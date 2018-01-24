 Наемник из "милиции ЛНР" задержан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Чугуева в 2014 году присоединился к террористам после своего "условно-досрочного освобождения" из исправительной колонии на территории Луганской области, где он с 2008 года отбывал наказание за умышленное убийство. Находясь в составе "милиции ЛНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО, в которых был ранен. После этого боевик решил завершить свою "карьеру" и вернулся в Харьковскую область.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме в Чугуеве, где он скрывался от правоохранительных органов. Во время обыска жилья сотрудники СБУ изъяли 3 боевые гранаты РГД-5, которые переданы на экспертизу.
Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника по статьям 110 и 260 Уголовного кодекса Украины.
А менты себе занимались своими делами, оставляя гражданам их проблемы. Отсюда и пошла романтика бандитизма - паханы часто честней и правильней разруливали вопросы, чем менты.
Ну задержан,и что дальше? ( - Як це що далі? Біжи в дупу цілуй