 Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Ольга Евстигнеева, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера (23 января. - Ред.) на попытке получения взятки задержали Кравчука Александра Игоревича - старшего оперуполномоченного управления налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области, майора налоговой милиции. Задержание состоялось в Червонограде. Он получил взятку от червоноградского предпринимателя в размере 14 тыс. грн за непривлечение к ответственности за торговлю подакцизными товарами (сигареты, алкоголь и т.д.) без соответствующих разрешительных документов", - рассказала журналист.
"Перед этим ему 4 месяца передавали взятки от 4 до 7 тыс. грн. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления", - добавила она.
По данным Евстигнеевой, в настоящее время Кравчук помещен в ИВС города Пустомыты.
"Вчера задержали, сегодня готовят подозрение и завтра в суде будут выбирать меру пресечения", - отметила журналист.
Задержание проводила прокуратура Львовской области совместно с управлением внутренней безопасности территориального отделения ГФС во Львовской области.
https://www.youtube.com/watch?v=2ift8T7eVEo