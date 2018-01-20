 Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, в его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.
Пистолет-пулемет К6-92 был разработан в 1991-1992 году в разгар армяно-азербайджанского противостояния, но широкую известность получил во время Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). Его широко использовали военнослужащие непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, в частности полк специального назначения "Борз" ("Волк"). Впоследствии СМИ начали называть "Борзом" и пистолет-пулемет.
У "Борза" очень много вариантов, есть и похожие на УЗИ
Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
единственный минус- перекосило патрон, в патроннике... И мент, который стрелял как Бог... уничтожил этих гениев. В секунды.
этот мертвый релоудер дибил
из 5,45 гильзу в 9 оно конечно не самый плохой вариант
но пуля спецфическая...)
как оно ваще стреляло?
походу ствол гладкий???
дибилам нет покоя
шаг мелковат)))
скорее будет работать в гладком стволе, как компресионные канавки на мине
но
это гавно ваше непредсказуемый бк, считай как из дробовика
гильза от 9 мм на 18 мм. Это укороченный патрон люгера который в "пистолете" макаронникова применяется. Это секонд хенд. Скорее всего этот черт подбирал гильзы и перебивал капсуля и по новой снаряжал их порохом. К стати пуля самопальная, выточена из болта десятки. Видны остатки резьбы.
Просто на головке пули было отверстие и при попадании в человека эта пуля увеличивалась в несколько раз. Разворачивалась розочкой.
релоуданая гильза от 5,45
юбка от пм другая, эт первое
и лак тоже)))
пуля - неразличаю по фото
болт не болт, хз
скажу лиш одно
мастер из него - гавно
за такой шлак на ганзе его обосцали бы
а наш Украинский брат там в почете
спросите у кацапа про релоуд, ацап вас отправит к украинцам
а подумать прежде чем писать
и не лениться
я не поленился, загнал в автокад фотку
так вот
соотношение длинна\диаметр на фото 1,59
а пм патрон 1,81~
гильза бутылочная
и обжата, не завальцована, просто под калибр "пули"
край гильзы срезан с фаской грубой, скорее даже не резцом, а надфилем
работа безрукого алкаша на фото в общем
МП-38 был дороже в производстве нежели МП-40, так как многие детали производились на фрезерных станках и алюминевым литьём. В МП-40 практически все они были заменены на более дешёвую "штамповку".
В последствии, для ещё большего удешевления производства, отказались и от пистолетной рукоятки, что мы и видим в МП-41...
у41 вообще другая конструкция он по другому разбирался и у него был переводчик огня одиночные автоматические. Этот автомат просто позиционировался для использования в полиции .
Сам мп 40 действительно считается лучшим во второй мировой войне среди ватоматических пистолетов пулеметов. Им и после войны много стран вооружались и афганистан им так же успешно воевал с советами.
Что в принципе не удивительно, так как в те времена все системы пистолетов-пулемётов были схожими, а сами пистолеты отличались только внешним видом корпуса, или наличием (отсутствием) охладительного кожуха ствола...
есть больные которые точат на хате???)))
200$ в квинсе возьмеш револьвер легко
шото поприличнее 300
это у негров, они доки не спрашуют
слабо ориентируюсь
а короткоствол денег стоит не много
и этого много)
Их уровень собирать взятки и крышевать наркоту с игровыми залами.
Почему не осуждена не одна мразь типа Ходоковского и компашки за сдачу Донбасса и Крыма?
Да потому что мусара и есть главные предатели Украины и выполняли приказы своих хозяев из рашки и поросячей будки на банковой. А кто растреля сотни людей в 2014, они мусара, псы воровского режима кучмы-порошенко.
и такого типа "Радомир" в Запорожье...