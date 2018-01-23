 Трагедия на Тернопольщине: опасное катание на санках привело к гибели девушки. ФОТО

В Тернопольской области погибла 22-летняя девушка от катания на санках, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Трагедия произошла в селе Кровинка около полуночи.

"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках неординарным способом. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось", - говорится в сообщении.

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