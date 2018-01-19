 Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО

Об этом сообщила дочь начальника Анастасия Алимпиева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам дочери, Алимпиев отказался выходить под залог, но его друзья собрали необходимую сумму и внесли ее.

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"Благодаря поддержке друзей генерал-майор Андрей Алимпиев вышел на свободу, чтобы продолжить борьбу с беспределом. Не смотря на то, что генерал Алимпиев отказался выходить под залог, он не мог ничего сделать с силой дружбы и верности. Благодаря всем нам, был собран и внесен залог, что позволило Андрею Николаевичу выйти из заточения!", - говорится в сообщении.







Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.

