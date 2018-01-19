 В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как рассказали Цензор.НЕТ в ГФС, это уже четвертый конвертационный центр, ликвидированный в столице с начала года.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам за вычетом 3,5-4% (операции без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

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Установлено, что в течение 2017 года фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

По результатам 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, которые использовались участниками конвертцентра, изъято 29 печатей фиктивных СХД, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

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Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно - конвертационных предприятий наложен арест.

Продолжаются следственные действия.