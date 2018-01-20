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Все про:Львов (3096) рейдерство (732) СБУ (12062)

 Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносило недостоверные сведения в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБУ задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

Правоохранители задержали рейдеров при попытке незаконного отчуждения коммунального помещения в одном из спальных районов Львова площадью 500 кв. метров и стоимостью 120 тысяч долларов.

Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: 20 вооруженных мужчин задержаны на Виннитчине при попытке рейдерского захвата предприятия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ 02
Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ 03

Читайте: СБУ разоблачила во Львове администратора антиукраинских групп в соцсетях

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/p3045596
 
 
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Неужели у какого-то львовского судьи квартиру и спортзал отжали, раз СБУ занялась. Но тогда они не рэйдеры, а Захары Беркуты типа Робин Гудов!
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Судя по тематическим аксессуарам на шкафу, рейдеров взяли на горячем в каком то юридическом офисе.
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Слепая баба с весами? Наблюдательный как Пинкертон.
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Та так воно і є. Тепер і нотаріуса ще повяжуть.
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А в Одессе территорию авторемзавода МО Украины преспокойненько по решению украинского суда отжимает гр. рф, проживающий в крысме...
Благо, активисты шум подняли
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Або ув'язнять активістів,або за запитом "інтерполу" кацапам здадуть.
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То, что "взяли" - я не сомневаюсь...
Сомневаюсь - будут ли сидеть?
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Думаю,або відпустять,або все одно відпустять.Не мішок картоплі крали ж,там є чим ділитись.
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Розумію, що бандити, розумію, що красти, віджимати, забирати - професія в них така. Але, ПІЛЯТЬ!, ніяк не можу зрозуміти, що то за такий пілятський держреєстр, в якому кожен бандюк може просто так собі зміни робити?!!! Держава така пілятська тоді нам для чого? Вона хоть за щось хоть якусь відповідальність несе?
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Вы ахент хремля)))Чинуши не при чому)))
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а що ти особисто зробив для Держави?
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як шо?гавкає на державу...може вона забоїться та стане кращою.
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Президент-патрійот?!! Панами, чи що? А ні, мальдів, йо-майо, мальдів!
Ну а борець з корупцією це взагалі повний пістець...
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я б на вашем месте ваще постеснялся бы постить...шо ни ляпнете-все брехня.

Аллан Левитов
Вчера в 12:11 ·

Раскрыл вам теорию заговора. Это серьезно. Они здесь. И они стирают память обычным людям.
Не спеши, читатель, считать меня шизофреником. Почитай свои старые посты.
- Три года назад ты писал о "слитом Мариуполе" (а порохоботы убеждали тебя, что это не так)
- Ты писал о "тайных пунктах Минских соглашений" - согласно которых "после увольнения Бени из ДнепрОДА город Днепр и область отдадут ДНР!" (а порохоботы убеждали тебя, что это не так)
- В августе 2015 ты писал о "плане Мореля" - как "Украину обменяли на Сирию"
- Ты писал про "слитое Зайцево"
- Ты писал про "миллиард Яценюка"
- Ты писал про "Порошенко поругался с Байденом - и теперь США отзывают посла"
- Ты уверял всех, что не будет бевиза
- Ты пророчил Надю Савченко в Президенты (а злые, нехорошие порохоботы пытались убедить тебя, что она - кремлевский агент)
- Ты кричал "Все на редуты! Ні торговлі на крові!"
- Ты ждал, как манны, "возвращения" Саакашвили, который "пабидит барыг" (а порохоботы кричали, что он - клоун)
- Потом ты бился в истерике - требуя за день найти убийцу юриста Ноздровской, а теперь, через две недели тебе вдруг стало все равно.
Ты писал обо всем этом. И спустя очень короткое время - напрочь забыл. Забыл и тут же начал истерить о чем-то другом (и, возможно, из списка) Посмотри свои старые посты. Почитай
Если ты писал, как перечислено выше, наверняка этот парень на фото заходил к тебе Група рейдерів затримана у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4630
(ну, или ты идиот, есть и такое объяснение)

Група рейдерів затримана у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4797
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Руслан Каримов
5 ч ·

Щас въ.бу вам порохоботской зрады...
Пишут мне (!), порох обещал со сцены, он обещал одно, другое, третье, а сейчас крутит, мутит, играет на схемах, зарабатывает с таможни, с контрабанды(!), и ещё бог его знает с чего...

Если бы Порох знал, когда обещал со сцены майдана, что из сорокамиллионной страны, большая половина окажется предателями, шкурами, готовыми за личные интересы продать страну, что из сорокамиллионного народа только двести тысяч будут воевать, из них тридцать процентов добровольцы, если бы он тогда знал, что за про.б сантехника который не подготовил к эксплуатации многоэтажный дом, будут ругать его, за то что януковищь на двух общевойсковых учениях расстрелял 80% запасов бк на тяжёлые арт системы, будут ругать его, за то что на местах, местные царьки-миллионеры будут саботировать все указы из Киева, выстраивая свою, выгодную себе вертикаль, шантажируя, запугивая тех кто пытается хоть что то делать, убивая наиболее активных и и т.д, если бы Порох знал, что вернувшегося с войны украинского солдата будут бить маршрутчики, которые мать родную продадут за одну грн, а люди будут принимать сторону маршрутчика, что срывающего колорадскую ленту украинского ветерана будут бить бывшие мусора, вперемешку с е..нутыми бабушками и титушками, а остальные будут стоять и снимать это на телефон, если бы он знал, из трёхсот тысяч ментов, поголовно 90% не соответствуют своей работе, что население, куда заходит гуманитарная помощь от Украины сначала забирает эту помощь, а потом в тихаря сжигает на видео украинский флаг и сдаёт расположение украинских солдат, которые час назад его кормили, при чём бегает за всеми и бьёт раненного солдата палкой, если бы он знал, что Мартина и Викинга в ресторан не пропустит какая то задроченная охрана с непонятным фейсконтролем, а хозяин вместо извинений, будет проплаченных ботов травить на пацанов, а курицы и питушки из общества «кого эта война не касается» будут поддерживать всё это бл.дство, думаю он как человек умный и достаточно состоявшийся ещё до президенства, мог бы спокойно развернуться, сойти со сцены, сесть в самолёт и улететь на эти самые мальдивы, а на следующий день выкупить себе эти мальдивы и избрать себя там президентом...

Украина, должна быть в голове каждого, пока что там дерьмо, закаченное либо из росств либо из укросми которые живут на деньги росств. Поднялся доллар на 27 грн, так поднялся он во всём мире, даже у мышебратьев которые имеют свою нефть, газ и руду он поднялся с 28 рублей до 70. Поднялись цены на газ и свет? Ну да как же без этого. Только дорогие мои, мало кто понимает, что поднялись они ещё при Юле и януковоще, они только тарифы не меняли, а этот когда пришёл и отказался от газа мышебратьев, вынужден был показать действительные тарифы, от которого население ополоумилось. Оно ещё больше ополоумится, когда узнает кто является хозяевами газовых контор в Украине и облэнерго, и в каком году и кто это всё им продал и отдал!
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Януковощь и Юля брали это всё в кредит? Брали, деньги брали в кредит? Брали. А вспомните время когда кредит не брал разве что самый ленивый?!! А сколько из этих кредитов вернули??Вот это, сейчас мы и отдаём... сами себя загнав в болото!

Реформа полиции провалилась-это порох виноват(!)
Хорошо, давайте разберём и этот момент. Вспоминаем что говорилось про новую полицию, похабно хихикая?! Набрали стриптизёров и инстаграммных шлюшек. Или не так было?
Те кто пытался хоть как то поддержать новую полицию, и тех гнобили» кого вы защищаете, этож мэсорааа». Или не так было?
Полицейские погнались за ублюдками на бмв, который летел по городу 140 км/ч на красный свет светофора и хорошо что ни кого не сбил, бо был б 100% 200-ый, и вот чтоб его остановить пришлось открыть огонь. Один урод проконченный погиб, что вы сделали???? Вы взвыли, аааааа новая Полиция пороха и Авакова убивает детей(!) или вы полицию поддержали?

Теперь полицейский сидит, на улицах ваших городов гоняет куча выродков убивая десятками людей, Полиция бездействует, потому что во первых сидеть ни кто не хочет, а во вторых сейчас все стали вумные, все качают права что то доказывают полицейским кидаются на них...

Вы хотите чтоб закон работал, когда вы сами на него мочитесь?
Смерть вчерашнего полицейского в Одессе, и ранение ещё троих, это не непрофессионализм, это элементарное оглядывание новой полиции, на реакцию общества(!) запомните это... во вчерашней смерти этого 27 летнего полицейского, виноват не ублюдок сепар, а мы с вами.

По поводу этого сепара... вот контрразведка, туда её кочерыжку. Мать вашу, вы хоть имеете представление как работает контрразведка, что выдаёте перл за перлом? Людей нет, а те кто есть все там где должны быть и всё равно не хватает(!). А где же общество??? Все соседи этого у.бка, знали что он сепар, ( только не пишите что одесситы сепары, а то обижусь), что он в подвале в станках вытачивал оружие, почему не написали в контрразведку? Если контрразведка такая продажная, думаю они бы не отказались от такого куша. Почему само общество не вытащило и не облило бензином эту мразь, который стрелял и по полиции и по прохожим и по скорой? Почему не сожгли его живьём? Аааа ну да... порох))

Порох, порох. А что порох, порох подал закон или что там, о признании россии оккупантом, и вроде ж приняли и..... 20 жоппоблоковцев заблокировали этот закон, и сейчас то же самое надо делать в феврале. И? Где общество? Где пылающий дом Вилкула, Шуфрича, Бойко? Савченка ваша любимица диетчица, воздержавшаяся от голосования, которая якобы «попала» в плен и «просидела» в российской тюрьме, чего её дом не горит? И вот точно так же разваливается всё, потому что общество у нас такое...

Где п..дливо-трусливое общество?
В интернете, разгоняется? порох , мальдивы, Аваков, убили, газ, ато, еды нет...
P.S я знаю что многие мои друзья поддержут меня. Написал крик сердца, для тех, кто тычется как во сне.
P.P.S «тот кто обвиняет нас в поддержке власти, просто плохо разбирается в процессах» (с)Джон Смитт
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А что за тишина по Чугуеву? Где новость?
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СБУ занимается рейдерами? Это их обязанности? Я думал, они по части гос безопасности.
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Riders on the storm.Піратів ловить,але ж на Львівщині немає моря!
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А ще СБУ займається виловлюванням корупціонерів, так само як і їх кришуванням..
Далі, займається виловлюванням контрабандистів, так само як і їхнім кришуванням..
Військовою розвідкою, так само як ...
Ну, і далі за текстом....
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Вже злочини робить не дрібнота, а організована злочинність.
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Cамое интересное : "вносило недостоверные сведения в государственный реестр прав на недвижимое имущество..." Вот вы живете в своей квартире , а она уже не ваша . Догадайтесь на чьей стороне будет суд , если у вас нет денег , чтобы дать взятку "судье"... Ой , наверное я кого то обидел . Вибачте...Источник:https://censor.net.ua/p3045596
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Компания Twitter обнаружила на просторах соцсети более полусотни тысяч аккаунтов, уличенных в «пропагандистской работе» на Россию.

http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/20/1675925.html
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отпустить. однозначно. не рошенки ж отжимали.
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Піратів піймали?Тоді вбивці - кілери,а крадії - стілери.Письменники - райтери,а робітники - воркери.І лише мусора залишаються мусорами.
Погано,що в сбу мови досі не здатні вивчити.
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А когда уже начнут задерживать главных рэйдэров Украины и врагов Украинского Народа ? - коломойского , ахметика , боголюбова , кучму , пинчука , яценка , корбана , шуфрича , бойка , кернеса , бриллиантовых прокуроров , розенблатов ...
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Ніколи,доки так ставитемете питання.Треба не затримувати,а знищувати повністю,як Лукашенко опозиціонерів - навіть попіл розвіює .
Крім Коломойського і Корбана - це достойні люди.Я пам'ятаю,що вони зробили - і нехай хробаки їдять живцем того,хто забуде,що вони зробили для України!
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Да для Украины это мрази и враги . и я расскажу тебе что они сделали - на украденные у Украинского Народа деньги защищали свою вонючую шкуру .
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А шо за офис, может кто-то туда заходил и знает, что за "фирма"?
Смотрим фото...
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В Кировоградщине такие вот мрази обманом отобрали землю у крестьян через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями. Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать.
Вот такая вот шоколадная власть...
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Що робити?Лише "мирний протест"?Щоб не створювати злочинцям незручностей?
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В Кувейте об этом шепчутся на кухнях или есть ссылка на данную инфрмацию?
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Вносили данные в госреестр, это как БляТь?????? В , какой еще стране можно менять собственника в ГОС реестре, вдумайтесь только, то есть любой ушлый юрист может просто переписать вашу квартиру на кота, а вы даже не узнаете, и еще они хотят, чтобы люди все документы на имущество держали в електронном виде, ага Х...Й вам, с такой защитой госррестра и геокадастра и всего остального.
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, список бандитов , по фракциям / партиям / мастям в студию. !!!
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В якій країні звичайних рейдерів затримують спецслужби безпеки держави ,ДУРДОМ ВЕСЕЛКА" для чого в Україні - поліція та МВС ? напевне рейдери-з цієї структури,щось із вигляду,вони дуже слухняні і ніхто із них не лежить затриманим на підлозі лицем у низ-це все очевидно.
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А если есть информация о крышевании, тем более, что лезут в государственный реестор?
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Група рейдерів затримана у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 7652KAISERWALD

відповів на ваш комментарий в темі Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Петро Хуївка, ти сьогодні виконав норму по висєрах! Молодець, зайдеш в касу.=Твій адмін======================
А где на Цензоре касса, на Банковой, тогда зайду....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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