 Крепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ и СМИ оккупантов.

"Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней", – пояснили в так называемом министерстве культуры оккупантов.

Как говорится в сообщении, "руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника были предприняты меры по недопущению дальнейшего обвала камней".

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Крепость находится на берегу Керченского пролива, была построена османами в начале XVIII века. Ени-кале является одной из достопримечательностей Керчи.

Наиболее хорошо сохранились ее ворота, фрагменты крепостных стен и полубастион с прибрежной стороны. Непосредственно по территории крепости проходит однопутная железнодорожная ветка, связывающая Керчь с Керченской паромной переправой. Вибрация, возникающая при движении поездов, создает угрозу постепенного разрушения памятника.

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