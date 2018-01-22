 Налоговиками в Киеве из незаконного оборота изъята крупная партия сигарет и алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины, было установлено, что группой лиц осуществляется хранение, транспортировка и сбыт фальсифицированного алкоголя и табачных изделий. Объявления о продаже продукции размещалась в сети Интернет, а доставка товара осуществлялась с помощью служб доставки. Хранили продукцию в одном из неспециализированных магазинов, в гараже и еще в одном складском помещении.

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По результатам проведенных обысков изъято 57 тыс. пачек сигарет и более 56 литров ликероводочных изделий общей ориентировочной стоимостью более 1,6 млн грн.

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