 Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях".

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"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Порошенко, добавив, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".

Президент также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто еще остался на оккупированной территории в тюрьмах. "Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой", - сказал Порошенко.

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

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Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.