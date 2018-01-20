 Памятник защитникам ДАП открыли в Краматорске. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Основа - гранитная плита 3,5 метра высотой была привезена из Житомирской области, на самом памятнике изображен военнослужащий 90-го отдельного аэромобильного батальона старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.
В открытии приняли участие руководитель Антитеррористической операции командующий десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, командиры воинских частей ДШВ и военный капеллан отец Василий Иванюк, который провел молебен и освятил памятник.
"Сейчас мы еще раз отмечаем мужество и героизм тех, кто остался в ДАПе навсегда, кто прошел через пытки и ужасы плена, кто остался в живых и вышел из изувеченных сооружений аэропорта. Мы продемонстрировали Украине, миру и даже противнику, что если того потребует боевая обстановка - именно так будет обороняться любое здание или квартал в любом без исключения населенном пункте или регионе нашего государства. При этом независимо от того, на каком языке разговаривают его жители", - подчеркнул руководитель АТО обращаясь к десантникам.
В КРАМАТОРСКЕ
пс. А берети вже не сині.
Скоро откажутся от прусского утиного шага.. Похвально.
Только вот памятник, при всем уважении к парашютистам, в "лучших" совковых традициях..
(памятник, правда, какой-то натужный)