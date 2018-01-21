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Все про:животные (627) Львовщина (1366)

 Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине. ФОТО

Животное пострадало от переохлаждения, поэтому, после спасения его обложили соломой

В сек. Збруи Бродовского района Львовской обл. спасатели вытащили из-под льда зубра, который провалился в канал глубиной 3 м. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС Львовской обл.

"Животное ногами провалилось под лед и самостоятельно не могло выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова зубр уже был обессилен. Спасатели с помощью веревки вытащили животное на поверхность", - говорится в сообщении ГосЧС.

За длительное время пребывания зубра в канале с водой, он пострадал от переохлаждения и самостоятельно не мог двигаться. Спасатели привезли солому и обложили животное для согревания.

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Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3045656
 
 
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Свиней тоже хорошо соломой обсмаживать Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине - Цензор.НЕТ 9807
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А,ок,спасибо.Рассмотрел.Но...Я небыл на Львовщине,но...Сука,то точно не лед!!))))
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ОН ТАМ ЧТО СДОХ В СЕНЕ !?)
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Он там греется в сене , фото просто хреновое .
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Странно ,что они его не сожрали.Мотивируя это несовместимыми увечьями. Не верю в добрых людей в несчастной стране. Наверное журналисты были неподалеку. Или шеф крайне нуждался в пиаре.
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Поспешный вывод...Мне подсказали,что на фото только голова.Голову не едят точно
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У нас тут заяц между домами бегает с начала зимы. Кустики нам подгрызает. В овраге не смог бы выжить. Этой замой снега много. Все улыбаются, никому и в голову не прийдет убивать. Поэтому тут и природа живая. Летом могут приходить в гости еноты, скунсы, сурки. Отъедь на 150 км. от города уже и олени и медведи. Похоже канадцы любят природу больше чем дичь.
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Люблять, люблять, бо не живуть на 200$ на місяць.)))
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Спасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине - Цензор.НЕТ 1605 Йпсель! Та в сауну надА было, реально так свиней обкладывают, правда потом солому ещё и поджигают! А если серьёзно - то молодцы! Как там Зубер сейчас?
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блин!
фотограф...
пока понял что это голова... окосел
не таким я себе представлял зубра (они на него две копны вывалили не меньше)
он хоть... стал потом на ноги?
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Не просто голова, а голова "в отвале".))) Во как глази закотил!))))))
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)) они томик нюрнбернгского процесса "преступления против человека и человечности" не читали. там в своих кацетах, старонаци проводили для своих криґсмарине эксперементы по переохлаждению и выводу из него. лучшим средством отогрева было признанно тепло человеческого тела. зубрихами надо было обкладывать.
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Может в Отряде 731 делали такие эксперименты и выводы?
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Бідне сонечко! Дай Боже, щоб вижив! Рятівники молодці! Навіть якось дивно для нашої країни!
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По моему, это голова мёртвого зубра. А может даже и без туловища.
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Для нашої краіни , якраз і не дивно ! Дивно для голодних кацапів !
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А В ПАРАШНОЙ ПЕДЕРАЦИИ МАЦКАЛЫ ЭТОГО ЗУБРА БЫ ОТЖАРИЛИ И СЪЕЛИ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасение зубра: бойцы ГСЧС вытащили из канала животное, которое провалилось под лед на Львовщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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