 Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине. ФОТО

В сек. Збруи Бродовского района Львовской обл. спасатели вытащили из-под льда зубра, который провалился в канал глубиной 3 м. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС Львовской обл.

"Животное ногами провалилось под лед и самостоятельно не могло выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова зубр уже был обессилен. Спасатели с помощью веревки вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении ГосЧС.

За длительное время пребывания зубра в канале с водой, он пострадал от переохлаждения и самостоятельно не мог двигаться. Спасатели привезли солому и обложили животное для согревания.

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