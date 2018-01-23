 "Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат", - Порошенко пожелал удачи украинской команде на Олимпиаде. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Сегодня мы провожаем украинскую сборную на XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан.
Для каждого спортсмена получить право представлять свою страну на Олимпиаде - это уже победа.
Желаем нашим ребятам показать свой лучший результат. Держим кулаки за нашу команду!"
воплями "Россия вперёд", с запредельной стоимостью более чем в 1,5
трлн. разрушил какой-то сбежавший очкарик с пробиркой мочи…
В первой десятке самых богатых участников форума в Давосе оказались не только Билл Гейтс и Трамп, но и... Порошенко, вокруг которого, кстати, назревает новый скандал. По данным СМИ, свой новогодний отпуск он провел на Мальдивах, потратив за неделю полмиллиона долларов
ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/955717418038517760
Rostyslav Demchuk @EUROATLANTICUS 7 ч.7 часов назад
Меркель ледве нашкребла на відпустку у Швейцарії. Човгала там на лижах. А президент Франції ваабщє лох, відпочивав з дружиною у французькому місті Ле Туке. Голота, їм до нашого президента Порошенка, як до неба рачки
а после индийского океана как пелена с глаз упала
шо употребляли ?
побєду).удачнік-москаль?
А зрадойобам і какцапам - смердіть у своєму лайні.