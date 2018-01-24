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 Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня в пункте пропуска "Шегини" была заблокирована попытка нелегального вывоза гражданином Польши значительной суммы валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Подозрение пограничников о возможном незаконном перемещении запрещенных предметов вызвало нервозное поведение водителя грузовика, 53-летнего поляка. 

Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба 01

Во время углубленного осмотра автомобиля "Мерседес" пограничники Мостиского отряда в переносном холодильнике, под продуктами питания, обнаружили спрятанные денежные средства.

Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба 02

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Двое украинцев пытались вывезти в Польшу 100 тыс. фунтов стерлингов и 400 тыс. злотых, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба 03

Всего в пакете находилось 18 890 фунтов стерлингов.

Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба 04

Смотрите: Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше. ФОТОрепортаж

Как выяснилось, иностранец задекларировал только небольшую часть валюты, поэтому, согласно действующему украинскому законодательству, не разрешенная для перемещения через границу сумма изъята.

Источник: https://censor.net.ua/p3046363
 
 
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что бы не портились.
хозяйский мужик.
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Это называется "замороженные средства"! Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8562
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Пожаднічав! Треба було данину митникам заплатити... Жадіна поляк! Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5012
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Гурман однако....фунты стерлингов.... Гражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7342
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Польши пытался в холодильнике вывезти 19 тыс. фунтов стерлингов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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