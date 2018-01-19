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Все про:Дорошенко (5) Одесса (4733) Казанский Денис (67)

 "В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира". ФОТО

Блогер Денис Казанский заявил, что среди сторонников "русского мира" находится много "больных уродцев", а на оккупированных территориях ОРДЛО эти люди имеют власть.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке. 

Казанский отметил: 2В Одессе местный пророссийский активист и сталинист Валентин Дорошенко устроил стрельбу и убил двоих человек, в том числе сотрудника полиции. После чего сам был застрелен полицейскими.

Ещё одна "жертва кровавой хунты"...

Сколько же всяких больных уродцев в этой тусовке. А ведь в Луганске и Донецке такие кадры сегодня депутатами работают и с оружием ходят".

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В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят, - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике русского мира 01

Позже Казанский опубликовал еще одно фото: "Валентин Дорошенко в 2013 году. Рано или поздно такие шизики начинают убивать"

В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят, - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике русского мира 02

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Источник: https://censor.net.ua/p3045521
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
тоесть ты приравниваешь нашу власть нынешнюю к этим уродам из ДНР и ЛНР?
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Люлемихоботы такие же, но только очень трусливые и ни на что не способные.
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Заявил лолабот и педрохолуй! Соевая шушера - это редкостные твари, которые ещё получат своё по полной! "В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира" - Цензор.НЕТ 4466
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Говорят, в ИНЕТе, что ещё один помер человек, после этого кошмара. Итого: в его пользу результат. А в принципе, шо это было? Как выясняется, это чмо- засвечено давно. Не только, аки сепар, а и как реальный запредельщик. И шо? Почему эта срань бродила по славной Одессе, с какими-то претензиями на взаимную любовь?
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согласен! эту сепарскую мразь надо было закрыть давно,или утилизировать, тогда спасли бы жизнь и здоровье полицейским!
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Эту тварь надо было давно уничтожить ФИЗИЧЕСКИ.. сохранили бы жизни Украинцев...
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низзя- атопутиннападет, как говорят соевые

медведчука так и не посадили
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есть закон о деоккупации. КОГДА БУДЕТ САМА ДЕОККУПАЦИЯ?
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когда ты перестанешь тыкать пальцем в клаву,а возьмешь автомат и пойдешь на Донбасс защищать Украину
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Вывод прост - увидел подобное чмо с трикалором, колорадкой, или с каким нибудь другим рашн-калом - лом в голову ему вставил и акуратненько сложил у обочины!
Утром машины бцдцт снег убирать, за одно и эту гавнину приберут...
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жаль таких ублюдков нельзя убить несколько раз
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Кваснюк, Дорошенко, кто следующий? Может Труханов...
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скотину и то жальче. а от его смерти только радость. и бывает же такое! "В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира" - Цензор.НЕТ 3371
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таки да! многострадальная Одесса стала немного чище и безопаснее
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира". ФОТО
 
 
 
 
 
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