 Столичные полицейские задержали четырех похитителей человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В сообщении отмечается: "В дежурную часть Оболонского управления полиции от очевидца поступило сообщение о том, что пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус "Фольксваген" с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина.
В Киеве немедленно ввели план "Перехват". Все наряды полиции были ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленников.
Позже полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать.
В конце концов, сотрудники полиции задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось бежать.
Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения.
Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.
Он рассказал, что в его глаза брызнули из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.
Все четверо правонарушителей отказались предоставлять объяснения правоохранителям относительно своего поступка.
"По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.
Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По словам Андрея Крищенко, пока правоохранители выясняют причины и мотивы преступления, а также устанавливают остальных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.
с виду нормальные мужики..
Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области проводит проверку обстоятельств смерти 64-летнего жителя Краснокутского района, получившего смертельное огнестрельное ранение.
В официальном сообщении приведены следующие предварительные данные: "Утром 21 января 2018 года местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, на охоту. Там 64-летний мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, в момент перемещения животных из транспортного средства (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали... однако по дороге в больницу он скончался". Саратовское информационное агентство "Регион 64" называет имя погибшего, приводит дополнительные подробности и публикует несколько иную версию случившегося. Согласно этому источнику, инцидент произошел 21 января примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка. "Местный житель Сергей Терехов (1953 г.р.) выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Прогремел выстрел и Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался", - сказано в сообщении этого издания.