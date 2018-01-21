 В центре Праги горел отель: два человека погибли, девять пострадали. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в центре Праги произошел пожар в четырехзвездочному отеле Eurostars David, в результате которого погибли два человека, передает Aktualne.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.

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Также в издании отмечают, пожар в пятиэтажном здании начался около 18:00 в субботу, к его тушению привлекли 17 единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 34 человека, в основном иностранцев.

Огонь удалось потушить около 22:00. В результате пожара два человека погибли, еще девять пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных.