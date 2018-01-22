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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды. ФОТОрепортаж

В Одессе ветеранам 28-й отдельной механизированной бригады вручили государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Инвалид войны командир разведывательной роты 28 отдельной механизированной бригады капитан Андрей Скороход был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды 01

Орден За мужество III степени получил инвалид войны снайпер роты снайперов 28 отдельной механизированной бригады старший солдат Александр Федосьев.

В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко отметил государственными наградами 86 военнослужащих, нацгвардейцев и сотрудников МВД - 36 получили награды посмертно

Государственные награды защитникам Украины вручили во время торжественного собрания в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, организованном по случаю Дня Соборности Украины. 

В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды 03

Также смотрите: Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3045920
 
 
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Мужчины воюют за своё государство, Героям Слава!
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От звозив би на Мальдіви хоча б цих хлопців, - не було б такого позориська.
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це ж гої..перед кагалом невдобно буде..
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вялікій, вали, за мусорською звичкою, стучати адміну..
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это в привычках твоего дружбана пастуха - он как раз внештатный сотрудник полиции...)))
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ви володієте державною мовою..? чи мінстець навіть таких вимог вже не висуває..?
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к чему ты это - видно больше на ум ничего не пришло...?
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не нервничай - там твоё место по жизни...\я не претендую...)))\
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все нормально- кагалу бабло, офшоры, мальдивы
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Дякую за вірну і самовіддану службу. В Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды - Цензор.НЕТ 7114
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Миколаївський ремонтно-відновлювальний полк отримав нові бортові автомобілі та тягачі «КрАЗ» #автомобілі #краз #ЗСУ http://www.ukrmilitary.com/2018/01/kraz-for-145th-regiment.html …В Одесі воїни-учасники АТО з 28-ї ОМБр отримали державні нагороди - Цензор.НЕТ 5135
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Одессе воины-участники АТО из 28-й ОМБр получили государственные награды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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