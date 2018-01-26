 Памятник участникам АТО установили в центре Никополя (обновлено). ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации из мэрии, высота скульптуры составляет около 2 метров, вес - 987 килограммов. Фигуру воина установили рядом со стелой, изображающая карту Украины.

По данным городского совета Никополя, памятник "Защитник Украины" по представлению матери участника АТО Андрея Асмолова Людмилы был победителем конкурса на лучший эскизный проект благоустройства центральной площади Никополя и прилегающих территорий.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске. ФОТОрепортаж

Соавторами монумента стали скульптор Николай Гапон, историк и общественный деятель Станислав Каширний, фотограф Юрий Горобец, участники АТО и члены семей погибших солдат. Первая часть памятника, открытая в прошлом году, представляет собой 15-тонный камень, на котором высечена карта Украины.

Память погибших почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу "Защитник Украина" и к стене с фотографиями никопольских бойцов, погибших на Донбассе.

Также смотрите: В Павлограде вандалы испачкали краской памятники на могилах погибших воинов АТО. ФОТОрепортаж

По данным из Книги памяти, по состоянию на октябрь 2017 года в зоне АТО погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области - 432.

В тоже время участник боевых действий на Донбассе, глава общественной организации "Союз ветеранов боевых действий Никопольщины" Иван Сазонов, в комментарии "Цензор.НЕТ" заявил, что распространенная информация о создателях памятника не совсем корректна. Люди, причастные к созданию памятника, "которые 2 года жили этим памятником, спрашивают "А мы где?" - заявил он.

"Настолько жестоко неправда подана. Люди… они тоже имели отношение к производству памятника, я не могу назвать ни одного человека, которого вы назвали, что они здесь не причём. Но то, что они пропиарились на открытии памятника, вот тут я отвечаю за свои слова", - подчеркнул Сазонов.

"Когда мы в 2015 году пришли домой, родители погибших, а их на тот момент в Никополе было 25 человек, родители со слезами пришли и сказали, что нас кидают, нас швыряют, помогите пробить хоть какую-то память для пацанов. То есть город сепарский, никакого участия в жизни семей погибших не принимал вообще. Вот такое было отношение в сентябре 2015 года. Мы начали бороться за хоть что-то. Мэр города пообещал выделить 300 тыс. грн. на алею славы. Депутаты сказали: "А там, в кучерях, ставьте и молитесь, как хотите". Вот на этом месте, где открыли, стоял памятник Ленину. Для того, чтобы занять это место хоть каким-то образом, мы создали проект установки памятника "Захисник України". Учитывая достижения казацкой славы, воинов УПА, и так далее, и людей которые в 2014 году защитили свою страну, которой физически могло бы не быть. Мы начали бороться за то место, за которое уже московские попы отвалили бабок (мы знаем суммы, знаем людей, которые обхаживали это место, за то, что проголосуют за выделение земли под церковь). Мы создали проект, готовый, все нарисовали. Есть коллектив соавторов. Это люди, которые своими деньгами, своими мозгами создали проект, дабы занять это место, стилобат из под памятника Ленина. Мы подняли хай и отбили эту землю. Мэр города, который понял, что буром он уже не попрет, объявил конкурс. Потом конкурс перерос в еще один конкурс. Он видит, что российская церковь не выигрывает. Потом этот конкурс объединили с еще одним конкурсом, в общем, полгода шли эти конкурсы. В конечном итоге мы победили. Представление делала мать погибшего Асмолова Людмила Николаевна, но она не автор проекта, она делала представление на этот проект. То есть было 27 предложений, наше предложение выиграло. Эту землю нам выделили", - рассказал глава общественной организации "Союз ветеранов боевых действий Никопольщины".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске. ФОТОрепортаж

"Когда выделили эту землю, близлежащие нам друзья сказали, что если мы будем тянуть с памятником, то ее отберут за неиспользование, есть такой механизм. Мы пошли к мэру. Наш памятник, солдат, который мы придумали, он уже существовал в нашем воображении. Мы сказали меру, что объездили всех скульпторов, которые могут сделать хоть что-то похожее, никто не хочет работать с госбюджетом. Но есть человек, который готов, но ему нужны деньги сразу, он готов, потому что в Кривом Роге работает завод "Восток", который льет бронзу, и мы сможем быстро сделать памятник. Мэр согласился, сказал "давайте", но власть нас в очередной раз кинула. Они деньги проплатили 29 декабря, но мэр настоял, что памятник солдата не годится, он стоит один как в поле воин, что он защищает, сделайте хоть что-нибудь", - сообщил Сазонов.









Фото Валерия Голды

Тогда, по его словам, было принято решение сделать стелу с картой Украины. Каждый регион выполнен из камня, который добывают непосредственно в том регионе, изображенном на карте.

"Памятник создавался очень долго, очень дорого, но вот этот камень большой, мы делали вообще за свои деньги в начале. Потом деньги, при помощи власти, со счета украли. Началась борьба за возвращение денег, длинная и нудная. А теперь на открытии памятника, на нем пропиарились все, кто не имел ни малейшего отношения к памятнику. Люди жили этим. Коллектив – 5 соавторов. Автор-исполнитель – Николай Гапон. Я не говорю, что перечисленные люди не участвовали. Фотографию будущего памятника сделал действительно Юрий Горобец. Концепцию памятника красиво преподал, как это нужно в историческом русле, Каширный. Но он – автор концепции, не автор памятника. Мама Людмила Николаевна Асмолова подала готовый проект, она делала представление. А потом мы нашли Николая Гапона, он это дело художественно осмыслил и в конечном итоге довел до логического завершения", - рассказал Сазонов.

Фото Николая Гапона.

Также перед открытием мемориала с него сняли табличку-благодарность создателям флагштока.









"Пока я был в городе, они несколько раз пытались снять эту табличку. Смысл какой. У нас памятник стоит, в центре карта Украины, солдат чуть-чуть правее, получается вторая половина площади – гуляет вообще. Это в будущем когда-то будет мемориал. Возможно, появятся стелы с погибшими. Но для того, чтобы занять временно, Гапон попросил что-нибудь придумать. Я автор флагштока, я придумал, я заказал, я исполнил. Флагшток мы ставили 2,5 месяца, власть не хотела, власть сопротивлялась, не давала ставить флагшток. Это огромный труд общественной организации "Союз ветеранов боевых действий Никопольщины". Городская власть автора памятника даже на открытие не пригласила, пригласили его от "Союза ветеранов боевых действий Никопольщины". Ему даже слова не дали", - отметил Сазонов.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Вандалы в третий раз разгромили памятник героям АТО в Константиновке. ФОТО

Он также заявил, что "власть со счета украла 300 тыс. грн.". "Они были должны заплатить 600 тыс. грн. за материалы и 140 тыс. на сборку памятника. Они отдали 600 тыс. и подали в суд, "вот мы денег дали, а памятника нет". Но сейчас я готов, пусть подают в суд. У меня есть сертификат, подписанный Днепропетровской экспертной комиссией, что памятник стоит 920 тыс. грн. С них 745 тыс. обязаны заплатить на создание памятника. А они заплатили 583 тыс., то есть даже не 600 тыс.", - резюмировал глава общественной организации "Союз ветеранов боевых действий Никопольщины".

Также Сазонов предоставил документы по утверждению авторов и актива по памятнику "Защитник Украины" в городе Никополь.