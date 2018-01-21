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 Происшествия, За рубежом
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 В центре Праги горел отель: два человека погибли, девять пострадали. ФОТО

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер на первом этаже здания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в центре Праги произошел пожар в четырехзвездочному отеле Eurostars David, в результате которого погибли два человека, передает Aktualne.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.

В центре Праги горел отель: два человека погибли, девять пострадали 01

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Также в издании отмечают, пожар в пятиэтажном здании начался около 18:00 в субботу, к его тушению привлекли 17 единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 34 человека, в основном иностранцев.

Огонь удалось потушить около 22:00. В результате пожара два человека погибли, еще девять пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных.

Источник: https://censor.net.ua/p3045633
 
 
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Что же ты творишь соевый палач!
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Геть з глузду з'їхав зі своїм соєвим "інкогніто"? Співчуття родинам загиблих...
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Кондиционер? Зимой?
В Праге вообще - фиг где найдешь кондиционер...
...не тот климат
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от тємнота....кондиціонер можна для обігріву.
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Кондиционер в режиме обогрева. А что в РФ то же нет кондиционеров?
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Пока вы спали в Рашке горела Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Доброе утро!В центре Праги горел отель: два человека погибли, девять пострадали - Цензор.НЕТ 8598
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Eispickel, не пиши ерунды: в Праге, как и в любому другом развитом городе, 4-звездочный отель не откроют без системы вентиляции и кондиционирования. Так что они там есть в каждом отеле.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Праги горел отель: два человека погибли, девять пострадали. ФОТО
 
 
 
 
 
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