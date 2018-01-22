 "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские наемники в оккупированных районах заявили о начале "массовой мобилизации". Говоря о том, что после выхода российских офицеров из СЦКК "ситуация обострилась", террористы начали забирать в свои структуры мужчин сс 16 до 55 лет. Также под "мобилизацию" попадают студенты стационара и люди, которые не берут в руки оружие по религиозным убеждениям.
Жителям оккупированных территорий начали приходить такие "повестки"
Объявлениями о "мобилиазции" обвешаны жилые дома и "государственные учреждения ДНР"
Жители оккупированных территорий в соцсетях высказывают свое негодование "мобилизацией"
"Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали: если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине".
нагадало..
Два дня назад, началать наступательная операция "оливковая ветвь" турецких ВС и отрядов сирийской оппозиции из ССА против террористов, коммунистов и марксистов из РПК.
Сначала турецкие ВВС нанесли десятки ударов по скоплениям и базам курдских террористов на территории Сирии в районе африна.
А позавчера уже началась наземная операция, с привлечением большого количеств турецкой тяжёлой бронетехники и спецназа.
За пару дней, турецким военным и подразделениям сирийской вооружённой оппозиции удалось вклинится и прорвать оборону коммунистов на пяти направлениях в направлении Африна.
Удалось выбить коммунистов и террористов из многих населённых пунктов, глубина проникновения составляет от 5 до 10 км.
Наступление развивается. Пока что потерь у турецкой армии нет, соглано Генштаба Турции.
(турецкая бронетехника, включая немецкие танки Леопрды входит в Сириию - видео)
https://www.youtube.com/watch?v=Ikcgt9Ia22M
Скоро лугандонські орки дійдуть до того, що будуть забирати до війська "мальчіков в трусіках".
PS Бесноватый набрал подростков в самом конце войны.