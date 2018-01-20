 Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".
Люди ходят по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускают лишь автомобили скорой помощи.
Это ваш выбор!!! Это ваш выбор... вы сами не оставили себе другого.
Поки в Україні не буде дозволено вільне володіння зброєю доти не буде порядку а буде влада бариг та клептократів.