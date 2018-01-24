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 Наемник из "милиции ЛНР" задержан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Чугуева в 2014 году присоединился к террористам после своего "условно-досрочного освобождения" из исправительной колонии на территории Луганской области, где он с 2008 года отбывал наказание за умышленное убийство. Находясь в составе "милиции ЛНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО, в которых был ранен. После этого боевик решил завершить свою "карьеру" и вернулся в Харьковскую область.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме в Чугуеве, где он скрывался от правоохранительных органов. Во время обыска жилья сотрудники СБУ изъяли 3 боевые гранаты РГД-5, которые переданы на экспертизу.

Наемник из милиции ЛНР задержан на Харьковщине, - СБУ 01
Наемник из милиции ЛНР задержан на Харьковщине, - СБУ 02

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Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника по статьям 110 и 260 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3046325
 
 
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Теперь его святую дупу целовать будут для излечения от хвороб.
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Как житель Донецка,с полной ответственностью ,заявляю - что все менты в Донецкой области ,являлись карманной армией ахметова. И носили характер милиции,чисто внешне.На деле ,были частью преступной группировкой под прикрытием якобы органа власти. И они не раздумыая перешли на сторону врага. Но хозяин их сидит в Киеве.И часть их метостазами расползлась по всей Украине. Это вам и титушки.И наемные убийцы убивающие и избивающие героев патриотов.
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в Луганске наркотой заведовал "Беркут", все знали телефоны, точки продажи.
А менты себе занимались своими делами, оставляя гражданам их проблемы. Отсюда и пошла романтика бандитизма - паханы часто честней и правильней разруливали вопросы, чем менты.
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А в Славянске штепа крышывала цыганей с наркотой. А тупое стадо,снова голосует за нее.Даже моя родственница,сына которой сделали наркоманом. - Тупость и темнота.
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UA зеленка
Ну задержан,и что дальше? ( - Як це що далі? Біжи в дупу цілуй
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемник из "милиции ЛНР" задержан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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