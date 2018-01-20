 Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Преступная группировка, в состав которой входило четверо местных жителей, подделывала документы и вносило недостоверные сведения в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБУ задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений.
Правоохранители задержали рейдеров при попытке незаконного отчуждения коммунального помещения в одном из спальных районов Львова площадью 500 кв. метров и стоимостью 120 тысяч долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Благо, активисты шум подняли
Сомневаюсь - будут ли сидеть?
Ну а борець з корупцією це взагалі повний пістець...
Аллан Левитов
Вчера в 12:11 ·
Раскрыл вам теорию заговора. Это серьезно. Они здесь. И они стирают память обычным людям.
Не спеши, читатель, считать меня шизофреником. Почитай свои старые посты.
- Три года назад ты писал о "слитом Мариуполе" (а порохоботы убеждали тебя, что это не так)
- Ты писал о "тайных пунктах Минских соглашений" - согласно которых "после увольнения Бени из ДнепрОДА город Днепр и область отдадут ДНР!" (а порохоботы убеждали тебя, что это не так)
- В августе 2015 ты писал о "плане Мореля" - как "Украину обменяли на Сирию"
- Ты писал про "слитое Зайцево"
- Ты писал про "миллиард Яценюка"
- Ты писал про "Порошенко поругался с Байденом - и теперь США отзывают посла"
- Ты уверял всех, что не будет бевиза
- Ты пророчил Надю Савченко в Президенты (а злые, нехорошие порохоботы пытались убедить тебя, что она - кремлевский агент)
- Ты кричал "Все на редуты! Ні торговлі на крові!"
- Ты ждал, как манны, "возвращения" Саакашвили, который "пабидит барыг" (а порохоботы кричали, что он - клоун)
- Потом ты бился в истерике - требуя за день найти убийцу юриста Ноздровской, а теперь, через две недели тебе вдруг стало все равно.
Ты писал обо всем этом. И спустя очень короткое время - напрочь забыл. Забыл и тут же начал истерить о чем-то другом (и, возможно, из списка) Посмотри свои старые посты. Почитай
Если ты писал, как перечислено выше, наверняка этот парень на фото заходил к тебе
(ну, или ты идиот, есть и такое объяснение)
5 ч ·
Щас въ.бу вам порохоботской зрады...
Пишут мне (!), порох обещал со сцены, он обещал одно, другое, третье, а сейчас крутит, мутит, играет на схемах, зарабатывает с таможни, с контрабанды(!), и ещё бог его знает с чего...
Если бы Порох знал, когда обещал со сцены майдана, что из сорокамиллионной страны, большая половина окажется предателями, шкурами, готовыми за личные интересы продать страну, что из сорокамиллионного народа только двести тысяч будут воевать, из них тридцать процентов добровольцы, если бы он тогда знал, что за про.б сантехника который не подготовил к эксплуатации многоэтажный дом, будут ругать его, за то что януковищь на двух общевойсковых учениях расстрелял 80% запасов бк на тяжёлые арт системы, будут ругать его, за то что на местах, местные царьки-миллионеры будут саботировать все указы из Киева, выстраивая свою, выгодную себе вертикаль, шантажируя, запугивая тех кто пытается хоть что то делать, убивая наиболее активных и и т.д, если бы Порох знал, что вернувшегося с войны украинского солдата будут бить маршрутчики, которые мать родную продадут за одну грн, а люди будут принимать сторону маршрутчика, что срывающего колорадскую ленту украинского ветерана будут бить бывшие мусора, вперемешку с е..нутыми бабушками и титушками, а остальные будут стоять и снимать это на телефон, если бы он знал, из трёхсот тысяч ментов, поголовно 90% не соответствуют своей работе, что население, куда заходит гуманитарная помощь от Украины сначала забирает эту помощь, а потом в тихаря сжигает на видео украинский флаг и сдаёт расположение украинских солдат, которые час назад его кормили, при чём бегает за всеми и бьёт раненного солдата палкой, если бы он знал, что Мартина и Викинга в ресторан не пропустит какая то задроченная охрана с непонятным фейсконтролем, а хозяин вместо извинений, будет проплаченных ботов травить на пацанов, а курицы и питушки из общества «кого эта война не касается» будут поддерживать всё это бл.дство, думаю он как человек умный и достаточно состоявшийся ещё до президенства, мог бы спокойно развернуться, сойти со сцены, сесть в самолёт и улететь на эти самые мальдивы, а на следующий день выкупить себе эти мальдивы и избрать себя там президентом...
Украина, должна быть в голове каждого, пока что там дерьмо, закаченное либо из росств либо из укросми которые живут на деньги росств. Поднялся доллар на 27 грн, так поднялся он во всём мире, даже у мышебратьев которые имеют свою нефть, газ и руду он поднялся с 28 рублей до 70. Поднялись цены на газ и свет? Ну да как же без этого. Только дорогие мои, мало кто понимает, что поднялись они ещё при Юле и януковоще, они только тарифы не меняли, а этот когда пришёл и отказался от газа мышебратьев, вынужден был показать действительные тарифы, от которого население ополоумилось. Оно ещё больше ополоумится, когда узнает кто является хозяевами газовых контор в Украине и облэнерго, и в каком году и кто это всё им продал и отдал!
Реформа полиции провалилась-это порох виноват(!)
Хорошо, давайте разберём и этот момент. Вспоминаем что говорилось про новую полицию, похабно хихикая?! Набрали стриптизёров и инстаграммных шлюшек. Или не так было?
Те кто пытался хоть как то поддержать новую полицию, и тех гнобили» кого вы защищаете, этож мэсорааа». Или не так было?
Полицейские погнались за ублюдками на бмв, который летел по городу 140 км/ч на красный свет светофора и хорошо что ни кого не сбил, бо был б 100% 200-ый, и вот чтоб его остановить пришлось открыть огонь. Один урод проконченный погиб, что вы сделали???? Вы взвыли, аааааа новая Полиция пороха и Авакова убивает детей(!) или вы полицию поддержали?
Теперь полицейский сидит, на улицах ваших городов гоняет куча выродков убивая десятками людей, Полиция бездействует, потому что во первых сидеть ни кто не хочет, а во вторых сейчас все стали вумные, все качают права что то доказывают полицейским кидаются на них...
Вы хотите чтоб закон работал, когда вы сами на него мочитесь?
Смерть вчерашнего полицейского в Одессе, и ранение ещё троих, это не непрофессионализм, это элементарное оглядывание новой полиции, на реакцию общества(!) запомните это... во вчерашней смерти этого 27 летнего полицейского, виноват не ублюдок сепар, а мы с вами.
По поводу этого сепара... вот контрразведка, туда её кочерыжку. Мать вашу, вы хоть имеете представление как работает контрразведка, что выдаёте перл за перлом? Людей нет, а те кто есть все там где должны быть и всё равно не хватает(!). А где же общество??? Все соседи этого у.бка, знали что он сепар, ( только не пишите что одесситы сепары, а то обижусь), что он в подвале в станках вытачивал оружие, почему не написали в контрразведку? Если контрразведка такая продажная, думаю они бы не отказались от такого куша. Почему само общество не вытащило и не облило бензином эту мразь, который стрелял и по полиции и по прохожим и по скорой? Почему не сожгли его живьём? Аааа ну да... порох))
Порох, порох. А что порох, порох подал закон или что там, о признании россии оккупантом, и вроде ж приняли и..... 20 жоппоблоковцев заблокировали этот закон, и сейчас то же самое надо делать в феврале. И? Где общество? Где пылающий дом Вилкула, Шуфрича, Бойко? Савченка ваша любимица диетчица, воздержавшаяся от голосования, которая якобы «попала» в плен и «просидела» в российской тюрьме, чего её дом не горит? И вот точно так же разваливается всё, потому что общество у нас такое...
Где п..дливо-трусливое общество?
В интернете, разгоняется? порох , мальдивы, Аваков, убили, газ, ато, еды нет...
P.S я знаю что многие мои друзья поддержут меня. Написал крик сердца, для тех, кто тычется как во сне.
P.P.S «тот кто обвиняет нас в поддержке власти, просто плохо разбирается в процессах» (с)Джон Смитт
Далі, займається виловлюванням контрабандистів, так само як і їхнім кришуванням..
Військовою розвідкою, так само як ...
Ну, і далі за текстом....
http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/20/1675925.html
Погано,що в сбу мови досі не здатні вивчити.
Крім Коломойського і Корбана - це достойні люди.Я пам'ятаю,що вони зробили - і нехай хробаки їдять живцем того,хто забуде,що вони зробили для України!
Смотрим фото...
Вот такая вот шоколадная власть...
відповів на ваш комментарий в темі Группа рейдеров задержана во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Петро Хуївка, ти сьогодні виконав норму по висєрах! Молодець, зайдеш в касу.=Твій адмін======================
А где на Цензоре касса, на Банковой, тогда зайду....