 "В Донецке и Луганске такие кадры депутатами работают и с оружием ходят", - блогер Казанский об убитом в Одессе стороннике "русского мира". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: 2В Одессе местный пророссийский активист и сталинист Валентин Дорошенко устроил стрельбу и убил двоих человек, в том числе сотрудника полиции. После чего сам был застрелен полицейскими.



Ещё одна "жертва кровавой хунты"...



Сколько же всяких больных уродцев в этой тусовке. А ведь в Луганске и Донецке такие кадры сегодня депутатами работают и с оружием ходят".

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Позже Казанский опубликовал еще одно фото: "Валентин Дорошенко в 2013 году. Рано или поздно такие шизики начинают убивать"

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.