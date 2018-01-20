EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3152  33
Материалы по теме:
Все про:Краматорск (1815) памятник (1712) донецкий аэропорт (439) Забродский (5)

 Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске. ФОТОрепортаж

20 января в Краматорске на базе отдельной аэромобильной бригады был открыт памятник погибшим защитникам донецкого аэропорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 01

Основа - гранитная плита 3,5 метра высотой была привезена из Житомирской области, на самом памятнике изображен военнослужащий 90-го отдельного аэромобильного батальона старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.

Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Наши Киборги - символ Украины, которую невозможно победить", - Порошенко


Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 03
Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 04

В открытии приняли участие руководитель Антитеррористической операции командующий десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, командиры воинских частей ДШВ и военный капеллан отец Василий Иванюк, который провел молебен и освятил памятник.

Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 05

Также читайте: В Украине проходят мероприятия по чествованию памяти защитников Донецкого аэропорта

Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 06
Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске 07

"Сейчас мы еще раз отмечаем мужество и героизм тех, кто остался в ДАПе навсегда, кто прошел через пытки и ужасы плена, кто остался в живых и вышел из изувеченных сооружений аэропорта. Мы продемонстрировали Украине, миру и даже противнику, что если того потребует боевая обстановка - именно так будет обороняться любое здание или квартал в любом без исключения населенном пункте или регионе нашего государства. При этом независимо от того, на каком языке разговаривают его жители", - подчеркнул руководитель АТО обращаясь к десантникам.

Также читайте: "Киборги" за два уик-энда в прокате собрали более 15,7 млн грн, - Госкино. Инфографика

Источник: https://censor.net.ua/p3045611
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
)) просто у них криативный новостной бот. шо впервое такое? ото ж.
 показать весь комментарий
 
 
Выровняйте пальцы наборщику текстов
В КРАМАТОРСКЕ
 показать весь комментарий
 
 
Нимфы на Цензоре отмечали крещение - появились новые географические названия.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Только насколько я помню ДАП держали в основном добробаты в особенности так нелюбимый властью Правый Сектор а все лавры получают те кто стоял в тылу.
 показать весь комментарий
 
 
Носов: Не поганьте своими грязными высерами людей. Хоть бы подавились уже вы и подобные своей злобой и придурошностью - власть приплел. Это кто незаслуженно получает лавры, кто в тылу отсиживался, может, Максим Ридзанич (Царствие ему небесное)? Какого черта славу делить, кто ни был там - все Герои! Вечная им память.
 показать весь комментарий
 
 
Та не,лучше вместо вити-катафалка,про Забродского как руководителя АТО хорошие отзывы идут,особенно в плане согласований с "третей силой",орки получают киздюлины незамедлительно,без проволочек
 показать весь комментарий
 
 
Героям слава!

пс. А берети вже не сині.
 показать весь комментарий
 
 
И уже кажется,шо давным давно такие у нас береты,а сколько стонов было за голубыми
 показать весь комментарий
 
 
Один я вижу некоторое сходство с "чеченским снайпером" Яценюком"?
 показать весь комментарий
 
Херасе.. Вместе с беретами цвета марун парашютисты переняли и британскую стойку..

Скоро откажутся от прусского утиного шага.. Похвально.
Только вот памятник, при всем уважении к парашютистам, в "лучших" совковых традициях..
 показать весь комментарий
 
 
Кстати. По примерам многих стран попавших в такую вот историю как мы в эти годы---спасала только власть военных. Но речь о таких генералах как де Голь, Франко, Пилсудский, Пиночет. Есть ли такие у нас?
 показать весь комментарий
 
Максиму и всем погибшим воинам - светлая память...

(памятник, правда, какой-то натужный)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПамятник защитникам ДАП открыли в Краматорске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх