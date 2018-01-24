 Харьковские патрульные задержали на детской площадке мужчину с гранатой и патронами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на стрнице Патрульной полиции в Fecebook.

"Гражданин сидел посреди детской площадки на проспекте Юбилейном, и курил сигареты. Это заметили полицейские и решили пообщаться с мужчиной, ведь своими действиями он нарушал требования ст. 175-1 КУоАП "Курение табачных изделий в запрещенных местах"", - сказано в сообщении.

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При оформлении административных материалов патрульные провели поверхностную проверку, в результате которой обнаружили у мужчины 40 патронов калибра 7,62 и предмет, похожий на гранату "РГД-5".

Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Мужчину передали следователям.

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