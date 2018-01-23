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Все про:Олимпиада (681) Порошенко (14147)

 "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде. ФОТО

Сегодня, 23 января украинская олимпийская сборная отбыла на на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Сегодня мы провожаем украинскую сборную на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан.

Для каждого спортсмена получить право представлять свою страну на Олимпиаде - это уже победа.

Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат. Держим кулаки за нашу команду!"

Также читайте: Хотя бы одна медаль на Олимпиаде-2018 будет успехом для нашей сборной, - Жданов

Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат, - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде 01

Также читайте: За пять лет на подготовку в Олимпиаде-2018 было выделено 265 млн грн, - Жданов

Источник: https://censor.net.ua/p3046170
 
 
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духовные скрепы кацапов.кацапская прости...певичка перепутала бордель с детским утренником и в практически голом виде пела там! "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 9764https://www.youtube.com/watch?v=K0TteFWblMU
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она бордель с детским учреждением перепутала!
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скажи честно у тебя там в Израиле жена из РФ или местная?
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но ведь будет,влюбишься в переселенку из РФ и тебе будет стыдно "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5979
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я вот переселенец из рф и что?у меня ваты никогда в голове не было с момента как стал взрослым,ещё в конце 80х.более того скажу,когда до 14 года многие ваши поддерживали кацапов,рашку,хуйло,я всегда их матюгал и в интернете выслушивал от них что я предатель пока к ним в дома кацапы не вломились.но таких россиян как я и вправду очень мало,вымирающий мы вид.
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ну так я и говорю об этом,попадется тебе жена из РФ ,ты в нее влюбишься и будешь тут посты удалять про кацапов,хотя там и наших много с Украины,может и казаком станешь,как повезет,хотя подозреваю если ты при памяти,то общаться тебе там с русскоязычными очень тяжело,слушать их бредни
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а ты знаешь что в израиле кацапни ваной ещё больше чем в рашке?!я как будто из россии и не уезжал никуда!проклинают Украину,Израиль но уезжать домой не хотят твари.
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ну может их дети уже нормальные будут
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дай то бог,кстати некоторые родители с ними только на иврите говорят и они даже родного языка не знают!
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жаль у нас таких ''утренников'' не было "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 9312
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Олимпийский блестящий пафос 2014 года с золотым дождём,
воплями "Россия вперёд", с запредельной стоимостью более чем в 1,5
трлн. разрушил какой-то сбежавший очкарик с пробиркой мочи…
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Путьовки їм дай за власний кошт на мальдіви. Чи не заслужили?
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"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5078DW (на русском)‏Подлинная учетная запись @dw_russian 11 ч.11 часов назад
В первой десятке самых богатых участников форума в Давосе оказались не только Билл Гейтс и Трамп, но и... Порошенко, вокруг которого, кстати, назревает новый скандал. По данным СМИ, свой новогодний отпуск он провел на Мальдивах, потратив за неделю полмиллиона долларов

ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/955717418038517760

"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 2252 Rostyslav Demchuk‏ @EUROATLANTICUS 7 ч.7 часов назад
Меркель ледве нашкребла на відпустку у Швейцарії. Човгала там на лижах. А президент Франції ваабщє лох, відпочивав з дружиною у французькому місті Ле Туке. Голота, їм до нашого президента Порошенка, як до неба рачки

"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5251

"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7387
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Нищета. Вот наш, весь свой выводок втихаря наотдыхал на пол миллиона в Индийск. океане.
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вот раньше я не верил, что ты умный,
а после индийского океана как пелена с глаз упала
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И шо? Невже под своими именами "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 573? "Простота" (с) "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 1844
"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7141
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Ого! Лолики спамят. Вытащить нельзя
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RobinHood dfb9bea2 - "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 3784 , да и хрен с ними убогими, и с моим постом... Рукописи (тем более правдивые) как мы знаем не горят...
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Да нет! Тут дело серьёзное. Шокоботы, которые верещат якобы за европейский выбор Украины, считают спамом, достойным удаления, информацию о лидерах мощнейших стран ЕС. Мало того, тыцяя на спам, они ещё и обвиняют всех направо и налево в кацапизме. Цинизм зашкаливает
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RobinHood dfb9bea2 - уже DW спамят... "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 91 У них наверное девиз - "Порошенко и мы против всего Мира" А еще не так давно лолите в европейских парламентах и США аплодировали стоя... Спустил все в канализацию - и себя и честь страны....
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вы каких-то специальных шокоботов видите ?
шо употребляли ?
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Я ж казав що ви дозвизділись, а тепер не скігліть.
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Ні .Наші зимові олімпійці традиційно повне дно. Будь-яка здобута медаль буде дивом.
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Гад. Не будет фарта у ребят
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возможно многие так же думает - не так важно, какое место выиграет спортсмен, важно чтоб он показал наивысшый результат своих возможностей, на данный момент.
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fedjka - fedjka - в соревнованиях такого рода важна Победа, а не участие...., все остальные утверждения - это утешение для не удачников...
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ну тогда пусть встречается в каждом виде первый и второй номер - ух как забавно будет.
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І чого ж ти лео не завойовуєш золоту медаль(побєду).удачнік-москаль?
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На таких соревнованиях фарт не проходит,здесь только мастерство,но если делать прогноз,то где то в последних рядах,к сожалению.
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речь о Украине а не о лишнехромосомие.
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у путлера деньги посчитайте ... жаба давит вижу походу ..
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Пожелание удачи от врага есть проклятие
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Финансирование бы лучше увеличил, у Украины одна из самых малочисленных команд.
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Сложно выбирать между мальдивами и сраной олимпиадой
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я бы точно поехал на Мальдивы,даже не сомневался бы
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Ребятам, действительно, успехов и удачи!!!
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Хлопцям і дівчатам перемог,успіху ми у Вас віримо,вболіваємо і віримо.
А зрадойобам і какцапам - смердіть у своєму лайні.
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Сищіков и Кокорин

"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7089
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Очень жаль, что из олимпиады сделали посмешище. вчера отстранили Виктора Ана, спортсмена, который никогда не попадался на допинге. Вся вина, видимо в том, что он шестикратный олимпийский чемпион. Отстранили. чтобы он не успел подать апелляцию. Повод - слова шизофреника (диагноз подтвержден) Родченкова. Скольким, великим спортсменам, эта тварь судьбу сломала. Хотя даже не он, а кто его кормит. Это будет одна из самых позорных олимпиад.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде. ФОТО
 
 
 
 
 
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