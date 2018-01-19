 Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО

Об этом сообщила дочь начальника Анастасия Алимпиева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам дочери, Алимпиев отказался выходить под залог, но его друзья собрали необходимую сумму и внесли ее.
"Благодаря поддержке друзей генерал-майор Андрей Алимпиев вышел на свободу, чтобы продолжить борьбу с беспределом. Не смотря на то, что генерал Алимпиев отказался выходить под залог, он не мог ничего сделать с силой дружбы и верности. Благодаря всем нам, был собран и внесен залог, что позволило Андрею Николаевичу выйти из заточения!", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.
Не детский сад для ............
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.aif.ru/money/corruption/24873
https://ria.ru/economy/20081209/156824060.html
http://politrussia.com/society/kak-kitay-srazhaetsya-496/
https://articlekz.com/article/7114
http://voprosik.net/kak-pobedili-korrupciyu-v-singapure/
http://posovesti.com.ua/News.aspx?NewsID=12398