 В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Инвалид войны командир разведывательной роты 28 отдельной механизированной бригады капитан Андрей Скороход был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Орден За мужество III степени получил инвалид войны снайпер роты снайперов 28 отдельной механизированной бригады старший солдат Александр Федосьев.

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Государственные награды защитникам Украины вручили во время торжественного собрания в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, организованном по случаю Дня Соборности Украины.

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