 Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Двое чиновников требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Зарплат на 500 тыс. грн выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура
Также смотрите: Главврач поликлиники Нацполиции в Кропивницком вымогал $1 тыс. у военного за оформление инвалидности, - прокуратура. ФОТО
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Смотрите: Сотрудник военкомата на Харьковщине задержан при получении $700 взятки за постановку на учет как непригодного к службе, - СБУ. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/p3046100
Слава Украине
У вас такі особливі асоціації?
а потом, как с ветеранами второй мировой - с каждым годом их все больше и больше
Сразу будит мысли у сонного обывателя:
1. А так ли всё чисто с этой пенсией, если за неё требуют такие деньги?
2. Что это за бедный-больной пенсионер, способный отстегнуть за хлопоты 50 штук? Или чиновники просто идиоты и требовали деньги у реального нищего?