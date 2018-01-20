EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  5000  86
Все про:Одесса (4733) оружие (3325) стрельба (2168)

 Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская". ФОТОрепортаж

Одесский стрелок Валентин Дорошенко использовал собственноручно изготовленную копию армянского пистолета-пулемета К6-92 калибра 9Х18.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, в его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.

Также читайте: Перестрелка в Одессе - у убитого Дорошенко нашли сумку с 4 осколочными гранатами, - Нацполиция

Пистолет-пулемет К6-92 был разработан в 1991-1992 году в разгар армяно-азербайджанского противостояния, но широкую известность получил во время Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). Его широко использовали военнослужащие непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, в частности полк специального назначения "Борз" ("Волк"). Впоследствии СМИ начали называть "Борзом" и пистолет-пулемет.

Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - Думская 01

Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - Думская 02


Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - Думская 03
У "Борза" очень много вариантов, есть и похожие на УЗИ

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста, - МВД

В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Источник: https://censor.net.ua/p3045523
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут, на фотке- коллекция ММГ. Разных систем и поколений. Меня, как поклонника оружия Вермахта, удивляет левый нижний угол фотки. Видите- реальная копия МП-38. Не МП-40, по недомыслию многих, называемый "Шмайсер", который сложнее в воспроизводстве. А именно МП-38. У меня, в процессе черного копа, такая срань попалась единожды, за десятилетия. Странная хрень! В смысле- странные предположения в башку приходят...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так армяне делали свои "шмайсеры" из того, что было!
 показать весь комментарий
 
 
Так он- гавно. В этом- всё дело. Во его сынок- МП-40- совсем другое дело. Но! Я его, в этой коллекции- не наблюдаю...
 показать весь комментарий
 
 
Смотри,шо он еще наворотил,кулибин пля

 показать весь комментарий
 
Неслабо. Я, в 1983-м, посетил Музей КГБ, в Ростове-на-Дону. Нас было 120 курсантов Ростовской мореходки. Я там реально подержал в руках автомат братьев Тостопятовых. Знаешь, шо это такое? А ППС. То есть- судаевский пистолет-пулемет. К
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаю: калибр- мелкан. Вместо стандартных мелкано-пулек- стальные шарики. У него оказался

единственный минус- перекосило патрон, в патроннике... И мент, который стрелял как Бог... уничтожил этих гениев. В секунды.
 показать весь комментарий
 
а по моему
этот мертвый релоудер дибил
из 5,45 гильзу в 9 оно конечно не самый плохой вариант
но пуля спецфическая...)
как оно ваще стреляло?
походу ствол гладкий???
дибилам нет покоя
 показать весь комментарий
 
 
Да... вот именно. Я в эту фотку верю... канешна. Таки- хфотодокУмент. Но, не более этого. Имею Право.
 показать весь комментарий
 
Ствол гладкий, но нарезы на пуле, похоже, придавали ей вращательное движение.
 показать весь комментарий
 
это вы не правильно подумали
шаг мелковат)))
скорее будет работать в гладком стволе, как компресионные канавки на мине
но
это гавно ваше непредсказуемый бк, считай как из дробовика
 показать весь комментарий
 
 
какой такой мелкан???
гильза от 9 мм на 18 мм. Это укороченный патрон люгера который в "пистолете" макаронникова применяется. Это секонд хенд. Скорее всего этот черт подбирал гильзы и перебивал капсуля и по новой снаряжал их порохом. К стати пуля самопальная, выточена из болта десятки. Видны остатки резьбы.
 показать весь комментарий
 
 
Я- об оружии братиков Тостопятовых. И фсё. Том оружии, которое мне довелось подержать в руках. Специально для вас: их автоматы, гаражного производства, представляли из себя ППС, уменьшенный втрое. Вот так.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется, что это не остатки резьбы, а сделано специально. Или для обтюрации, или для придания пуле вращательного движения. Может, ошибаюсь.
 показать весь комментарий
 
нет. это из за доступности материала для пуль. Это обычный обрезаный болт.
 показать весь комментарий
 
Не похоже. Нарезы слишком широкие, да и проще было бы отлить свинцовые пули. Ну ладно, по фото не определить Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская" - Цензор.НЕТ 9649
 показать весь комментарий
 
свинец мягкий очень и без стального сердечника он имеет минимальную пробивную силу.
 показать весь комментарий
 
Пробивную - да, но по нанесению ран и останавливающей способности хорош. Пули "Дум-Дум" свинцовые были. При попадании разрывались.
 показать весь комментарий
 
ну вообщето это тоже придумка репортеров первой мировой войны. Это были боеприпасы с экстенсивным наконечником. Они не имели никакого взрывного заряда.
Просто на головке пули было отверстие и при попадании в человека эта пуля увеличивалась в несколько раз. Разворачивалась розочкой.
 показать весь комментарий
 
Не только. Были австрийские пули разрывные, с разрывным составом внутри. Они, кстати, сейчас тоже есть, но, называются, как и австрийцы называли, пристрелочные.
 показать весь комментарий
 
на фотке
релоуданая гильза от 5,45
юбка от пм другая, эт первое
и лак тоже)))
пуля - неразличаю по фото
болт не болт, хз
скажу лиш одно
мастер из него - гавно
за такой шлак на ганзе его обосцали бы
а наш Украинский брат там в почете
спросите у кацапа про релоуд, ацап вас отправит к украинцам
 показать весь комментарий
 
 
нет это 9 мм гильза , еще и завальцованная . 5.45 там и не пахло. Что касается лака так и 9 мм гильзы из черняги на ура катают. Времена желтых гильз давно прошли. Это дорого.
 показать весь комментарий
 
 
Тю, я был на полигоне на днях, валяются там жёлтые гильзы пистолетные 9-мм.
 показать весь комментарий
 
советую не утверждать
а подумать прежде чем писать
и не лениться
я не поленился, загнал в автокад фотку
так вот
соотношение длинна\диаметр на фото 1,59
а пм патрон 1,81~
гильза бутылочная
и обжата, не завальцована, просто под калибр "пули"
край гильзы срезан с фаской грубой, скорее даже не резцом, а надфилем
работа безрукого алкаша на фото в общем
 показать весь комментарий
 
Скорее всего, собирал гильзы от АК (5.45х39) и обрезал. Они очень хорошо подходят.
 показать весь комментарий
 
согласен. эрна или как его называли шмайсер (из за штампа на магазине) наиболее технологичное оружие в классе машинпистолей.
 показать весь комментарий
 
На счёт МП-38 и МП-40.
МП-38 был дороже в производстве нежели МП-40, так как многие детали производились на фрезерных станках и алюминевым литьём. В МП-40 практически все они были заменены на более дешёвую "штамповку".
В последствии, для ещё большего удешевления производства, отказались и от пистолетной рукоятки, что мы и видим в МП-41...
 показать весь комментарий
 
 
это вообще то бельгийский автомат ФН, и а фалкону ( борзу) отношения не имеет.
 показать весь комментарий
 
Дойчи не потому от рукоятки отказались в пользу удешевления.
у41 вообще другая конструкция он по другому разбирался и у него был переводчик огня одиночные автоматические. Этот автомат просто позиционировался для использования в полиции .

Сам мп 40 действительно считается лучшим во второй мировой войне среди ватоматических пистолетов пулеметов. Им и после войны много стран вооружались и афганистан им так же успешно воевал с советами.
 показать весь комментарий
 
Все верно, но МП-41 создавался для пехоты, как более удобный в обращении из-за приклада.
 показать весь комментарий
 
именно. И разбирался оно откручиванием задней пробки, из которой извлекалось всего две детали. Вот и вся разборка. Он не вывертывался пополам как мп 40.
 показать весь комментарий
 
 
А пистолет-пулемёт в нижнем левом углу, больше напоминает американский пекаль времён второй мировой, так называемый "шприц"...
Что в принципе не удивительно, так как в те времена все системы пистолетов-пулемётов были схожими, а сами пистолеты отличались только внешним видом корпуса, или наличием (отсутствием) охладительного кожуха ствола...
 показать весь комментарий
 
 
Виноват. За категоричность. Че-то разозлился. Ещё раз- извините.
 показать весь комментарий
 
Борз Ичкерийцы изготавливали в гаражах. Изучив схему МП-38,несложно смайстрячить свой собственный ПП,при наличии мозга,2-х рук и токарного станка.
 показать весь комментарий
 
 
МП-38 сложный в производстве. есть модели намного проще, я выше перечислил.
 показать весь комментарий
 
 
Типа этого, а также "СТЭНа, "Ноймюнстера" и "Потсдама".
 показать весь комментарий
 
Для самообороны вдома двудулко 12 калибра - самое оно.
 показать весь комментарий
 
 
а если еще патроны набитые гвоздями....
 показать весь комментарий
 
Только повредишь канал ствола. 00 картечь работает на расстоянии до 10 метров из цилиндрического ствола длиной 20 дюймов прекрасно.
 показать весь комментарий
 
как по мне на Шприц М 3 больше похожи Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская" - Цензор.НЕТ 6847
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не знаю. Мне он напоминает МП-38 только магазином. А что там внутри- вопрос. Думаю, что-то вроде "Стэна" аглицкого, или немецких "Ноймюнстер" или "Потсдам".
 показать весь комментарий
 
принцип работы как у мп 38, огонь с открытого не запираемого затвора.
 показать весь комментарий
 
 
а если б в Украине легализовали короткоствол,то такие твари даже не высовывались бы. потому что знали б что могут и в ответ сразу вальнуть,или даже пушку не успел бы достать
 показать весь комментарий
 
 
За изготовление такого ПП в Штатах - федеральная статья с мин.8 лет.
 показать весь комментарий
 
и шо?
есть больные которые точат на хате???)))
200$ в квинсе возьмеш револьвер легко
шото поприличнее 300
это у негров, они доки не спрашуют
 показать весь комментарий
 
не вполне понял тебя. Тут АК-47(7,62mm),переделанный на selective-fire, "на улице" будет тебе стоить ot $2 000. Ingram MAC-10(9mm Luger),переделанный на selective-fire - от $1,500. Нет предпосылок изготавливать Борз.
 показать весь комментарий
 
 
это ты по тяжолому прошолся
слабо ориентируюсь
а короткоствол денег стоит не много
и этого много)
 показать весь комментарий
 
Речь идет о автоматическом оружии. Револьвер в ,357 на улице - 300 баксов.
 показать весь комментарий
 
как раз нет. это для негров , чтобы стрелять во все стороны с закрытыми глазами. Другое дело супер в к примеру, он в штатах разрешен удлиненная версия или калико.
 показать весь комментарий
 
Ну, почему для негров-то? На пистолетной дистанции зато не промахнешься, как и из "Узи".
 показать весь комментарий
 
2 штуки,легальный полуавто. Это недорого.
 показать весь комментарий
 
Мне моя АР-15 со всеми необходимыми мне наворотами обошлась в как раз 2 000.
 показать весь комментарий
 
Это включая апперы под мелкашку и под 7,62х39
 показать весь комментарий
 
а из этой серии сколько стоит? все таки отечественный производитель.

 показать весь комментарий
 
 
калико - изввестна дешевыми,но просто анекдотически ненадежными моделями. Не смеши. Убитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская" - Цензор.НЕТ 62
 показать весь комментарий
 
мой персональный совет - потрать деньгу на АР-15 пр-ва Зброяр. Если не имеешь такую деньгу потратить - возьми двудулку 12 калибра и укороти до легального минимума.
 показать весь комментарий
 
Точно. Полиции не боятся, а бабушку с пистолетом, или студента испугались бы.
 показать весь комментарий
 
конечно. потому что не знали бы от кого прилетит
 показать весь комментарий
 
 
И что теперь? Цензор у вас дети работают админами?
 показать весь комментарий
 
Этот случай как и задержание чечена ранее, говорит что толку от авакянской полиции в случае реальных проблем 0.
Их уровень собирать взятки и крышевать наркоту с игровыми залами.
Почему не осуждена не одна мразь типа Ходоковского и компашки за сдачу Донбасса и Крыма?
Да потому что мусара и есть главные предатели Украины и выполняли приказы своих хозяев из рашки и поросячей будки на банковой. А кто растреля сотни людей в 2014, они мусара, псы воровского режима кучмы-порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
людина-гівно, але в підвалі виробляв зброю. В країні іде війна, а заводу з воготовлення патронів немає.
 показать весь комментарий
 
 
так то не война а сдача Украины путину. или ты веришь что владелец шоколадных заводов в России будет воевать против России?
 показать весь комментарий
 
 
а сколько такой "гадости" по Одессе разбросано...затаились после 2-го Мая по подвалам...
и такого типа "Радомир" в Запорожье...
 показать весь комментарий
 
 
Катакомбы - всегда было местом для бандитов. Из некоторых домов в центре Одессы входы ведут прямо в одесские катакомбы и к морю
 показать весь комментарий
 
 
их для этого и рыли контрабандисты. И доходили они до аркадии.
 показать весь комментарий
 
Да хоть берданку дедовскую.Что из этого следует?
 показать весь комментарий
 
Итого. Что имеем? Какую-то братву. В Одессе. У которой есть свои оружейный мастерские и всё им сопутствующее. Остальное- СМИ разъяснят. Без меня. Всем- до завтра.
 показать весь комментарий
 
это плохое оружие зло. А качественное и точное - добро.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбитый в Одессе Дорошенко использовал копию армянского пистолета-пулемета начала 1990-х годов, - "Думская". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх