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 Трагедия на Тернопольщине: опасное катание на санках привело к гибели девушки. ФОТО

Молодежь привязала санки к автомобилю - девушка ударилась головой в бетонный столб.

В Тернопольской области погибла 22-летняя девушка от катания на санках, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области. 

Трагедия произошла в селе Кровинка около полуночи. 

"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках неординарным способом. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось", - говорится в сообщении. 

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Трагедия на Тернопольщине: опасное катание на санках привело к гибели девушки 01

Источник: https://censor.net.ua/p3046058
 
 
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С одной стороны смерть в результате несчастного случая это, конечно, плохо. Но самовыпилилась в результате дурости.
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Капец!!! Сколько можно говорить, что должна присутствовать культура пития!
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Село теперь должно быть переименовано из Кровинки в Кровище-Мозговое.
И да, Чарльз Дарвин ставит лайк.
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У нас в Донецке нарики как то любили кататься прицепившись сзади за трамвай )) Я такой еду ночью сзади и включаю на него дальний - и на меня медленно поворачивается голова,типа - свет выключи ! )))
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Прикольно только написал предыдущий пост со словом Цензор ,сразу ошибка.Без этого слова все нормально.
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))) очередной этап "технических работ" позади ))
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к 2020 году ценз0р обещает изнать половину глюков
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Вчера в машине утопились,выехали на машине ради прикола на лед става,сегодня девушка головой об столб убилась.
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Всё норм. Украинская нация таким образом избавляется от генетических багов. Полное соответствие сущности Дарвиновской премии.
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да. только не водка а этиловый спирт, без разницы в каком виде спиртосодержащих напитков
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Развлечения современной деревни.(с)
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у меня на улице квадроциклом деток тягают, малых, быстро...
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Зря не прислушались к народной мудрости: любишь кататься - люби и саночки возить...
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Трагедия на Тернопольщине: опасное катание на санках привело к гибели девушки.
ФОТО САНОК
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Потому что эти сани видели некоторое дерьмо.
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Эх, лучше бы лолита на банане в пальму пистанулась вдребизги -чтоб фикса в кокосе застряла, все бы счасливы были, а так девушку жаль, молодая...
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ніякого інстинкту самозбереження, згодна, що в такому віці не надбала розуму
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Прикра випадковість. В дитинстві взимку чіплялися за автівку голими руками, а потім один за одного і так цілим потягом каталися без всіляких санок. Водій що катав рухався максимум 10км на годину, всі цілі та задоволені.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия на Тернопольщине: опасное катание на санках привело к гибели девушки. ФОТО
 
 
 
 
 
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