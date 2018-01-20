 Порошенко обсудил с главой УПЦ Онуфрием вопрос освобождения из плена украинских военных. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях".
"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - отметил Порошенко, добавив, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".
Президент также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто еще остался на оккупированной территории в тюрьмах. "Я твердо пообещал - мы будем делать все возможное, чтобы как можно скорее они вернулись домой", - сказал Порошенко.
Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.
Осбобождєніє визиваєт много вопросов.
Думай краще про тих,хто не здався.
шоб вы повыздыхали, падлюки продажные...
ну а Цензор - шо - тоже "кушать хочеться"?..
гыдота...
Правильно робить. Хай домовляється навіть з чортом, аби витягти хлопців..
Бо ви чістоплюї будете тут сидіти та квохтати, що "ах никто наших не витягивает", поки хлопці і постаріють там в мордорських катівнях.
Правильно робить!
Чогось ти не "абурюєся" тим, що Усік почєломкав нещодавно руку тому ж самому онуфрію!!
Це приблизно те саме, як із пуйлом обговорювати питання звільнення Криму та окупованих територій Донбасу. На голову це не налазить...
А что касается переговоров , то мне по**** й с кем ведутся переговоры , лишь бы результат был от этого и наши сыновья оказались на свободе и в своих семьях !
ту"?!!
І ти справді думаєш,що домовленості між дяком і попом мп руйнують росію?!
20th Январь 2018 anti-colorados
Соло на вентиляторе с навозом
Сегодня - очень интересный и веселый день. Это может понять только тот, кто до вечера вывалился из информационного пространства полностью и не имел возможности (или желания) следить за медиа трендами. Оказывается, что раскручивается страшный скандал вокруг Пороха. Если сразу не удалось обнаружить суть этого скандала, а просто посмотреть на тон и количество лиц, втянувшихся в мероприятие, то можно было бы предположить, что речь идет, как минимум, об аналоге скандала «Моника Левински», а как максимум, что обнаружены тайные счета в сотни миллиардов долларов, записанных на аналогов Ролдугиных, Тимченко и прочих. А, возможно, и еще хуже, типа того, что Порох принял в виде взятки завуалированный кредит в два миллиарда долларов от Путина. Между прочим, тональность вполне давала основания так полагать. О чем можно говорить, если даже Путин нашел время всунуть свой пятак в это дело.
Оказалось, что речь идет об отдыхе Пороха и его семьи на Мальдивах, куда он летал на чартерном самолете! Что характерно, публика никак не может сформулировать, что же именно не нравится ей в этом факте. Как известно, Путин везде летает на государственных самолетах, именно во множественном числе. В одном - его собственный дворец с золотыми унитазами, во втором - охрана, в третьем - запасы еды, воды и холуи, повара, массажисты, и что самое смешное - парикмахер. Хотя, судя по его портрету, парикмахер там нужен только для зоны бикини. Это при том, что дедушка накосил бабла столько, что до него столько никто не грабил, и все равно - только за казенный счет.
А тут оказалось, что Порох поехал в отпуск как частное лицо. Но как частное лицо, он задекларировал несколько сотен миллионов долларов состояния. Грубо говоря, ему их бабушка не дарила и не давала как беспроцентную ссуду гёлфрендша. В подобном случае, Владимир Владимирович Путин декларирует ГАЗ-21 Волга АтоТаз Калина, прицеп «Лысина-2 БЕ», полквартиры в хрущевке и ящик презервативов Армавирской Гандонорезиновой фабрики, доставшиеся по наследству от папы. То есть, дедушка Вова изображает из себя бессребреника, потому летает везде за счет избирателей.
Тут - совсем другая ситуация, Порох полетел отдыхать за свой счет и так, как посчитал нужным, а оплатить этот отдых он может себе позволить из официально опубликованных и задекларированных. Еще раз, деньги взяты не из казны и для перелета был использован не казенный, президентский А-319, как это любили делать предшественники. Наверное это - редкий случай, когда президент пост совка поступает именно таким образом - отдыхает за свой счет и как частное лицо. Здесь надо было говорить о том, что Украина, наконец-то, избавляется от барских замашек, в исполнении первых лиц, но надо было накинуть, и было накинуто целой армией обслуги информационных вентиляторов, которой открыто дирижировал сам Главстерх. Все, кто принял в этом участии, могут надеяться на личную благодарность Вовы Вововича.
Но во всем этом фестивале унылых клоунов есть некий логический аспект, о котором следует упомянуть отдельно. Украина, оправившись от откровенной продажи страны, устроенной Януковичем и последующего вторжения неприятеля, впервые, системно, пошла на обострение ситуации вокруг оккупированных территорий и это можно расценивать, как окончание периода стратегической обороны. Об этом сигнализирует целая серия резких ходов Украины, в частности - принятый, но пока не вступивший в силу, Закон о реинтеграции Донбасса.
С точки зрения тотального противостояния, частью которого является и война, сейчас - именно тот момент, когда противник, в лице Москвы, должен отыграть все свои козыри, ведь потом они уже никому не будут нужны. То есть, сейчас мы находимся в той точке, когда должен вбрасываться самый убойный компромат на Пороха и тех, кто стали костью в горле зверя, исходящего приступами медвежьей болезни.
Хочу поздравить наших читателей с тем, что вот это и есть тот самый убойный компромат, который нашелся у Кремля. Просто задумаемся над тем, какие карты выложил на стол большой политической игры лично Путин. Это стадо идиотов даже не понимает, что они делают. Чем пытаться накинуть в стиле «отпуска Пороха», лучше бы вообще ничего не делать. Но в РФ, как мы хорошо знаем, процесс деградации уже проскочил точку не возврата. Похоже на то, что в том же направлении ринулись и многие наши деятели, которые связаны с Московией очевидными или скрытыми веревками. На это стоит посмотреть и посмаковать картиной, когда набрасыватели на вентилятор не учли то, куда он дует, и теперь стоят в том, что сами же накидывали, и публично обтекают, продолжая работать лопатой, истирая руки до мозолей. Ну что же, главное - не пугать их.
А відпочивати на Мальдівах під час війни як мінімум - аморально.
Я щас заплачу.
1. "Однажды Отец Онуфрий, обходя окрестности..."
2. С кем поведешься... И лишь одно тревожит меня, кто от кого набрался-то? Или они оба набрались, за державный кошт?
Даёшь Лолиту, даёшь "незаконное пересечение границы Президентом"
(дебилы, бля)
А так, привычно, скрепно - все херово, скоро сдохнем...
Хер вам, мы будем жить долго и счастливо !
Мне понравились слова порошенко: "Я крепко пообещал...".
Наверно, у него есть крепкие обещания и некрепкие.
И в основном он дает некрепкие, потому что не выполняет их. То есть, врет, как сивый мерин.