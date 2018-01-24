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 Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой. ФОТОрепортаж

Сегодня задержанному майору налоговой милиции Александру Кравчуку должны объявить подозрение, а завтра в суде будут выбирать меру пресечения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Ольга Евстигнеева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (23 января. - Ред.) на попытке получения взятки задержали Кравчука Александра Игоревича - старшего оперуполномоченного управления налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области, майора налоговой милиции. Задержание состоялось в Червонограде. Он получил взятку от червоноградского предпринимателя в размере 14 тыс. грн за непривлечение к ответственности за торговлю подакцизными товарами (сигареты, алкоголь и т.д.) без соответствующих разрешительных документов", - рассказала журналист.

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"Перед этим ему 4 месяца передавали взятки от 4 до 7 тыс. грн. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления", - добавила она.

По данным Евстигнеевой, в настоящее время Кравчук помещен в ИВС города Пустомыты.

"Вчера задержали, сегодня готовят подозрение и завтра в суде будут выбирать меру пресечения", - отметила журналист.

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Задержание проводила прокуратура Львовской области совместно с управлением внутренней безопасности территориального отделения ГФС во Львовской области.

Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой 01
Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой 02
Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой 03
Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой 04
Внутренняя безопасность ГФС и прокуратура задержали за взятке майора налоговой 05

Источник: https://censor.net.ua/p3046356
 
 
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Теперь разжалуют до капитана и направят на блокпост машины шмонать.За три месяца станет героем и подполковником.
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