 Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.NET, об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Как отмечается, правоохранители также обыскали гаражное помещение владельца задержанного автомобиля и нашли в нем дополнительную контрабанду и пневматическое оружие. Во дворе гаража стоял еще один автомобиль - Volkswagen Golf. В нем также обнаружили скрытые контрабандные сигареты.

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По решению местного прокурора найденное пневматическое оружие правоохранители изъялы и передали на экспертизу. Трех украинцев (один из которых уже регистрировался пограничной службой за финансовые махинации) и поляка - владельца участка, на котором стоял гараж - обвинили в совершении финансовых преступлений.

Также сообщается, что задержанные злоумышленник не признали своей вины. Следствие по данному делу продолжается.

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