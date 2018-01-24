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 Крепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи. ФОТО

В оккупированной Керчи произошло частичное обрушение одной из главных достопримечательностей города – крепости Ени-Кале.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ и СМИ оккупантов.

"Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней", – пояснили в так называемом министерстве культуры оккупантов.

Крепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи 01

Как говорится в сообщении, "руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника были предприняты меры по недопущению дальнейшего обвала камней".

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Крепость находится на берегу Керченского пролива, была построена османами в начале XVIII века. Ени-кале является одной из достопримечательностей Керчи.

Наиболее хорошо сохранились ее ворота, фрагменты крепостных стен и полубастион с прибрежной стороны. Непосредственно по территории крепости проходит однопутная железнодорожная ветка, связывающая Керчь с Керченской паромной переправой. Вибрация, возникающая при движении поездов, создает угрозу постепенного разрушения памятника. 

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Источник: https://censor.net.ua/p3046332
 
 
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А в Каменце крепость Хотин тоже из-за кацапов разваливается?
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На этом участке наблюдается выпадение кладочного раствора, возможно из-за переувлажнения или других неизвестных пока причин, приводящих к разрушению кладки, образование каверн и вывалов значительных размеров.
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та это уже 300 лет там... сколько я живу столько итам это пятно... ему уже 300 лет .. вы в курсе что там за символы? на стене
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Як вони можуть бути в курсі, якщо вони Кам'янецьку і Хотинську фортеці вважають одною.
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я вас спрашиваю, что за символы я то знаю, и крепости разные все знают
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Крепость Хотин в Хотине не разваливается, это хорошо сохранившееся сооружение.
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Мало того, там ще кожного року проводяться змагання.
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Певне що, якщо вже її до Кам'янця пересунули.
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Фортеця Кам'янця і фортеця Хотина це дві різні фортеці.
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Рушится не только крепость Ени-Кале, но рушится весь Крым. Рушится, исчезает сельское хозяйство, идет засоление почв. Население все больше и больше разочаровывается в Русском мире. Продукты дорогие, кругом дороговизна, работы нет, отдыхающих тоже нет, обещанным Медведевым Вегасом не пахнет. Тут хоть бы выжить. Крым все больше и больше становится непригодным для проживания.
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Ну значит козломордые пока не рассматривают вероятность её использования по прямому назначению!
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Антимидас потрогал, шоб меня украли!
Не дай бог реставрировать начнут, будет как в Бендерах. Обштукатурили и отгламурили турецкую крепость и втыккнули православный храм во славу чего-то там. Теперь она похожа на педика. Эти долбо...бы и коллизей бы починили, чтоб был как новенький. Всё бы снесли нахрен и по- новой, но ниже и жиже.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКрепость Ени-Кале рушится в оккупированной Керчи. ФОТО
 
 
 
 
 
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