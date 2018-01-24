 Крепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ и СМИ оккупантов.
"Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней", – пояснили в так называемом министерстве культуры оккупантов.
Как говорится в сообщении, "руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника были предприняты меры по недопущению дальнейшего обвала камней".
Крепость находится на берегу Керченского пролива, была построена османами в начале XVIII века. Ени-кале является одной из достопримечательностей Керчи.
Наиболее хорошо сохранились ее ворота, фрагменты крепостных стен и полубастион с прибрежной стороны. Непосредственно по территории крепости проходит однопутная железнодорожная ветка, связывающая Керчь с Керченской паромной переправой. Вибрация, возникающая при движении поездов, создает угрозу постепенного разрушения памятника.
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http://ren.tv/novosti/2017-02-02/na-stranice-krymskogo-mosta-v-feysbuke-obosnovalsya-populyarnyy-mem-zhdun
Не дай бог реставрировать начнут, будет как в Бендерах. Обштукатурили и отгламурили турецкую крепость и втыккнули православный храм во славу чего-то там. Теперь она похожа на педика. Эти долбо...бы и коллизей бы починили, чтоб был как новенький. Всё бы снесли нахрен и по- новой, но ниже и жиже.