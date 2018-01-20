EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Фоторепортаж
  3574  18
Материалы по теме:
Все про:похороны (528) Херсон (452) Правый сектор (702) Ян Осока (71) Гаюха Вадим (1)

 С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 января, в Херсоне состоялось прощание с Вадимом Евгеньевичем Гаюхой (друг Гаха), 1963 г.р., инструктором-парамедиком медицинского управления ДУК ПС, заместителем командира по материально-техническому обеспечению 12-й резервной сотни ДУК, который умер от инфаркта в ночь на 19 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне 01

Вадим Гаюха был легендой среди медиков ДУК ПС. Несмотря на два инфаркта, которые он перенес ранее, он все равно рвался на передовую, чтобы помогать ребятам и передавать коллегам свой опыт. Проводил обучающие семинары молодых бойцов в Херсоне, доставлял грузы в зону АТО.

С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков "Правого сектора" Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Карловке. ФОТО

С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне 03

После заупокойной службы в Кафедральном Соборе Сретения Господня, Вадима Гаюху похоронили на Аллее Героев кладбища Геологов города Херсон.

С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне 04

Также смотрите: С погибшим в зоне АТО воином ДУК Михаилом Димитровым простились в Смеле. ФОТОрепортаж

У него остались мать, дочь и внучка.

Источник: https://censor.net.ua/p3045601
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дякую за віддану службу Україні
Спочивай у Царстві Небеснім...
Найщиріші співчуття родині та побратимам.
 показать весь комментарий
 
 
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


 показать весь комментарий
 
 
Это настоящий ЧЕЛОВЕК с большой буквы самоотверженный помним скорбим

а то дерьмо что у власти которое заехало на вершину по человеческих трупах а сей час прячется за стеной силовых структур гидотно їх мовчання про загиблих героів
 показать весь комментарий
 
 
Земляк.......
Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования.
 показать весь комментарий
 
 
Яскраве, наче зіронька, життя,
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба ГЕРОЇ йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше.

Стискається серце від кожної втрати... Спочивай з миром, Герою! Вічна тобі пам'ять і шана.
 показать весь комментарий
 
 
Человек спасал наших Героев, и свое сердечко не выдержало столько боли...
Вечная память, царствие небесное.
 показать весь комментарий
 
 
Світла пам'ять Герою України !!

Смерть клятим москалям !!
 показать весь комментарий
 
 
*
Не слышно сердца твоего...
Не бьется больше...
Не делится оно теплом,
Душевной мощью.

Не будет больше волноваться
По поводу душевных мук,
Оно устало разрываться
От новых бед, потерь, разлук.

Настал момент того предела,
Когда и сердце не смогло
Всех обогреть на сете белом....
Оно разбилось, как стекло...
(без автора)
 показать весь комментарий
 
 
Настоящий подвиг. Отдать свою жизнь,ради жизней других и свободы своей родины.
Царствие небесное и вечный покой.Низкий поклон. тебе Герой,твоему мужеству!
Благодарность,честь и слава!
 показать весь комментарий
 
 
Дякую тобі герой , брат , земляк за спокій наших дітей і онуків. Світла пам"ять. Співчуття рідним і друзям ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоС инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх