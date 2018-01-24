 Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Подозрение пограничников о возможном незаконном перемещении запрещенных предметов вызвало нервозное поведение водителя грузовика, 53-летнего поляка.
Во время углубленного осмотра автомобиля "Мерседес" пограничники Мостиского отряда в переносном холодильнике, под продуктами питания, обнаружили спрятанные денежные средства.
Всего в пакете находилось 18 890 фунтов стерлингов.
Как выяснилось, иностранец задекларировал только небольшую часть валюты, поэтому, согласно действующему украинскому законодательству, не разрешенная для перемещения через границу сумма изъята.
хозяйский мужик.