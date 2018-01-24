EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  1051  3
Все про:контрабанда (1418) Польша (4039) сигареты (478)

 Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше. ФОТОрепортаж

Во вторник, 23 января, на пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали автомобиль Volkswagen на литовских номерах, в багажнике которого обнаружили незаконную партию сигарет без акциза. Их ввозили в Польшу трое граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.NET, об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Как отмечается, правоохранители также обыскали гаражное помещение владельца задержанного автомобиля и нашли в нем дополнительную контрабанду и пневматическое оружие. Во дворе гаража стоял еще один автомобиль - Volkswagen Golf. В нем также обнаружили скрытые контрабандные сигареты.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 62 незаконно трудоустроенных украинца выдворят из Польши, - Пограничная служба

По решению местного прокурора найденное пневматическое оружие правоохранители изъялы и передали на экспертизу. Трех украинцев (один из которых уже регистрировался пограничной службой за финансовые махинации) и поляка - владельца участка, на котором стоял гараж - обвинили в совершении финансовых преступлений.

Также сообщается, что задержанные злоумышленник не признали своей вины. Следствие по данному делу продолжается. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: По безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,27 млн украинцев

Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше 01
Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше 02
Трех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше 03

Источник: https://censor.net.ua/p3046357
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А наши мытныки за цукерочку пропустили корешей!!!
 показать весь комментарий
 
 
Наші митники ше б мали оформити ПДВ для повернення.
 показать весь комментарий
 
При умові шо сигарети легально куплені в Україні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрех украинцев с контрабандой сигарет на 1 млн грн задержали в Польше. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх