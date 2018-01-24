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Все про:граната (535) Харьков (3707) патрульная полиция (1042)

 Харьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами. ФОТО

Патрульные полицейские в Харькове обнаружили у мужчины на детской площадке 40 патронов и предмет, похожий на гранату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на стрнице Патрульной полиции в Fecebook.

"Гражданин сидел посреди детской площадки на проспекте Юбилейном, и курил сигареты. Это заметили полицейские и решили пообщаться с мужчиной, ведь своими действиями он нарушал требования ст. 175-1 КУоАП "Курение табачных изделий в запрещенных местах"", - сказано в сообщении.

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При оформлении административных материалов патрульные провели поверхностную проверку, в результате которой обнаружили у мужчины 40 патронов калибра 7,62 и предмет, похожий на гранату "РГД-5".

Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Мужчину передали следователям.

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Харьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами 01
Харьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами 02

Источник: https://censor.net.ua/p3046344
 
 
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А что он делал на детской площадке? Поиграться пришёл? Покурить мог в нейтральном месте.
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Патронами в солдатиков поиграть, а РГД-5 - хенерал Харьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами - Цензор.НЕТ 2230
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Що за Московський відділ поліції? Перейменувать на Бандерівський!
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Предмет похожий на гранату - учебная РГДшка . Предметы похожие на патроны - тоже могут быть ММГ.Экспертизу не проводили , не о чем говорить .
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Весьма странная история. 40 патронов россыпью? В кармане?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХарьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами. ФОТО
 
 
 
 
 
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