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 Политика Украины
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 Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Военнослужащий Роман Савков, находившийся в заложниках у боевиков, освобожден из плена по обмену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложили Президенту Порошенко об освобождеении украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Президент по телефону уже поздравил Романа. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - написала она.

"Первое, о чем говорили нам освобожденные украинские заложники в Горловке 27 декабря - это о судьбе других пленников, просьба вытащить собратьев . О Романе, а также Александре Коринькове, Сергее Глондаре, Богдане Пантюшенко. Президент говорил с парнями в вертолете и самолете во время дороги на Киев. На днях Президент помиловал одну злодейку, чтобы вытащить нашего военного. В этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других и я верю, что очень скоро будут хорошие новости и для других семей. СБУ и мои помощники сопровождают Романа, уже завтра он сможет обнять свою маму. Все мы очень и очень счастливы сегодня", - сообщила Геращенко.

 Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 01

Также нардеп сообщила, что Роман Савков попал к террористам тяжело раненым. В Макеевской колонии ему не давали лекарств, хотя он нуждался в специальном лечении и имел обострение сахарного диабета. Сейчас его в скорой везут на Киев.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, освобожденного из плена, и поручил провести его медицинское обследование и лечение.

"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось!" - написал он в Facebook.

Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 02
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 03
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 04
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 05
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 06
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 07

Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 08
Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 09

Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко 10

Источник: https://censor.net.ua/p3046337
 
 
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Ирочка Спасибо
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она не при делах, она не принимала никакого участия в освобождении
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походу ты умалишённый работник минстець
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он как и Слава Клин не имеющий клавиатуры с кириллицей
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У Пети кризис, решил сэкономить перед побегом... Сейчас в минстець начали выдавать клавы только с латиницей, скоро перейдут на китайские иероглифы, так им дешевле из китая напрямую ))
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Петя наглее Яныка, бежать не будет, может дети сладкого более адекватные чем дети многоразнесудимого
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Там вся семейка воров. Яблоко от яблони далеко не падает. Дед их был вором, ещё при совке получил статью за воровство и расхищения на заводе. Отец их вор. И они такие же. Это по крови у них.
Даже сынок рошена, как сынок януковича в своё время, полез в депутаты... Один к одному, что воровская семейка рецидивиста януковича, что воровская семейка вора порошенко.
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Вот покоя не дают миллионы Порошенка. А черная зависть - плохой помощник. А Роману здоровъя и счастья
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A SCO Z VAM SUKY KACAPSKI DOMA NE SYDYTSJA?
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A MOZE CE TY PROVERNUV ?? VASJA CY TY PROSTO NAVONJATY RISHYV??????
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Только лишнехромосомные рашисты могут возвеличивать проституток в культ личности
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Ирочка иди на свое место!.
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Рад за парня, отличная новость для родных.
Но, извините, я изложу гибридную т.е. не европейскую мысль. Может СБУ начать молча брать в заложники родственников малоотсосиевских функционеров?
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I ROZBOMBYTY VSI PIDXODY Z KACAPIJI Бойовики звільнили з полону військовослужбовця Романа Савкова, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 869
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То цеж зрада, його відправлять на липецьку цукеркову фабрику
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБоевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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