказано в сообщении.

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"Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек как минимум 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом", - добавили в ведомстве.

"На данный момент 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы", - отмечают в ведомстве.

В рамках указанного расследования 25 января 2018 г. работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины совместно со следователями столичной прокуратуры проведены более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.

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Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, крышевавших воров на Киевском ж/д вокзале 01
Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, крышевавших воров на Киевском ж/д вокзале 02
Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, крышевавших воров на Киевском ж/д вокзале 03
Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, крышевавших воров на Киевском ж/д вокзале 04
Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, крышевавших воров на Киевском ж/д вокзале 05

Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3046569
 
 
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ментам,прокуГоГам и судьям...шоб нэ кралы ! Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале - Цензор.НЕТ 4346
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скажу по секрету...тока никому...
главный крышеватель всей ОПГ Украины,сидит на Банковой !!! Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале - Цензор.НЕТ 3493
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. "Императив презумпции правоты полицейских от Авакова в действии Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале - Цензор.НЕТ 7628
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Соя, это рэформована полиция. Не, я просто, чтобы вы понимали
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А жена какая ? Прямо мисс Вселенная . Бог парует уродов .
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Такое чувство, что его забанили, в соц сетях. Ранее- непрерывно трындел. А щас тока помню виды с альпийского курорта им выложенные.
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Офуеть! Расстрелять подонков! Защитнички мать их! Или снова ночной домашний арест? Залог в три грн?
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Ну а воров тоже заарестовали или они переходят под другое начало.
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Хтож рубає курку, яка несе яйця...
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Так читай между строк - подполковника взяли, а майор то остался...)
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это прямо как валик дорошенка из одессы
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это все потому что полицейским платят не достаточно - нужно увеличить бюджет на них еще в 2 раза, а ВСУ сократить... - они все равно в окопах отсижуваются без толку....
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вы Фсё Фрёте ... у поліції ...а особливо у їхньому "відділі кадрів" "працюють" кристально чисті "співробітники" ...
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Забули ще написати за міграційну службу...
Ще та кодла.
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Інфа НЕ ВІРНА!!! "Діючих міліціонерів"-так вірно!!!
Міліція Поліцією не стала, тільки хформу поміняла...😀
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Не, у нас есть только мусора! Только МУСОРА!
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Там ещё носильщики в деле. Будьте осторожны!
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Да, если кто не знает, то в ГАИ все вернулось назад. План по протоколам и плюс 200 баксов начальнику с каждого экипажа. Рэформы рулят, слава пэтру！
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Які нах 200 баків, хто і кому - патрульні?
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Экипаж, это патруль, т.е. каждый патруль мусоров после смены обязан отдать люстрированному начальнику 200 баксов, так понятно？
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цифра зависит от маршрута. и может быть от 50 до 300. подняли потому что выросли поборы с пьяных водителей.
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З пяного потрібно штрафувати на 1000 баків, щоб задумався.
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Що ти верзеш. Звідки в патруля, який працює на визовах сімецних скандалів і краж--гроші. Чим балаболить--включи мозгі.
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В мене було 3 випадки коли мене зупиняли патрульні, я порушував правели всі 3 рази (незначні порушення) і жодного разу не вимагали гроше і тільки попередили, ізжу багато м.Львів.
Напишіть хто давав хабар новим поліцейським.
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Давай адрес новой почты, я тебе и фамилию, кто давал и паспортные данные, та шо там данные, сам паспорт пришлю и ключ от квартиры с кодом от подьезда. Катайся, только когда штрафонут, отпишись
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Не знаю, судя по отзывам знакомых у нас в Днепре денег за нарушения ПДД не берут. Может за пьянку другие расклады (там суммы большие), но за обычные нарушения пишут постановы без всяких "договоримся".
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Теперь в полицию берут только честных, остальные там уже работают.

😎
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Еще раз доказывает кто крышует . Это мелочи , проституция , игорный бизнес , нарко бизнес , тоже под ними . Все знают и молчат . Какая Европа в сраке , здесь дно .
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А ишо есть мусора которые не крышуют никого? Та не, бред!
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тоже мне особо тяжкое... так было всегда, есть и будет... а вот те, кто крышует бордели, подпольные казино, незаконную торговлю оружием, торговлю наркотой, занимается крышеванием добычи янтаря, незаконной рубки леса и еще многое и многое другое..., вот там бабло... и там "серьезные люди", жаль только преступления "не особо тяжкие" а это так, мусор... сдали мелочевку...
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Крышевание борделей и казино менее тяжкое, т.к. там люди оставляют свои деньги добровольно и претензий не имеют.
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Що прокоментує сабаков та антоніна? Не давли на гора откати?
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С приходом новой полиции ,это уже вторая чистка ! Позорники ! Если они не могут навести порядок на вокзале как же они могут навести в стране.
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Ну и где эти действующие полицейские?
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Преступников не ловят - Зрада!
Преступников поймали - Зрада!
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У країні навести порядок може тільки народ під руководством партії з представників народу. Однак народ у нас добрий, а партії - на підсосі у можновладців. Таким чином порядок у нас буде.....десь можливо з другим приходом Ісуса Хреста....
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уважаемого человека ограбили походу. Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції затримав злочинну групу з поліцейських, які "кришували" злодіїв на Київському залізничному вокзалі - Цензор.НЕТ 5544
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Радіти треба,що потроху поліція очищається,а ви срач до неба розвели,придурки...
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Правильно писати не придурки, а придурок, так для тебе буде самокритичніше...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиДепартамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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