 Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносило недостоверные сведения в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБУ задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

Правоохранители задержали рейдеров при попытке незаконного отчуждения коммунального помещения в одном из спальных районов Львова площадью 500 кв. метров и стоимостью 120 тысяч долларов.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.