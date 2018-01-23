 Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Агентства по розыску и менеджменту активов.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 23 января 2018 года, Национальное агентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского суда районного суда. Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление управляющей компании по договору.

Как сообщалось ранее, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем квартиры №32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

Национальное агентство благодарно за конструктивное сотрудничество Главной военной прокуратуре ГПУ, Национальной полиции и спецподразделения КОРД. Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление управляющей компании".

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