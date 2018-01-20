 Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".

Люди ходят по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускают лишь автомобили скорой помощи.

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