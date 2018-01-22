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 "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды. ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях российские наемники заявили о проведении "всеобщей мобилизации" мужчин с 16 до 55 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники в  оккупированных районах заявили о начале "массовой мобилизации". Говоря о том, что после выхода российских офицеров из СЦКК "ситуация  обострилась", террористы начали забирать в  свои структуры мужчин сс 16 до 55 лет. Также под "мобилизацию" попадают студенты стационара и люди, которые не берут в руки оружие по религиозным убеждениям.

Жителям оккупированных территорий начали приходить такие "повестки"

Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 01

Объявлениями о "мобилиазции" обвешаны жилые дома и "государственные учреждения ДНР"

Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 02


Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 03

Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 04


Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 05
Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 06

Жители оккупированных территорий в соцсетях высказывают свое негодование "мобилизацией" 


Мобилизация в 16 лет - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды 07




 

Источник: https://censor.net.ua/p3045927
 
 
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Ничего. Закон о деоккупации расстроит преступные замыслы наемников. Вот увидите
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Ну конечно же и убьет всех кацапов и освободит нашу землю, так что можно уже ничего не делать, все уже сделано за нас.Ну а по сути, то что дамбаясне хотели, отсидеться, пускай кацапская вата воюет против Украины, а они как бы не при делах? Это кровавая хунта сопли жует, АсвАбАдители быстро ватное пассивное быдло в стойло поставят и на убой погонят.
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Не помню кто, но какой-то нацистский преступник когда-то сказал:
"Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали: если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине".
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весь биоматериал приблизившийся ближе чем на 2.5 км. пойдет на корм собакам.
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Було б весело колорадам якби ЗСУ по радіо та листівками попросили цивільних не виходити на вулицю з 8 ранку до обіду... числа . Просто попросили... а через деякий час повторили прохання ( час можна змінювати) . І тримати опачлєнцев в напрузі - а це втрати робочої сили і удар по тому, що називають економікою Лугандону. Чим більше призовуть до лав терористів - тим чистіше буде територія після визволення від окупантів.
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зато в Украине мобилизация добровольная !,,,
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А каким боком ДНР гарантирует новобранцам упрощенную процедуру получения гражданства РФ? Страны, которая к ним не имеет, вроде бы, никакого отношения, которая их не признала. Как они могут отвечать за решения чужого государства?
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Пипец! Дыровцы - продаю бесплатно секрет ---- вы можете поднять кучу денег на экскурсиях. На тему - "так жить нельзя и нет предела идиотизму". Под усиленной охраной, разумеется. Но я уверен - найдутся экстремалы... "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды - Цензор.НЕТ 4097И кстати - какого хера вы меня вчера не накормили,- если вы всех всегда кормили ?? А я -проснулся голодный, пришлость лезть в холодильник за копчёной колбасой.....И это уже не первый случай.... Вы что себе думаете, кормильцы ?? "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды - Цензор.НЕТ 4097 Если вам жрать некуй - то пусть и другие голодают??? Так не пойдёт - у нас есть мозги, а их питать нужно.... "Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды - Цензор.НЕТ 4097Если бы у нас небыло мозгов - то здесь уже была бы уже Одесская Республика - по заветам плешивого Путькина... И такая же хренотень как у вас.....
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готовят скот, консервные заводы ждут, вместе со служебными собаками, просьба к бурятам, памойтесь перед атакой, собаки немытых бурят кушать не желають.
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Пока Порошенко торгует с луганднскими и террористами и рашистскими оккупантами и ездит на Мальдивы оттянуться.... Президент Турции на днях отдал приказ мочить курдских террористов и коммунистов на севере Сирии в кантоне Африн.
Два дня назад, началать наступательная операция "оливковая ветвь" турецких ВС и отрядов сирийской оппозиции из ССА против террористов, коммунистов и марксистов из РПК.
Сначала турецкие ВВС нанесли десятки ударов по скоплениям и базам курдских террористов на территории Сирии в районе африна.
А позавчера уже началась наземная операция, с привлечением большого количеств турецкой тяжёлой бронетехники и спецназа.
За пару дней, турецким военным и подразделениям сирийской вооружённой оппозиции удалось вклинится и прорвать оборону коммунистов на пяти направлениях в направлении Африна.
Удалось выбить коммунистов и террористов из многих населённых пунктов, глубина проникновения составляет от 5 до 10 км.
Наступление развивается. Пока что потерь у турецкой армии нет, соглано Генштаба Турции.
(турецкая бронетехника, включая немецкие танки Леопрды входит в Сириию - видео)
https://www.youtube.com/watch?v=Ikcgt9Ia22M

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Ну и???? Зюганов вешаться собрался?? пупкин Ленина из мавзолея выкинет? Нафига нам это????
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Это к тому, как нужно поступать с террористами.... Уничтожать их а не торговать с террористами, как враг Украины - Порошенко.
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Так давай! Хотя моторыло с гиви уже отметились в аду.. А турки только одного настоящего террориста пока уничтожили - русского стервятника пешкова. За что им слава и хвала!
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Это война за нефтяные скважины. Тебе-то что ? Ты как был нищеброд, так им и остался.
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Каци вже заземлились.Вже рузьге-баби ні ражают воінав. Без слів.Боб чітко підмітив.
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такая себе, детская зарница по бандиту захарову, с большой дороги
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"Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды.

Скоро лугандонські орки дійдуть до того, що будуть забирати до війська "мальчіков в трусіках".
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А старушки-эпилептички будут санитарками! "Мобілізація в 16 років" - на окупованих територіях терористи примусово набирають людей у свої банди - Цензор.НЕТ 7918
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Хотел написать - сыновья полка. Но сейчас понял, что это больше похоже на Гитлерюгенд.

PS Бесноватый набрал подростков в самом конце войны.
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Неужели планируют "в последний и решительный бой?" наступать. Как то странно пошли стгналы: ООН прекратило помощь донбассу, якобы нет денег, Хуг заявил о возможности прекращения миссии обсе март 2018, выборы в рашке победит пуйло альтернатив нет руки развязаны, учения авиации в ростовской обл. Ну это мясо погонят в первых рядах что по мобилизации.
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Наверное, метрополия просигнализировала что проект закрыт, и что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Мобилизация в 16 лет" - на оккупированных территориях террористы принудительно набирают людей в свои банды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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