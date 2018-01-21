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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки. ФОТОрепортаж

Сотрудники областного управления защиты экономики следственного управления ГУ Нацполиции и прокуратуры Житомирской области рассекретили схему регулярного получения неправомерной выгоды государственным фитосанитарным инспектором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции области.

"Во время оперативных мероприятий зафиксировано несколько фактов получения служащим взяток. 18 января мужчина задержан непосредственно после очередного такого транша", – сообщает полиция.

Правоохранители установили, что 55-летний чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов для экспортных объектов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"18 января мужчина был задержан в служебном кабинете после получения 1,5 тыс.грн взятки", – сказано в сообщении.

Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки 01
Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки 02
Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки 03

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Чиновник райсовета на Киевщине вымогал у предпринимателя 50 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

За подобные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3045629
 
 
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мощно..целых 43 евро взятка..это смерть коррупции..не меньше..
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а с другой стороны посмотреть? Это практически пенсия, на которую пожилой человек должен прожить целый месяц
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Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки.

Тобто, якби хабарі були "нерегулярні", то цей клоун і далі б працював.
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Всі грошові корупційні потоки йдуть на пагорби Печерська.. Там треба рубати.. Бажано - голову...
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Румыны, с их борьбой с коррупцией нервно курят в сторонке и уже едут перенимать опыт.
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инспектировал кустики конопли чтоль))) Поліція Житомирщини затримала фітоінспектора за регулярні хабарі - Цензор.НЕТ 1933
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Затамаживал\растамаживал, не? Они знакомы только посетителям таможни. Обычные граждане про них вообще не знают
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посещать таможню - зачем - чтоб отдавать добро?
вот каво надо трясти - а не этих синекурных Поліція Житомирщини затримала фітоінспектора за регулярні хабарі - Цензор.НЕТ 7125
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Фито, вообще-то, много не берут... и нервы не трепят. По сравнению с другими "таварищями" они - просто ангелы
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У нас скоро вже будуть шпалерні інспектори, щоб перевіряти правильність наклеєння шпалер... Коли виблядкам всіляких начальників вже не вистачає крісел, начальники починають відкривати різні "інспекції"...
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кислородный инспектор - будет выдавать справки и разрешения на использования воздуха человеком...не оплатил вовремя, будь добр прекрати вдыхать воздух.
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Смех смехом а ета фитоинспекция кроме получения взяток Нечем не занимается А права у нее большие Она например может не пустить в Украину эшелон леса из Финляндии Или выписать приказ фермеру уничтожить Скажем 10 га помидоров Потому как семена не сертифицированы Может сделать (Не бесплатно) поблажку Розрешить их реализовывать но скажем только в Украине Ета контора рассадник конченых аморалов и оттуда Петручио черпает свои кадры После того как мэнэджэров \рошена\ Всех пристроил на кормныен места
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йопть чувак а что у нас занимается чем надо?
может контора та что у меня под боком которая типа поддерживает предпринимателей?
кроме штанов доброй сотни дармоедов она не поддерживает ничего!!!! Поліція Житомирщини затримала фітоінспектора за регулярні хабарі - Цензор.НЕТ 3089
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борьба с коррупцией напомнила старый анекдот
***
- Люблю посидеть с удочкой. Тишина, покой. Если попадется маленькая pыбка,
я ее отпускаю - пусть подрастет…
- А если вдруг большая?
- А больших я складываю в баночку из-под майонеза.
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На поруки,чи під заставу? Ну не під арешт же за такі милі чиновницькому серцю дрібниці...
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Теперь потеряет один из источников дохода тот, кому этот платит за "хлебное" место...
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винтик заменят шпунтиком ...., и система будет работать дальше ...
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В том то и дело, что менять систему, а это законы, определяющие взаимодействие между элементами системы и элементы системы (граждане, общественные организации, чиновники, партии...).
Система меняется, несмотря на противодействие. Например, изменение системы уже проявляется в ProZorro, когда чиновники уже не смогут принять решение или кто-то получить откат. Сопротивляются здесь? Да, и находят лазейки, но любой механизм необходимо дорабатывать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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