 Полиция Житомирщины задержала фитоинспектора за регулярные взятки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции области.
"Во время оперативных мероприятий зафиксировано несколько фактов получения служащим взяток. 18 января мужчина задержан непосредственно после очередного такого транша", – сообщает полиция.
Правоохранители установили, что 55-летний чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов для экспортных объектов.
"18 января мужчина был задержан в служебном кабинете после получения 1,5 тыс.грн взятки", – сказано в сообщении.
Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
За подобные действия мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Тобто, якби хабарі були "нерегулярні", то цей клоун і далі б працював.
вот каво надо трясти - а не этих синекурных
может контора та что у меня под боком которая типа поддерживает предпринимателей?
кроме штанов доброй сотни дармоедов она не поддерживает ничего!!!!
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- Люблю посидеть с удочкой. Тишина, покой. Если попадется маленькая pыбка,
я ее отпускаю - пусть подрастет…
- А если вдруг большая?
- А больших я складываю в баночку из-под майонеза.
Система меняется, несмотря на противодействие. Например, изменение системы уже проявляется в ProZorro, когда чиновники уже не смогут принять решение или кто-то получить откат. Сопротивляются здесь? Да, и находят лазейки, но любой механизм необходимо дорабатывать.