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Все про:Дорошенко (5) Одесса (4733) оружие (3325) стрельба (2168)

 "Оружейная мастерская" убитого в Одессе Дорошенко. ФОТОрепортаж

Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка с Новосельского Валентина Дорошенко, которая находилась в замаскированном погребе под его домом.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет "Думская".

В ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Также смотрите: Полиция в центре Одессы ликвидировала преступника, оказавшего сопротивление при задержании (обновлено). ФОТО

 Оружейная мастерская убитого в Одессе Дорошенко 01

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская". ФОТОрепортаж

Оружейная мастерская убитого в Одессе Дорошенко 02

Также читайте: Перестрелка в Одессе - у убитого Дорошенко нашли сумку с 4 осколочными гранатами, - Нацполиция

Оружейная мастерская убитого в Одессе Дорошенко 03

Также смотрите: "В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира". ФОТО

 Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста, - МВД

В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

 

Источник: https://censor.net.ua/p3045529
 
 
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видно , що " руки не з жопи виросли " в порівнянню з тими "поліцейскими" які тільки беззахістних доїти вміють .
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Ты зачетное зрадоботище явно на стороне сепара.
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Что случилось что за шум?
Визги, дым как будто штурм,
Лапти в стороны летят,
Словно трубы там дымят,
Как свинья он здесь кричит,
У сепара дупло горит
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все поезія з методички ,видно готують вас , а значить бояться , ну і добре .
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я б засміявся з тебе , але ти порочне .
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за кацапський рублик ти полюдляєш мукать навіть в спамі , але я добрий , нагодую бідне теля де б воно не було
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Хойловці з Лолітовцями жмуть ))) навіть про "космос" згадали , все як в Совку - все в є але в космосі )))
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В цього генія рифми цілий збірник шедеврів вийшов.
"Оружейная мастерская" убитого в Одессе Дорошенко - Цензор.НЕТ 1640
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в Украине две лавные свиньи и шесть крупных,
какая из них кричала ?
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мене твої перекатанки не хитають , іди в спам підлиза москальська
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на стороне сепаров были как раз таки мусора и местные СБУшники. Так что получается свои своих перестреляли.
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не знаю что ему там видно,но как человек с 23 годами стажа в металлообработке скажу что это животное не без навыков,но однозначно ёбнутое.
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сто пудов. чистодел такие уродливые самострелы не делает. там только цевье в руки берешь и маешь вещь.
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сам в своё время делал пистолеты,с протяжкой ствол резал,всё по науке..старание было сделать вещ,что даже если тебя менты поганые с такой вещицей примут,то прикарманить её норовят (что кстати бывало)...а тут реальный реррорист мастерил неряшливое огнестрельное орудие убийства.
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100%. когда делаешь ты творишь и творишь произведение искусства. хорошее добротное оружие благородно и оно вселяет уверенность и ужас, оно не убивает, убивает человек. поэтому он всегда на втором плане. все разговоры о легализации его пустые, если нет легализации людей его имеющих. правосознание, правоприменение и правоохранение три кита на которых стоит справедливость. все имеют право. и всех нужно защищать во избежание самосуда. и третье ОСОЗНАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. он безответственный типаж. ему никто не угрожал. он получил то чего и заслуживал. а мента жаль он погиб от рук сепара. пусть мент и сам такой, но он остановил своей жизнью убийство невиновных. видимо того уже замкнуло и забрало упало и таких только поезд остановит, а не мент. Царство небесное тебе мент. Детки простите нас.
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дура ты цивильная,Брате Иване. Там заготовки для БОРЗ. Это одноразовый пистолет-пулемет,с успехом использовавшийся Ичкерийцами против русни.
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Иван прав
убивают люди
чурки в сирии ваще хз чем воюют
теракты машинами устраивают
подходы разные у всех
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филиппинцы в джунглях напильником точные копии 1911х мастырят и потом в сша переправляют на продажу а это барахло какое то смешное https://www.youtube.com/watch?v=pq1TXEE_QK4
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Бля, как он туда в погреб такое умудрился втащить?
И что никто не видел что это в дом втаскивают?
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Эту тварь, оказывается, каждая собака в Одессе знала. И все знали, что ему бабки Марков на ватно-сталинскую деятельность подкидывает. А теперь вопрос: почему СБУ такого кадра проморгала?
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лол..там в Одессе в СБУ половина таких сепаров. Они никуда не пропали. Затаились и ждут моменту удачного.
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Те сБу одеське уже наслухалось своїх колег з кришнаша , що краще сидіти тихо та стабільно на конртрабасі , чим ділитись з "освободителями"
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Можешь даже и не думать, мусора сами же его и прикрывали как и других сепаров. Вот и получили по заслугам. Надеюсь урок они усвоили. Хотя повторение- мать учения.
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Все же есть один народ - Ольгинец и зрадобот,
Норовят они опять - Порошенко обрехать,
Чтоб зараза помнил он - Что их путин не кондом,
Чтобы знал что Киселеву - верить нужно с полуслова,
Разрушать ему рассею не дадут они насильно,
Санкции все просит он - Да он просто мудозвон,
Если будет продолжать - Армию создаст опять,
Экономику поднять - Заикнулся он опять,
Не дадим ему добится - Своих целей за границей,
Нужно срочно поменять - Порошенко на ту Бл,
Что по крышам резво скачет, галстук жрет и вечно плачет,
Или ту скотокосу что на газе брала мзду,
И тупых хохлов опять они помогут нагибать,
Если сдвинуть Порошенко, санкции снимут мгновенно,
И агрессию россии все забудут за мгновенье,
Смогут все тогда признать Крым, Донбасс пабеду Бл,
Украинским станет БУК вместо нас их от-любят,
Главное нам не здаваться, чаще зрадою плеваться,
И тупым хохлам нести зраду в дом, дерьмо в мозги.
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Харьков Сумской, а че эта тварь - тварь, а та что 2 мая с крыши стреляла - проросиски активист ?
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Я так и непонял смысла жизни застреленного кацапа ?!!
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Ждал второго пришествия Иосифа Виссарионовича.
Не дождался...
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про порошенко (или гросмана ?) прикольнее
получилось
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Немного жаль, Кулибина.. Но, он точно не сдавал под расстрел пацанов под Иловайском, Дебальцево, ДАП.. Он не ронял гривну>чем в 3 раза, не барыжил с сепарами в особо крупных, не убивал из-за угла Сашка Билого, Шеремета, Скрябина, не жировал со своими выблядками в офшорах, не нежился на Мальдивах за $500.000, типа будучи президентом страны, в то время как добровольцы и волонтеры отхуесосили рузьге мир и когда пенсионеры и школяры сбрасывались по гривне Украине, чтобы она не сгинула в лихое межвременье. Радуйтесь, до всирачки шикаладный, шо завалили главное зло- полудурка- Кулибина из подворотни, а как же, ведь шиколадинформбюро объявило этого уебана главным врагом Нации, ну после хуйла, разумеется.
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щя вас федотовЪ стихуутворением порадуетЪ
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простите за сарказм, но он не к написанному вами,
достали эти старатели
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ты правильно пишешь. но эти вещи надо разделять. и если он славил сралина и стоял с унизительной фоткой С.А.Бандеры его удел смерть. почему разделять? спросишь.. потому, что этого как ты говоришь кулибина не стоит жалеть, эти кулибины с живых людей шкуру снимали на Донбассе и их можно в расход без суда и следствия... а вот президента пусть и офшорного и барыгу и ....иии я сам не дам пристрелить и пусть он ответит перед народом, что бы следующий не забывал с чьих рук ест и кормиться.
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Иване,друже....давай так. А сам ты выстрелишь ему в затылок?Глотку штык-ножом перепилишь?своей рукой... Сразу - я в мое время русских пленных отдавал соседям-пехоте/вайнахам(там тогда были пехотинцы из всяких "российских" кавказцев. Для сопровождения до бригады....ни один не дошел.
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Бачиш хто цей коментатор? Бо йому цей російсько налаштований вбивця дуже дорогий.
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Одецкая хатынь низабудим не прастим.
Кулибина ему жаль.
Какой жалостливый.
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больше жаренных калорадов, порошенковец, больше ...
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Когда тебя начинают бить, ты даешь сдачи, или, скуля, заползаешь под шконку?
Кацапские боевики начали расстреливать проукраинскую демонстрацию, несколько человек убили. Но толпа, вместо того, чтобы разбежаться, как ожидали боевики, впала в ярость и дала ответку всем, чем придется. А так как под руку попались заранее заготовленные самими же кацапами коктейли Молотова в их палаточном лагере под ДП, - то имеем, то что имеем.

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Громадяни когда перемога? Расскажите пока не заблокировали.
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не бойся, администрация в ночь с пятницы на воскресенье превращается в золушку или наоборот но это не важно, нету
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Кошмар, какое оно криворукое было в токарном деле, чтобы так мастерить!
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Эти самопалы вероятно сделаны еще времена 60 годов прошлого столетия ...оборудование это жесть на нем разве что топоры клепать .
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Сокири на токарних верстаках "клепать" - тільки хворі наважаться про таке мріяти . А"К" на таких машинах вдосконавлювали .
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ох и навалило ты тут с горкой
это рукожопое чмо такой шлак смостырило
дети в садике аккуратнее самопалы на спичках делают
вдосконалюе?
как можно вдосконалити гамно???
зеки в зонах без станков и чертежей ммг изготавливают
а эта гнида четко на мокруху готовил ствол
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Дебилы мусорские любой гараж оборудованный минимумом станков объявят оружейной мастерской !
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Не, народ честной, то шо ультрасы "подарили тепло" сепарам- это всё правильной ответкой было сепарне, иначе полыхало бы как на лугандоне. Хотя, чего греха таить, в этом ракурсе знатно постарался жид Беня, который родил "ДОНБАС" итд .Ну, а к чему привели жид Порох и татарин Ахметка мы все знаем..
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А так как под руку попались заранее заготовленные самими же кацапами коктейли Молотова в их палаточном лагере под ДП.

У них в ДП возгорание произошло палаток и жидкости.
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У них в ДП возгорание произошло палаток и жидкости.
************
Та ото ж. Бог нє фраєр, - всьо відіт.
Будєм щітать ето божествєнним промислом. Ну, як на Великдень святий вогонь загоряється у єрусалимській церкві сам по собі, так і тут, - дикі кацапи хотіли розпалить вогонь війни у Одесі, а самі ж у вогні й згоріли.
Амінь!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Оружейная мастерская" убитого в Одессе Дорошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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