 Столичные полицейские задержали четырех похитителей человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.

В сообщении отмечается: "В дежурную часть Оболонского управления полиции от очевидца поступило сообщение о том, что пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус "Фольксваген" с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина.

В Киеве немедленно ввели план "Перехват". Все наряды полиции были ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленников.

Позже полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать.

В конце концов, сотрудники полиции задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось бежать.

Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения.

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Он рассказал, что в его глаза брызнули из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

Все четверо правонарушителей отказались предоставлять объяснения правоохранителям относительно своего поступка.

"По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.



Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



По словам Андрея Крищенко, пока правоохранители выясняют причины и мотивы преступления, а также устанавливают остальных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

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