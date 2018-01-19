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 Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одессе оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции уличили в вымогательстве взятки директора крюингового агентства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что руководитель одного из местных агентств по трудоустройству граждан на иностранные морские суда организовал схему "дополнительного заработка". В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы несколько этапов получения фигурантом неправомерной выгоды.

Так, за трудоустройство на должность помощника капитана на судно иностранного судовладельца злоумышленник потребовал 5 тыс. долларов взятки. За устройство на должность матроса он требовал 3 тыс. долларов.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Чиновник райсовета на Киевщине вымогал у предпринимателя 50 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Во время получения части неправомерной выгоды - 1500 долларов  - взяточника задержали в его служебном кабинете.

Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция 01
Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция 02

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли поддельные печати иностранных судов, которые использовались для увеличения рабочего стажа моряков.

Также смотрите: Старший лейтенант полиции задержан в Киеве за получение 1,1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Директор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3045507
 
 
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Тут ми би могли почути Андрія Шевченка!
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Вот он я! Вижу, что, к сожалению- не моего одесского агента-вымогателя повязали! Не его кабинетик. А расценки- такие же, для стартующих. Когда я его послал, то он меня пугать начал, что в налоговую сдаст... Но, я не испугался. Рад, что все отношения с такими агенствами- для меня в прошлом. Молодца, мои поляки! Как только узнали- скока я ему отстегивал, так сразу мне зарплату подняли(!) и теперь работаем с ними без всяких посредников.
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Я був впевнений, Вам є про що казати.
Капітан, капітан, посміхніться!
Адже посмішка - це прапор корабля!
Капітан, капітан, підтягніться!
Тільки сміливим підкоряються моря!
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Мариупольские Бермуды 10% с каждой месячной зарплаты брали)) но после рейса, и на том спасибо. как же давно это было.
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Да-да... Валентин Порфирьевич Плавельский. Жаднющая гнида! Но! Бог не фрайер! Канула его местная крыша- начальник ОБОПа, некий Миша Узун. Пришлось ему на лыжи становится. Он и удрал, в Севастополь. А вот Миша оказался непотопляемым. Щас в порту Мариупольском

охраной рулит. Ахметка своих помнит...
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ну там все ребятки ушлые были, никто не пропадёт))
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А-а-а-а... Я понял. Речь о самой ранней версии "Бермуд"... Когда Были трое там. И Валик, и Вова, и Ваня. Вы правы- никто не пропал.
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97 это уже поздно! А вот 90-92 Когда в кадрах АМП сидел Николас с "Адриатикой!" Вот когда плавсостав ломился на работу! Эх, времена!
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Та их всех в этих агентствах после 6 месяцев работы можно смело расстреливать - по-любому заслужили.
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, странно , , все денег хочуть , , других благ , штоле , нету ?
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да, Одесса сегодня... жжет!
просто... столица криминального мира...
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- Вы когда-нибудь видели Рабиновича в драке?
- Нет, а что?
- Боже, шоб вы видели, как его бьют!
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- Рабинович, и что это у вас под глазом... синяк?
- А... пусть не лезут!
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Дебіли, ви вже задрали народ із своїми затриманнями хабарників, коли вже суди над ними будуть проводити?!!!! За 4 роки жодного показового судового засідання!!!!
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ви праві, із цими затриманнями влада цирк вчиняє, всі помнять як кролик міністра в кайданках з Кабміну виводив - і що далі?
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Ну почему же."Судебные заседания" по отпуску на свободу сепарни и хабарников - намного увлекательнее.
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Так суди - це органи влади, нафік тоді така влада народу потрібна, пане Maxim Ak-Murza?
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«Каждый народ достоин своей участи».(c)
Шарль Луи де Монтескье
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Не можу не погодитись з вами. Якщо народу ярмо до вподоби - то хай носить та тішиться......
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Та бросьте. Вы же прекрасно понимаете: Век не Тот, что в кино " Храброе Сердце". Всё- не так... Тут уместна пичалька.
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Дело не в ярме. Дело в том,шо ситуацию,подобную сегодняшней в Украине и в Штатах описал Крылов. Это когда лебедь раком щуку. И на этой мутной волне выплывают на поверхность пэдрошайки и трампоиды.
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Справа не в байі Крилова, а в дукші людській - в своїй масі як були люди мавпами, так і залишились та все стараються вижити за рахунок когось. З такою свідомістю людство приречене на загибель - що ми зараз і бачимо у світі.
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Хотел тебе возразить,но оглянулся на свою державу.....и полез в холодильник за графинчиком своей абрикосовки.
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Здравствуйте! В свете изложенного- не желаю такой участи! Этому Шарлю как некоему Луи, голову ведь не отрубили... За такие мысли. О Целых Народах! Можэ зря?
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Салямчик! дело в том,шо эту фразу переделал Жозеф де Местр,сардинский посланник ко двору Александра 1 в "каждый народ заслуживает то правительство,которое имеет(ц).
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Мафия выстроила Пирамиду на века,а это осколок...
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оптимистично , , , так шо , усе антикоррупционные страдания Украины бессмысленно бесполезны ?
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Обычная практика. Закончив Морскую Академию ребята не могут уйти в рейс : судовладельцы крайне неохотно берут на работу моряков без опыта работы. В таких случаях и " приходят на помощь" такие крюинги. Делают липовые справки о плавании и трудоустраивают молодежь. Правда серьезные крюинги такой фигней не занимаются.
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а в чем здесь преступление. он же не чиновник. или чиновник?
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Я так понимаю, что их (взяточников) ловят не для того чтобы судить, а для того, чтобы с них для себя деньжат срубить, ведь это все очень богатенькие буратины...
А кто жадный, тот сядит!!!
Но, пока жадных не наблюдается!
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в багатьох агенціях таке заведено. Особливо для кримчан- хоч вони працюють за українськими документами - та зазвичай беруть зарплату моряка за один місяць. скромні брали 300 за працевлаштування разово. Так що не дивно. Система. Проблема для молодих - закінчив навчання а працювати немає де. Програми відновлення торгівельного флоту ( хоч і обіцяли) фактично не існує. Флот чорноморського пароплавства - знищено. Звязувались зі мною нещодавно за консультацією з колишнього " Косигіна" - ще працює судно.
от і пробують піти працювати (!!!!) і платять за це. Добре що цей період позаду ... А для шукачів роботи - то є купа сайтів в інтернеті і не брехливих . Рекламувати тут такі сайти - не буду.
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20-25 років тому така-ж фiгня була, нічого не змінилося
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Раньше в 90-х было намного круче. И зартлаты намного меньше. Кто работал тот знает
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Взятку может взять только госслужащий. Эти менты законов вообще не читали. Крюинговое агенство - частное.
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Понимаете, какая штука- у агенства есть лицензия, на трудоустройство. Там- четно оговорена сумма, за услуги. А остальное- "неправомерная выгода". Так что- всё в порядке, с доказухой. Я уже умолчу о подделке документов плавценза. Это- Статья УК вполне реальная.
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Тяжело стартовать в должности. Без опыта мало кого берут.
26 лет уже работаю. Давать не доводилось, но было очень тяжело!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор крюингового агентства, вымогавший 8 тыс. долл. взятки, задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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