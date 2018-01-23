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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

...

Двое чиновников требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок.

Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Зарплат на 500 тыс. грн выдал несуществующим сотрудникам главврач поликлиники на Харьковщине, - прокуратура

Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ 03
Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ 04

Также смотрите: Главврач поликлиники Нацполиции в Кропивницком вымогал $1 тыс. у военного за оформление инвалидности, - прокуратура. ФОТО

Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ 05

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. 

Смотрите: Сотрудник военкомата на Харьковщине задержан при получении $700 взятки за постановку на учет как непригодного к службе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3046100
 
 
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" Двое чиновников требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок "

Слава Украине Двое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8426
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А чому ви використовуєте гасло націоналістів, людей жертовних, поряд з якимись негідниками?
У вас такі особливі асоціації?
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тот без ноги-руки не может доказать инвалидность... а за деньги...
а потом, как с ветеранами второй мировой - с каждым годом их все больше и больше
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Шикарная новость!
Сразу будит мысли у сонного обывателя:
1. А так ли всё чисто с этой пенсией, если за неё требуют такие деньги?
2. Что это за бедный-больной пенсионер, способный отстегнуть за хлопоты 50 штук? Или чиновники просто идиоты и требовали деньги у реального нищего?
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Теперь в Украине резко уменьшится количество инвалидов .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое сотрудников Львовского областного центра медико-социальной экспертизы задержаны при получении 50 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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