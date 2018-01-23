 Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Двое чиновников требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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