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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:конвертцентр (262) налоги (2352) налоговая милиция (1112) ГФС (2364)

 В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность конвертцентра, оборот которого превысил 282 млн гривен.

Как рассказали Цензор.НЕТ в ГФС, это уже четвертый конвертационный центр, ликвидированный в столице с начала года.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности фигуранты использовали подконтрольные фиктивные предприятия, которые занимаются продажей ценных бумаг. На их счета компании - заказчики услуг перечисляли денежные средства в качестве оплаты за ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты), которые в дальнейшем конвертировались в наличные и вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам за вычетом 3,5-4% (операции без НДС), которые служили вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС. ФОТО

Установлено, что в течение 2017 года фигурантами было проконвертировано более 282 млн. гривен.

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен 01

По результатам 9 обысков, проведенных в офисных помещениях, квартирах фигурантов и помещениях, которые использовались участниками конвертцентра, изъято 29 печатей фиктивных СХД, черновые записи, бухгалтерские и первичные документы, подтверждающие их преступную деятельность, электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику.

 В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен 02

Также смотрите: В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТО

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен 03

Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков на расчетные счета 10-ти транзитно - конвертационных предприятий наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3045517
 
 
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агент лолиты пьяная жаба решила подработать после отпуска?
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Один публічно закрили, десять відкрили і так по-колу, ДФС при роботі (робить показники), та конвертцентри справно платят данину.
Живем по-новому...
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Об этом пишут постоянно. Значит борьба с конвертацией ведется только для галочки. А значит крышуется силовиками. По другому криминал в стране не работает нигде. И что Аваков? Еще не в отставке?
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Ваша б воля , ольгинцы , вы бы всю действующую власть Украины , отправили в отставку ! Но рученьки у вас коротки !
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их жаба давит у нас президент мужик пол ляма за семь дней пробухать .а у них хуйло метр с каблучками
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВ Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 282 млн гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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