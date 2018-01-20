 Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, в его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.

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Пистолет-пулемет К6-92 был разработан в 1991-1992 году в разгар армяно-азербайджанского противостояния, но широкую известность получил во время Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). Его широко использовали военнослужащие непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, в частности полк специального назначения "Борз" ("Волк"). Впоследствии СМИ начали называть "Борзом" и пистолет-пулемет.





У "Борза" очень много вариантов, есть и похожие на УЗИ

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.