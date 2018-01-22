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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве изъяли из незаконного оборота партию табачных изделий и алкогольных напитков без марок акцизного налога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины, было установлено, что группой лиц осуществляется хранение, транспортировка и сбыт фальсифицированного алкоголя и табачных изделий. Объявления о продаже продукции размещалась в сети Интернет, а доставка товара осуществлялась с помощью служб доставки. Хранили продукцию в одном из неспециализированных магазинов, в гараже и еще в одном складском помещении.

 Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет, ввезенных вне таможенного контроля. ФОТОрепортаж


Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя 02

По результатам проведенных обысков изъято 57 тыс. пачек сигарет и более 56 литров ликероводочных изделий общей ориентировочной стоимостью более 1,6 млн грн.

Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя 03

Также смотрите: Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован правоохранителями в Чернигове. ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/p3045913
 
 
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Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя... и переведена в "законный" оборот.
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"Правда выпить нечего и нечего закурить, но о чем угодно можно говорить" (с) Асмолов.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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