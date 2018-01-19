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 С погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж

Сержант, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Иванов погиб 17 января в районе Светлодарской дуги в результате подрыва МТ-ЛБ на неизвестном взрывном устройстве при перевозке личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 января, в поселке городского типа Новые Санжары состоялось прощание с Сергеем Алексеевичем Ивановым (позывной Акула), 1988 года рождения, старшим сержантом, командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 17 января ночью в районе Светлодарской дуги в результате подрыва МТ-ЛБ на неизвестном взрывном устройстве при перевозке личного состава.

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Сергей Иванов проходил службу по мобилизации в составе 93-й отдельной механизированной бригады, а затем подписал контракт с 54-й ОМБр.

У него остались мать и дочь.

С погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах 01

Сержант, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Иванов.

С погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах 02

Похороны украиснкого воина Сергея Иванова.

С погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах 03
С погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах 04

Фото: Лтава

Напомним, по данным штаба АТО, 17 января двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили боевые травмы при подрыве техники на неизвестном взрывном устройстве в зоне АТО. Вторым погибшим в данной трагедии оказался механик-водитель 54-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Беляев.

Источник: https://censor.net.ua/p3045432
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим 17 января в зоне АТО воином 54-й бригады Сергеем Ивановым простились в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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