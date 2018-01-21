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 Общество, Фоторепортаж
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 Памятник участникам АТО установили в центре Никополя. ФОТО

В воскресенье в Никополе на Днепропетровщине открыли памятник "Защитник Украины", посвященный участникам АТО на Донбассе. Бронзовую скульптура солдата установили возле горсовета, где раньше стоял памятник Ленину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации из мэрии, высота скульптуры составляет около 2 метров, вес - 987 килограммов. Фигуру воина установили рядом со стелой, изображающая карту Украины.

Памятник участникам АТО установили в центре Никополя 01

По данным городского совета Никополя, памятник "Защитник Украины" по представлению матери участника АТО Андрея Асмолова Людмилы был победителем конкурса на лучший эскизный проект благоустройства центральной площади Никополя и прилегающих территорий.

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Соавторами монумента стали скульптор Николай Гапон, историк и общественный деятель Станислав Каширний, фотограф Юрий Горобец, участники АТО и члены семей погибших солдат. Первая часть памятника, открытая в прошлом году, представляет собой 15-тонный камень, на котором высечена карта Украины.

Памятник участникам АТО установили в центре Никополя 02

Память погибших почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу "Защитник Украина" и к стене с фотографиями никопольских бойцов, погибших на Донбассе.

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По данным из Книги памяти, по состоянию на октябрь 2017 года в зоне АТО погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области - 432.

Источник: https://censor.net.ua/p3045687
 
 
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Земля ПУХОМ и ВИЧНА ПАМЯТЬ
всем кто сложил голову дабы ОРДА залесская не куролесила в Украине
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Во Владивостоке горит подводная лодка, говорят это в подлержку солдата который сжег бтр когда был голоден что б неинаказывали)))
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Почему Цензор не пишет о горящей кацапской подводной лодке?
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У него ширинка расстегнута?
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Путлер сдохнет как Сталин, при жизни он герой, а после смерти гавно, все улицы переименовали и города, берию расстреляли, путлера прах пустят в болото мокши
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дело нужное и правильное,но попахивает откровенною казёнщиною
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
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Долго сносили Ильича, не сдавался)) Перекрасили, потом с трудом снесли. Слава Украине!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник участникам АТО установили в центре Никополя. ФОТО
 
 
 
 
 
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