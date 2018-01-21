 Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине. ФОТО

В сек. Збруи Бродовского района Львовской обл. спасатели вытащили из-под льда зубра, который провалился в канал глубиной 3 м. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС Львовской обл.
"Животное ногами провалилось под лед и самостоятельно не могло выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова зубр уже был обессилен. Спасатели с помощью веревки вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении ГосЧС.
За длительное время пребывания зубра в канале с водой, он пострадал от переохлаждения и самостоятельно не мог двигаться. Спасатели привезли солому и обложили животное для согревания.
фотограф...
пока понял что это голова... окосел
не таким я себе представлял зубра (они на него две копны вывалили не меньше)
он хоть... стал потом на ноги?