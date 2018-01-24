 Боевики освободили из плена военнослужащего Романа Савкова, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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"Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложили Президенту Порошенко об освобождеении украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Президент по телефону уже поздравил Романа. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - написала она.

"Первое, о чем говорили нам освобожденные украинские заложники в Горловке 27 декабря - это о судьбе других пленников, просьба вытащить собратьев . О Романе, а также Александре Коринькове, Сергее Глондаре, Богдане Пантюшенко. Президент говорил с парнями в вертолете и самолете во время дороги на Киев. На днях Президент помиловал одну злодейку, чтобы вытащить нашего военного. В этот раз нам отдали именно Романа. Теперь он пройдет лечение в военном госпитале. А мы боремся за других и я верю, что очень скоро будут хорошие новости и для других семей. СБУ и мои помощники сопровождают Романа, уже завтра он сможет обнять свою маму. Все мы очень и очень счастливы сегодня", - сообщила Геращенко.

Также нардеп сообщила, что Роман Савков попал к террористам тяжело раненым. В Макеевской колонии ему не давали лекарств, хотя он нуждался в специальном лечении и имел обострение сахарного диабета. Сейчас его в скорой везут на Киев.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, освобожденного из плена, и поручил провести его медицинское обследование и лечение.

"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось!" - написал он в Facebook.















