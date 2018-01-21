 Памятник участникам АТО установили в центре Никополя. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации из мэрии, высота скульптуры составляет около 2 метров, вес - 987 килограммов. Фигуру воина установили рядом со стелой, изображающая карту Украины.

По данным городского совета Никополя, памятник "Защитник Украины" по представлению матери участника АТО Андрея Асмолова Людмилы был победителем конкурса на лучший эскизный проект благоустройства центральной площади Никополя и прилегающих территорий.

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Соавторами монумента стали скульптор Николай Гапон, историк и общественный деятель Станислав Каширний, фотограф Юрий Горобец, участники АТО и члены семей погибших солдат. Первая часть памятника, открытая в прошлом году, представляет собой 15-тонный камень, на котором высечена карта Украины.

Память погибших почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу "Защитник Украина" и к стене с фотографиями никопольских бойцов, погибших на Донбассе.

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По данным из Книги памяти, по состоянию на октябрь 2017 года в зоне АТО погибло больше всего бойцов из Днепропетровской области - 432.