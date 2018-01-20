 С инструктором-парамедиком ДУК ПС Вадимом Гаюхой простились в Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Вадим Гаюха был легендой среди медиков ДУК ПС. Несмотря на два инфаркта, которые он перенес ранее, он все равно рвался на передовую, чтобы помогать ребятам и передавать коллегам свой опыт. Проводил обучающие семинары молодых бойцов в Херсоне, доставлял грузы в зону АТО.
После заупокойной службы в Кафедральном Соборе Сретения Господня, Вадима Гаюху похоронили на Аллее Героев кладбища Геологов города Херсон.
У него остались мать, дочь и внучка.
Спочивай у Царстві Небеснім...
Найщиріші співчуття родині та побратимам.
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
а то дерьмо что у власти которое заехало на вершину по человеческих трупах а сей час прячется за стеной силовых структур гидотно їх мовчання про загиблих героів
Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования.
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба ГЕРОЇ йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше.
Стискається серце від кожної втрати... Спочивай з миром, Герою! Вічна тобі пам'ять і шана.
Вечная память, царствие небесное.
Смерть клятим москалям !!
Не слышно сердца твоего...
Не бьется больше...
Не делится оно теплом,
Душевной мощью.
Не будет больше волноваться
По поводу душевных мук,
Оно устало разрываться
От новых бед, потерь, разлук.
Настал момент того предела,
Когда и сердце не смогло
Всех обогреть на сете белом....
Оно разбилось, как стекло...
(без автора)
Царствие небесное и вечный покой.Низкий поклон. тебе Герой,твоему мужеству!
Благодарность,честь и слава!