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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Геращенко Ирина (1024) Порошенко (14131) Онуфрий (25) пленные (256)

 Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко. Стороны обсуждали освобождения из плена украинских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных 01

Глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях".

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"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Порошенко, добавив, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".

Президент также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто еще остался на оккупированной территории в тюрьмах. "Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой", - сказал Порошенко.

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

Также читайте: Порошенко в 2017 году помиловал 139 человек

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/p3045597
 
 
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Видать с Ап рошеновского наседают сильно.
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Бо Рошенко - дяк їхній,в штаті на постійній основі.Презик із своїм керівником зустрівся.
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Порошенко обсудил с главой УПЦ. А почему не полное название церкви. Правильней главой УПЦ Московского патриархата. А точнее сел базарить с представителем Гундяя московского и Путина в Украине.
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, , ну , освобождение , це гарно , , с террористами-агрессорами , кстати , порошенко поедет торговаться лично ? , , пистеть - не мешки ворочать , , и , там гонтарева феерит комментариями об украинских финансах , и прочем житие-бытие политистеблишмента , , петя доволен валерией и ее деяниями-злодеяниями ? , , пачиму не комментирует рошен лерку-облигацию ?
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Кращих - вбивають.Що полонених змушують робити,в тому числі один з одним ....
Осбобождєніє визиваєт много вопросов.
Думай краще про тих,хто не здався.
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, , вам не возразишь , , , аднака , , близкие ждут возвращения полонених ,,,
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Уже все начали скромно опускать "московский патриархат"...
шоб вы повыздыхали, падлюки продажные...

ну а Цензор - шо - тоже "кушать хочеться"?..
гыдота...
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московський пі"архат,як і весь той карфаген,має піти в небуття.Амінь.
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Кароче Онуфрия вычеркиваем из списка тех инкогнито, кто летал с Лолой на Мальдивы. Условно вычеркиваем
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а домовлятись з пуйлом чи з боєвиками про визволення з полону наших можна? Від цього в зрадофілів абурєння не виникає?
Правильно робить. Хай домовляється навіть з чортом, аби витягти хлопців..
Бо ви чістоплюї будете тут сидіти та квохтати, що "ах никто наших не витягивает", поки хлопці і постаріють там в мордорських катівнях.
Правильно робить!
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Жіночки,невже справді думаєте,що колабораціоністи чи піп мп впливає на прийняття рішень?!?!Подихайте свіжим повітрям і ще раз спробуйте подумати.
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та ні, що ви, "впливають" лише такі як ви, але, на жаль, тільки на Цензорі.
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кремлывському чорту руку подав в 2014 році,при умовлянні німецької хвостатої помічнмиці,та французьського рогатого.більше 10000 тисяч вбитими в два рази більше покалічених ,сотні полонених...та кусок території України відрізав лукавому...
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подав, бо він зустрічався з ним на міжнародному заході, і того вимагав протокол..
Чогось ти не "абурюєся" тим, що Усік почєломкав нещодавно руку тому ж самому онуфрію!!
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с бандитами предпочитаю говорить с помощью автомата или пулемета!!!
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Ребятам из 28 бр. выдали солярку,но на морозе она замерзла!В итоге машины не заводятся,при этом по приказу ребята должны переезжать.Они общались со своим рук-вом оно их благополучно посылает на 3буквы и угрожает им выговором!Кому не сложно помогите распространить эти фото по сети .Порошенко обговорив з главою УПЦ Онуфрієм питання звільнення з полону українських військових - Цензор.НЕТ 7610
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Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных.

Це приблизно те саме, як із пуйлом обговорювати питання звільнення Криму та окупованих територій Донбасу. На голову це не налазить...
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Лолита обсудила с начальством план действий
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Два сепара, два предателя, и два агента хуйла должны быть ликвидированы, а не сидеть что-то там обсуждать о судьбе украинских патриотов.
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Страта має бути привселюдною і нести максимум страждань ,болю і принижень(із усіма їхніми вилупка,слугами та свійськими тваринами),бо інакше до наступників не дійде .
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Онуфрій - прокацапська наволоч. І зустрічатися з ним може лише таке саме прокацапське стерво, як наш кучерявий Барига. Ну і відома владна підстилка Геращенко. Наволоч!!!ґ
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Воно там ще волало"Вітаю з перемогою!", пам'ятаєте?
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оно туда приехало только пофоткаться ,даже форму одел с беретом,Рембо комнатный
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У гебни на Пороха НИЧЕГОШЕНЬКИ нет. Даже удивительно. Три года жевали липецкую фабрику. На офшоре нашли 300 баксов. "Расписка". "Мальдивы". Даже на меня можно больше нарыть )😂
А что касается переговоров , то мне по**** й с кем ведутся переговоры , лишь бы результат был от этого и наши сыновья оказались на свободе и в своих семьях !
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вот ты глупый бот,зачем ФСБ сливать своего агента ,хорошо работающего на развал Украины
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Прикриається твоя Лола полоненними і деж вона була ці ти рокі,чому небуло ніякого"результа
ту"?!!
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То переговорюй із своїми глистами.Вони більш самостійні в прийнятті рішень,ніж піп мп.
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Коротенько итоги: а все таки хороший у нас президент, если татаромордва позорная при каждом его выступлении ссытся кипятком и валит кирпичами . Так держать, ПАП, гибель рф не за горами!
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Гарік недоробок,справа не в національності,серед колабораціоністів є багато українців,серед воїнів ЗСУ , запевняю тебе,багато різних національностей і віросповідань.
І ти справді думаєш,що домовленості між дяком і попом мп руйнують росію?!
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Началась спецоперация прохуйловской лолиты по обелению главсектанта мордора в Украине, заявившего что Крым принадлежит мордору, и кума хуйла мeртвечука, попавшего под cанкции USA за агрессию против Украины. Кафка отдыхает. Как украинцы это терпят?
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при чем тут терпят-не терпят... гм, альтернативы не видно... бешеную Юлю?
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С мокшанским патриархатом нужно обсуждать только один вопрос: Когда они покинут Украину
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Ти в Бариги навчився?Таких,якщо й відпускати,то кожного в трьох поліетиленових пакетах,ретельно подрібнених.
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Як тебе правильно українською перекласти "базікало" чі "тіліпало"?
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а владыка Лавры Павел говорил, что никакой "Украинской православной церкви" в природе нету... А есть Русская православная... И войны никакой нету и отжатия Крыма... А тут вдруг Петя ПУБЛИЧНО подлизнул Онуфрию....
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Встречный ветер
20th Январь 2018 anti-colorados

Соло на вентиляторе с навозом

Сегодня - очень интересный и веселый день. Это может понять только тот, кто до вечера вывалился из информационного пространства полностью и не имел возможности (или желания) следить за медиа трендами. Оказывается, что раскручивается страшный скандал вокруг Пороха. Если сразу не удалось обнаружить суть этого скандала, а просто посмотреть на тон и количество лиц, втянувшихся в мероприятие, то можно было бы предположить, что речь идет, как минимум, об аналоге скандала «Моника Левински», а как максимум, что обнаружены тайные счета в сотни миллиардов долларов, записанных на аналогов Ролдугиных, Тимченко и прочих. А, возможно, и еще хуже, типа того, что Порох принял в виде взятки завуалированный кредит в два миллиарда долларов от Путина. Между прочим, тональность вполне давала основания так полагать. О чем можно говорить, если даже Путин нашел время всунуть свой пятак в это дело.

Оказалось, что речь идет об отдыхе Пороха и его семьи на Мальдивах, куда он летал на чартерном самолете! Что характерно, публика никак не может сформулировать, что же именно не нравится ей в этом факте. Как известно, Путин везде летает на государственных самолетах, именно во множественном числе. В одном - его собственный дворец с золотыми унитазами, во втором - охрана, в третьем - запасы еды, воды и холуи, повара, массажисты, и что самое смешное - парикмахер. Хотя, судя по его портрету, парикмахер там нужен только для зоны бикини. Это при том, что дедушка накосил бабла столько, что до него столько никто не грабил, и все равно - только за казенный счет.

А тут оказалось, что Порох поехал в отпуск как частное лицо. Но как частное лицо, он задекларировал несколько сотен миллионов долларов состояния. Грубо говоря, ему их бабушка не дарила и не давала как беспроцентную ссуду гёлфрендша. В подобном случае, Владимир Владимирович Путин декларирует ГАЗ-21 Волга АтоТаз Калина, прицеп «Лысина-2 БЕ», полквартиры в хрущевке и ящик презервативов Армавирской Гандонорезиновой фабрики, доставшиеся по наследству от папы. То есть, дедушка Вова изображает из себя бессребреника, потому летает везде за счет избирателей.

Тут - совсем другая ситуация, Порох полетел отдыхать за свой счет и так, как посчитал нужным, а оплатить этот отдых он может себе позволить из официально опубликованных и задекларированных. Еще раз, деньги взяты не из казны и для перелета был использован не казенный, президентский А-319, как это любили делать предшественники. Наверное это - редкий случай, когда президент пост совка поступает именно таким образом - отдыхает за свой счет и как частное лицо. Здесь надо было говорить о том, что Украина, наконец-то, избавляется от барских замашек, в исполнении первых лиц, но надо было накинуть, и было накинуто целой армией обслуги информационных вентиляторов, которой открыто дирижировал сам Главстерх. Все, кто принял в этом участии, могут надеяться на личную благодарность Вовы Вововича.

Но во всем этом фестивале унылых клоунов есть некий логический аспект, о котором следует упомянуть отдельно. Украина, оправившись от откровенной продажи страны, устроенной Януковичем и последующего вторжения неприятеля, впервые, системно, пошла на обострение ситуации вокруг оккупированных территорий и это можно расценивать, как окончание периода стратегической обороны. Об этом сигнализирует целая серия резких ходов Украины, в частности - принятый, но пока не вступивший в силу, Закон о реинтеграции Донбасса.

С точки зрения тотального противостояния, частью которого является и война, сейчас - именно тот момент, когда противник, в лице Москвы, должен отыграть все свои козыри, ведь потом они уже никому не будут нужны. То есть, сейчас мы находимся в той точке, когда должен вбрасываться самый убойный компромат на Пороха и тех, кто стали костью в горле зверя, исходящего приступами медвежьей болезни.

Хочу поздравить наших читателей с тем, что вот это и есть тот самый убойный компромат, который нашелся у Кремля. Просто задумаемся над тем, какие карты выложил на стол большой политической игры лично Путин. Это стадо идиотов даже не понимает, что они делают. Чем пытаться накинуть в стиле «отпуска Пороха», лучше бы вообще ничего не делать. Но в РФ, как мы хорошо знаем, процесс деградации уже проскочил точку не возврата. Похоже на то, что в том же направлении ринулись и многие наши деятели, которые связаны с Московией очевидными или скрытыми веревками. На это стоит посмотреть и посмаковать картиной, когда набрасыватели на вентилятор не учли то, куда он дует, и теперь стоят в том, что сами же накидывали, и публично обтекают, продолжая работать лопатой, истирая руки до мозолей. Ну что же, главное - не пугать их.
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Напевно,порохом Ви Баригу називаєте?Один з його прихильників (чи бірюков ,чи тука)так нещодавно і писав:"- ви ще офшори згадайте"....
А відпочивати на Мальдівах під час війни як мінімум - аморально.
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Костянтин Болтівець І головне ніхто не може виразно цьому заперечити,нехай не півмільйона відпочинок коштував,а 100 чи 200 тис.,але можна було відпочити в Буковелі.
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Можна було б і в окопі, на нулі. Під час війни. Гомн....окомандувач, однако.
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Валентина Скачко Ну такого взагалі ніде немає,потрібно адекватно оцінювати.
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Скачко: Блин, да что ж вы тому же Трампу не подскажете - нечего в Белом доме торчать, или уик-энды устраивать, когда его солдаты в Сирии воюют, и на авианосцах в р-не Корейского полуострова его не видно? А место главврача - на каждой операции, и нефиг в отпуск ездить! Начальник штаба тоже на передовой, в окопе должОн быть по этой логике? Как там про Чапая - командир впереди, на белом коне, с шашкой - красиво-о-о-оо... Глупо, правда, и нигде в цивилизованном и адекватном мире не практикуется, но нам же Президента пнуть надо, посему любая чушь сгодится. А еще показать, какой ты паЦриотичный......
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пэдир хватай своего"духовнаго"наставника ондатрия за подрясник и тикайте быстро за паребрик а то потом не успеете...
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Какой прекрасный спектакль для гоев.
Я щас заплачу.
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Це той Онуфрій, який у ВР не встав, коли всі встали і помянули загиблих бійців хвилиною мовчання?
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Два сепара, два предателя, и два агента хуйла должны быть ликвидированы, а не сидеть что-то там обсуждать о судьбе украинских патриотов.
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Ну да выдержал паузу. После того как грузины мордой в каку сунули,потом еще и Мальдивы подгадили "чистый и светлый образ непревзойденного трусливого кондитера"" Сначала Ира Геращенко на дерьмо исходила со своей дипломатией по отбеливанию петруши, потом сынок тужился.В конечном итоге решил сам продолжить пиар-акции.с помилованием и освобождением.Медведчук,что уже не в теме из-за санкций.Попы теперь у нас дипломатами будут.А сам не? Напрямую с врагом вести переговоры? Чтобы доказать всему миру,что россия,действительно реальный враг и агрессор для нашего государства,а не на бумаге.И обменять российских пленных на украинских ребят,а не по указанию недоферера.Но для пети это сложно и хлопотно и даже страшно.После такого шага,еще и не такая кака может всплыть.Против хозяев никак нельзя.
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Ой, а вы не Богуцкой, часом, подружка? Похожая риторика
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А про причину нахождения в плену у оккупанта украинских военных, президент не спросил у главаря отделения фсб-рпц ?
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Опять брешет!Обговаривал ситуацию,сложившиюся после ситуации с мальчиком.Москали должны выбраться тз Лавры!
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Порох отбеливает гундяевсвих попов
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Дуже великий сумнів,що цей піп укранську церкву представляє...
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Дожилися ... Московську церкву ЦН називає УПЦ ... це остаточна "перамога" ?
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"Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием..."

1. "Однажды Отец Онуфрий, обходя окрестности..."
2. С кем поведешься... И лишь одно тревожит меня, кто от кого набрался-то? Или они оба набрались, за державный кошт?
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питання треба ставити по іншому - коли цей підрозділ КДБ , разом з її діячами , буде викинуто з України ?!
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А це, думаю, залежить від викидача. Чи є вже такий, якщо навіть імпічмент нема кому зорганізувати?
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Ничего не напоминает? Не хватает только болонки геращенко.
Порошенко обговорив із главою УПЦ Онуфрієм питання звільнення із полону українських військових - Цензор.НЕТ 5816
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Типа не понимаешь, что решения по передаче заложников принимает хуйло, и он ставит на переговоры мертвечука и онуфрия? Что нашим ребятам сидеть в подвалах только потому, что у тебя срачка начинается при виде Порошенко? Все ты хорошо знаешь зрадоботина. Не даром на вилкула работала. Петя будет вести переговоры хоть с самим чертом, чтобы вытащить наших ребят
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После того, как филиал РПЦ в Украине опарафинился недавно в Запорожье, диакон этой организации, по фамилии Порошенко, решил помочь им поднять пошатнувшийся рейтинг. Зря...
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Порошенко сделал даже хуже, чем Саакашвили, - пересек границу Украины под чужим именем. Почему пограничники не стреляли?
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Браво! Гэбнявые вбросы рф работают!
Даёшь Лолиту, даёшь "незаконное пересечение границы Президентом"
(дебилы, бля)
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Барига та сектант МПЦ-ФСБ. Ну і ще ТП на задньому плані
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Ну, слава Богу, что в этом опусе Украина с заглавной определена...
А так, привычно, скрепно - все херово, скоро сдохнем...
Хер вам, мы будем жить долго и счастливо Порошенко обговорив із главою УПЦ Онуфрієм питання звільнення із полону українських військових - Цензор.НЕТ 2778 !
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Однажды отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера...
Мне понравились слова порошенко: "Я крепко пообещал...".
Наверно, у него есть крепкие обещания и некрепкие.
И в основном он дает некрепкие, потому что не выполняет их. То есть, врет, как сивый мерин.
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У меня складывается впечатление что Пэтя ведет себя как бы неадекватно. Уже пора ставить вопрос о его психическом здоровье. Крыша то ведь едет явно! Хотя может косит, сука, - свинтить хочет "по состоянию здоровья" и сразу на лечение в Испанию... Шансов на выборах у него 10% "админресурса" вместе с идиотами психдиспансеров и это все, сколько бы Центр Разумкова не "камлал" "социологией", больше не будет. Преступник всегда "косит на больничку", а там глядишь, а он уже и свалил...
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Что бы понимали , оно за одним столом с тем кто благословляет орков на убийство Украинцев ..
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Сподіваюсь Порох домовився про те щоб наших полонених можна було б виміняти на попів мокшанського патріархату)) А там гляди і окуповану Лавру звільнять)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО
 
 
 
 
 
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