 С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Вадим Гаюха был легендой среди медиков ДУК ПС. Несмотря на два инфаркта, которые он перенес ранее, он все равно рвался на передовую, чтобы помогать ребятам и передавать коллегам свой опыт. Проводил обучающие семинары молодых бойцов в Херсоне, доставлял грузы в зону АТО.

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После заупокойной службы в Кафедральном Соборе Сретения Господня, Вадима Гаюху похоронили на Аллее Героев кладбища Геологов города Херсон.

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У него остались мать, дочь и внучка.