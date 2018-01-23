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Все про:квартира (370) Клименко (293) Нацагентство по возвращению активов (13)

 Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж

Национальное агентство преодолело сопротивление неизвестных и выполнило решение суда, приняв квартиру принадлежащую беглому Клименко и передав ее управляющей компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Агентства по розыску и менеджменту активов.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 23 января 2018 года, Национальное агентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского суда районного суда. Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление управляющей компании по договору.

Как сообщалось ранее, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем квартиры №32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

Национальное агентство благодарно за конструктивное сотрудничество Главной военной прокуратуре ГПУ, Национальной полиции и спецподразделения КОРД. Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление управляющей компании".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Неизвестные препятствуют передаче государству квартиры Клименко в центре Киева. ФОТО

Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных 01
Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных 02
Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных 03

Также читайте: Нацагентство по управлению арестованными активами является аналогом органов, которые существуют во всех странах ЕС, - Янчук

Источник: https://censor.net.ua/p3046174
 
 
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Рядом с твоим.
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то есть люди беглого Коименко не пускали государственную структуру в квартиру Клименко?А у нас вообще есть государство ?
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Є тільки мафія і народ, з яким мафія веде війну!
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как мы видим мафия очень слаба,но народ еще слабее
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так, мафія. Але треба зазначити що декілька кланів воюють між собою і усі разом з народом
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что то я не заметил,что народ с ними воюет,я уточню: несколько кланов имеют народ ,как хотят,в любой позиции
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та навіть писав на клаві стоячи..пейс на палець намотував та наспівував 7\40..
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Сім'я-2


Тато - президент
Мама - голова Українського культурного фонду
Тато президента - Герой України
Син президента - народний депутат України
Дружина сина - займається агробізнесом, спікер по агросектору на Давоському економічному форумі
Кум мами - Генеральний прокурор
Дружина кума - народний депутат України, представник президента у Верховній Раді
Кум тата - міністр з питань інформаційної політики
Кум тата - екс-президент України
Кума тата - відома українська співачка, народний депутат України
Армійський друг тата - народний депутат України, перший заступник фракції імені Тата
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путлера не хочешь перечислить родственников , или ссыш ФСБ ?
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к сожалению, не в курсе, так как не являюсь жителем россии, и на путлера мне, мягко говоря, насрать
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це пйотр лєксєєвич тобі пише під цим нікомНацагентство з розшуку активів передало квартиру Клименка керуючій компанії, подолавши опір невідомих - Цензор.НЕТ 3792
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зря Саакашвили устраивал цирк с митингами,зашел бы на Банковую и выгнал бы Порошенко,потом Рада назначила бы внеочередные выборы президента,все просто
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ПАБЕДА!!!! УррррРРРРяяяяЯЯЯЯ!!!!😀😸
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Тобто, держава, яку б в даному випадку мала представляти поліція, не знайшла можливостей цих "невідомих" зробити відомими? Мордами в підлогу не положила, особи не з'ясувала? Це такий фейк? Чи такий прикол?
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Взагалі то це повинна робити виконавча служба
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Що повинна робити виконавча служба? Дебоширів мордами в підлогу вкладати? Якщо хтось чинить спртив діям виконавчої служби, то виконавча служба викликає поліцію.
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Лише виконавча служба може в таких випадках (примусове виконання рішення суду) бути представником держави, а поліція лише надає допомогу виконавчій службі. Якщо поліцію ніхто не викликав, то вона нікому нічого не завинила.
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І одна, і інша служба діють від імені держави, а не за своєю ініціативою. Тому не на висоті в результаті виявилась держава.
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Взагалі-то від імені суду, який прийняв рішення обов'язкове до виконання.
З.І.: а на не висоті, наразі, такі виборці як ми (і ти в тому числі), бо держава - це ми всі Нацагентство з розшуку активів передало квартиру Клименка керуючій компанії, подолавши опір невідомих - Цензор.НЕТ 1882
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Правильно. Але, погодьтеся, як виборець, я маю право звертати увагу на нерозумні дії, чи бездіяльність органів, які в деякій мірі вибирав?
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Так, але звертати увагу на нерозумні дії, в даному випадку, на державу в цілому недоречно. Адже якщо десь з труби тече вода, а сантехніки нічого не роблять або роблять погано, це не означає що винна держава.
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Сантехніки не діють іменем держави (державного закону в даному випадку). Тому порівняння недоречне. А іноземці судять про державу, в яку в'їжджають саме по роботі державних органів, які своєю незадовільною роботою можуть її (державу) дискредитувати. Тому давайте не полемізувати, бо самі розумієте, що В ДАНОМУ ВИПАДКУ представники державних органів виявилися не на висоті.Хоча б навіть тим, що не було чіткої взаємодії між ними.
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"що В ДАНОМУ ВИПАДКУ представники державних органів виявилися не на висоті" саме це я і хотів почути. Саме ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, а не держава в цілому.
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Це і МОЯ держава. Тому я вважаю, що їй потрібно більш відповідально підходити до найму людей, які її представляють. Бо іноземці судять про державу саме з дій таких представників (митників, поліції, судвиконавців). А своєю державою я хочу гордитись.
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Ну навіщо Ви так? Навпаки - акцентую САМЕ НА ЦЬОМУ ВИПАДКУ. Чи Ви вважаєте цей випадок нормальним?
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Теперь вопрос, а кто станет следущим владельцем?
Только не говорите мне, что она так и останется в государстве...
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Теперича там будет бордель и игорным клубом, или...игорный клуб с борделем
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Не угадал.Там бкдет конфетный магазин. Нацагентство з розшуку активів передало квартиру Клименка керуючій компанії, подолавши опір невідомих - Цензор.НЕТ 9061
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Неідомі їм відомі,але ім вигідно щоб невідомі не стали відомі!
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Кришталеві люстри і мармурова підлога... Стиль - "донецьке бикоко", блдь!
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Плюсую.За архітектурний стиль" Донецьке бикоко"
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интересно, а у жены клименко есть 100 000 000 наличными, чтобы в случае чего за мужа залог заплатить, как у антикоррупционера насирова? Нацагентство з розшуку активів передало квартиру Клименка керуючій компанії, подолавши опір невідомих - Цензор.НЕТ 8472
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куча силовиков - пабедили неизвестных
небось бомжа с чекушкой в супермаркете - сразу бы идентифицировали

твари даже не бесхребетные а беспринципные.. с двойной моралью
или вообще отморозки при власти

суки. Власть - геть !!
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Пора создавать ещё одно спецподразделение для защиты:
- Национального агентства по розыску активов;
- Главной военной прокуратуры;
- ГПУ;
- Национальной полиции;
- спецподразделения КОРД;
Глядишь и перестанут их обижать всякие неизвестные. Главное чтоб носков по 300 грн хватило.
А если запас носков позволит, то ещё и элитное суперспецподразделение сварганить. Может тогда получится опознать этих неизвестных.

Глядя на такое оперативное исполнение Закона, начинаешь проникаться ощущением "успешности" реформ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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