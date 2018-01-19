 Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что руководитель одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда организовал схему "дополнительного заработка". В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы несколько этапов получения фигурантом неправомерной выгоды.
Так, за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца злоумышленник потребовал 5 тыс. долларов взятки. За устройство на должность матроса он требовал 3 тыс. долларов.
Во время получения части неправомерной выгоды - 1500 долларов - взяточника задержали в его служебном кабинете.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые использовались для увеличения рабочего стажа моряков.
Капітан, капітан, посміхніться!
Адже посмішка - це прапор корабля!
Капітан, капітан, підтягніться!
Тільки сміливим підкоряються моря!
охраной рулит. Ахметка своих помнит...
просто... столица криминального мира...
- Нет, а что?
- Боже, шоб вы видели, как его бьют!
- А... пусть не лезут!
Шарль Луи де Монтескье
А кто жадный, тот сядит!!!
Но, пока жадных не наблюдается!
от і пробують піти працювати (!!!!) і платять за це. Добре що цей період позаду ... А для шукачів роботи - то є купа сайтів в інтернеті і не брехливих . Рекламувати тут такі сайти - не буду.
26 лет уже работаю. Давать не доводилось, но было очень тяжело!