 Нацагентство по розыску активов передало квартиру Клименко управляющей компании, преодолев сопротивление неизвестных. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Агентства по розыску и менеджменту активов.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 23 января 2018 года, Национальное агентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского суда районного суда. Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление управляющей компании по договору.
Как сообщалось ранее, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем квартиры №32 (регистрационный номер 32270199) площадью 200,8 кв.м. по адресу: г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".
Национальное агентство благодарно за конструктивное сотрудничество Главной военной прокуратуре ГПУ, Национальной полиции и спецподразделения КОРД. Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление управляющей компании".
Тато - президент
Мама - голова Українського культурного фонду
Тато президента - Герой України
Син президента - народний депутат України
Дружина сина - займається агробізнесом, спікер по агросектору на Давоському економічному форумі
Кум мами - Генеральний прокурор
Дружина кума - народний депутат України, представник президента у Верховній Раді
Кум тата - міністр з питань інформаційної політики
Кум тата - екс-президент України
Кума тата - відома українська співачка, народний депутат України
Армійський друг тата - народний депутат України, перший заступник фракції імені Тата
путлера не хочешь перечислить родственников , или ссыш ФСБ ?
23.01.2018 22:09
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З.І.: а на не висоті, наразі, такі виборці як ми (і ти в тому числі), бо держава - це ми всі
Только не говорите мне, что она так и останется в государстве...
куча силовиков - пабедили неизвестных
небось бомжа с чекушкой в супермаркете - сразу бы идентифицировали
твари даже не бесхребетные а беспринципные.. с двойной моралью
или вообще отморозки при власти
суки. Власть - геть !!
- Национального агентства по розыску активов;
- Главной военной прокуратуры;
- ГПУ;
- Национальной полиции;
- спецподразделения КОРД;
Глядишь и перестанут их обижать всякие неизвестные. Главное чтоб носков по 300 грн хватило.
А если запас носков позволит, то ещё и элитное суперспецподразделение сварганить. Может тогда получится опознать этих неизвестных.
Глядя на такое оперативное исполнение Закона, начинаешь проникаться ощущением "успешности" реформ.