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Все про:Киев (15221) Нацполиция (6746) похищение (1226)

 Столичные полицейские задержали четырех похитителей человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мужчины напали на местного жителя посреди улицы и силой посадили в микроавтобус, но свидетели происшествия успели запомнить приметы неизвестных и своевременно сообщить в полицию. Благодаря профессионально спланированной операции, подозреваемых задержали в течение часа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.

В сообщении отмечается: "В дежурную часть Оболонского управления полиции от очевидца поступило сообщение о том, что пятеро неизвестных возле остановки общественного транспорта насильно посадили мужчину в микроавтобус "Фольксваген" с номерами иностранной регистрации и повезли в сторону жилого массива Троещина.

В Киеве немедленно ввели план "Перехват". Все наряды полиции были ориентированы на поиски автомобиля и злоумышленников.

Позже полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать.

В конце концов, сотрудники полиции задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось бежать.

Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 рождения.

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Он рассказал, что в его глаза брызнули из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него одели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

Все четверо правонарушителей отказались предоставлять объяснения правоохранителям относительно своего поступка.

"По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам Андрея Крищенко, пока правоохранители выясняют причины и мотивы преступления, а также устанавливают остальных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Также читайте: Экс-милиционеры на Киевщине похитили мужчину и требовали $10 тыс. выкупа, - прокуратура

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Столичные полицейские задержали четырех похитителей человека 04
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Источник: https://censor.net.ua/p3045824
 
 
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баригу спіймали мабуть...
с виду нормальные мужики..
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Офигеть, ты по спине способен определить "нормальность" человека?
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НЕТ просто хочется чтобы барыгу спиймали... очень хочется...
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ага, барыги ездят на общественном транспорте
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В Саратовской области собака застрелила охотника




Столичные полицейские задержали четверых похитителей человека - Цензор.НЕТ 6462

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области проводит проверку обстоятельств смерти 64-летнего жителя Краснокутского района, получившего смертельное огнестрельное ранение.
В официальном сообщении приведены следующие предварительные данные: "Утром 21 января 2018 года местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, на охоту. Там 64-летний мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, в момент перемещения животных из транспортного средства (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали... однако по дороге в больницу он скончался". Саратовское информационное агентство "Регион 64" называет имя погибшего, приводит дополнительные подробности и публикует несколько иную версию случившегося. Согласно этому источнику, инцидент произошел 21 января примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка. "Местный житель Сергей Терехов (1953 г.р.) выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Прогремел выстрел и Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался", - сказано в сообщении этого издания.
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А хто той викрадений? Більш схоже на дії сбу...
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" Им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста." За kidnapping домашний арест...
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Вот-вот! За похищение человека - избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Интересно, а за что сегодня паркуют в СИЗО? Или я окончательно отстал в правовом поле и эта норма вчерашнего дня?
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Неделю назад видел как у костельмана из магазина мужик потянул бутылку водочки (и может еще чего-то там) на опохмел. Два наряда милиции было плюс штатные "охоронци" устроили дознание...
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Сейчас в СИЗО без права залога только за телефонный разговор с Курченко!
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в штатах похищение человека попадает в юрисдикцию ФБР и светит высшая мера. А тут домой отпустили под домашний арест. Бредовое ,,кривосудие,,.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтоличные полицейские задержали четырех похитителей человека. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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