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 Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Несколько десятков жителей Подольского района (Виноградарь) перекрыли улицу Вышгородскую, протестуя против уничтожения парка Горка Кристера и строительства многоэтажки.  

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".

Люди ходят по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускают лишь автомобили скорой помощи.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Активисты "Нацкорпуса" снова снесли забор возле стройки на месте Сенного рынка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 01
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 02
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 03
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 04
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 05
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 06
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 07
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 08
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 09
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 10
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 11
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 12
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 13
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 14
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 15
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 16
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 17
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 18
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 19
Протестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую 20

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Источник: https://censor.net.ua/p3045581
 
 
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нащо вам парк,відпочивайте не мальдівах
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Во придурки... Нет парка! Есть земля, а она стоит денег. В стране Украина, есть одно понятие -деньги! А так же второе... - деньги!!!
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Кличко казёл .Ещё пару лет этот кум Игоря Бакая посидит на должности мэра Киева и в столице не останется ни озёр , ни парков , ни деревьев .
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а может быть это "витрина"? Только в странах-витринах вырубую парки.
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Несёт плакат - "Знищення парку - це злочин". Злочин - голосовать хер знает за кого. Бараны, два раза за Черновецкого, теперь за этого убогого. Хоть оно, правда, и в целом по стране то же самое..
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Закликали ж: сховай бабусін паспорт - врятуй Київ. Не дослухались. Тепер мають шо мають. І нєфіг скігліті.(азіровка)
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та правилльно етих пидалек прохов выкинуть .и дать срок .поставить президентом вакарчука
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Лучше меня поставьте - я на следующий день сформирую расстрельные каманды , перекрою границу ,что б не ушли , и всех этих коломойских , ахметиков , пинчуков , бриллиантовых прокуроров , кучму , ющенка и т д . по всей Украине будем вылавливать и в расход на месте .
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Володів би народ зброєю, не потрібно було б ніяких мітингів і не було б ніякого самоуправства.
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Відстрілювали б застройщика з навколишних вікон .
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До чого тут зброя? на Майдані був? там було дуже багато зброї? в країні було на той час зареєстровано 1, 5 млн одиниць зброї, де були ті, що нею володіли? "Солідарність" Леха Валенса мала зброю? СВІДОМІСТЬ НАРОДУ, ЙОГО АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ - ОСЬ ТА ЗБРОЯ, ЯКОЇ БОЇТЬСЯ БУДЬ-ЯКИЙ ДИКТАТОРСЬКИЙ РЕЖИМ !
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Зараз крисин під,їде і все розрулить , може щей когось завалити , сидіть вдома - Заявив Віталька
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Те кто готов был защетить вас, были убиты нашим господином презедентом в котлах.. илловайск, докучаевск. Кого презедент убить не успел, сидят в тюрьме.
Это ваш выбор!!! Это ваш выбор... вы сами не оставили себе другого.
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А всім байдуже, це в містах парки пиляють, а ліси вже всі випеляні повністю, одні липки залишились, а те що все більше больних раком і кровью харкають від чистоти повітря то нічого, аби жирні барижні свині понажералися бабла та було за що відпочивати на Мальдівах.
Поки в Україні не буде дозволено вільне володіння зброєю доти не буде порядку а буде влада бариг та клептократів.
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Нічого нового.Потім поб'ють мітингувальників і будуватимуть далі. А на сьогоднішній день продати квартири вже майже неможливо.
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5% не имеют право навязывать своё мнение остальным.
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Та називай як хоч- активна меньшисть має йти в авангарді нації, бути рушієм докорінних змін в країні і заслуговує на це, а пасивна біомаса має підкорятися. Так було, є і буде в історії людства: революції роблять 3-5% пасіонаріїв
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шатуни та агенти кремля..віталіка сам фірташ двинув на мера, а ці кляті гої не задоволені..
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПротестующие против уничтожения парка жители Виноградаря перекрыли улицу Вышгородскую. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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