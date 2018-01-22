 "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники в оккупированных районах заявили о начале "массовой мобилизации". Говоря о том, что после выхода российских офицеров из СЦКК "ситуация обострилась", террористы начали забирать в свои структуры мужчин сс 16 до 55 лет. Также под "мобилизацию" попадают студенты стационара и люди, которые не берут в руки оружие по религиозным убеждениям.

Жителям оккупированных территорий начали приходить такие "повестки"

Объявлениями о "мобилиазции" обвешаны жилые дома и "государственные учреждения ДНР"

















Жители оккупированных территорий в соцсетях высказывают свое негодование "мобилизацией"











