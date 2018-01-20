 "Оружейная мастерская" убитого в Одессе Дорошенко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет "Думская".
В ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.
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Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.
Визги, дым как будто штурм,
Лапти в стороны летят,
Словно трубы там дымят,
Как свинья он здесь кричит,
У сепара дупло горит
какая из них кричала ?
убивают люди
чурки в сирии ваще хз чем воюют
теракты машинами устраивают
подходы разные у всех
И что никто не видел что это в дом втаскивают?
Норовят они опять - Порошенко обрехать,
Чтоб зараза помнил он - Что их путин не кондом,
Чтобы знал что Киселеву - верить нужно с полуслова,
Разрушать ему рассею не дадут они насильно,
Санкции все просит он - Да он просто мудозвон,
Если будет продолжать - Армию создаст опять,
Экономику поднять - Заикнулся он опять,
Не дадим ему добится - Своих целей за границей,
Нужно срочно поменять - Порошенко на ту Бл,
Что по крышам резво скачет, галстук жрет и вечно плачет,
Или ту скотокосу что на газе брала мзду,
И тупых хохлов опять они помогут нагибать,
Если сдвинуть Порошенко, санкции снимут мгновенно,
И агрессию россии все забудут за мгновенье,
Смогут все тогда признать Крым, Донбасс пабеду Бл,
Украинским станет БУК вместо нас их от-любят,
Главное нам не здаваться, чаще зрадою плеваться,
И тупым хохлам нести зраду в дом, дерьмо в мозги.
Путин предупредил Ющенко о способности Саакашвили «лопать галстуки» (News, расея)
Саакашвили ест галстук (НТВ)
Кремль припомнил Саакашвили поеденный галстук (Лента.ру)
Зачем Саакашвили жевал свой галстук? ("Русская линия", православное агенство)
Настоящий мужчина дела делает, а не жует галстук (ТВ "Звезда")
В Кремле отметили уход Саакашвили от поедания галстука (Труд.ру)
Саакашвили предложили съесть галстук (Утро.ру)
Не дождался...
получилось
достали эти старатели
Кулибина ему жаль.
Какой жалостливый.
Кацапские боевики начали расстреливать проукраинскую демонстрацию, несколько человек убили. Но толпа, вместо того, чтобы разбежаться, как ожидали боевики, впала в ярость и дала ответку всем, чем придется. А так как под руку попались заранее заготовленные самими же кацапами коктейли Молотова в их палаточном лагере под ДП, - то имеем, то что имеем.
это рукожопое чмо такой шлак смостырило
дети в садике аккуратнее самопалы на спичках делают
вдосконалюе?
как можно вдосконалити гамно???
зеки в зонах без станков и чертежей ммг изготавливают
а эта гнида четко на мокруху готовил ствол
У них в ДП возгорание произошло палаток и жидкости.
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Та ото ж. Бог нє фраєр, - всьо відіт.
Будєм щітать ето божествєнним промислом. Ну, як на Великдень святий вогонь загоряється у єрусалимській церкві сам по собі, так і тут, - дикі кацапи хотіли розпалить вогонь війни у Одесі, а самі ж у вогні й згоріли.
Амінь!