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 Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков "Правого сектора" Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне. ФОТО

Ветеран войны на Донбассе, экс-боец "Правого сектора" и инструктор парамедиков Вадим Гаюха умер от инфаркта в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении херсонского "Правого сектора". 

Завтра, 20 января, в Херсоне в 13.30 по адресу: ул. Василия Стуса, 45 (Стретенский Кафедральный Собор) состоится заупокойная служба и прощание с Вадимом Гаюхой (друг Гаха), бойцом и инструктором-парамедиков медицинского подразделения Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор", который в ночь с 17 на 18 января умер от инфаркта.

Вадим Гаюха был легендой среди медиков ДУК ПС. Несмотря на два инфаркта, которые он перенес ранее, этот человек все равно рвался на передовую, чтобы помогать ребятам передавать коллегам свой опыт.

Вечная Слава этом мужественному человеку.

Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков Правого сектора Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне 01
Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков Правого сектора Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне 02
Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков Правого сектора Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне 03
Ветеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков Правого сектора Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне 04

 

Источник: https://censor.net.ua/p3045524
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВетеран войны на Донбассе, инструктор парамедиков "Правого сектора" Вадим Гаюха, друг Гаха скончался в Херсоне. ФОТО
 
 
 
 
 
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