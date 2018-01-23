 "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Сегодня мы провожаем украинскую сборную на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан.

Для каждого спортсмена получить право представлять свою страну на Олимпиаде - это уже победа.

Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат. Держим кулаки за нашу команду!"

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