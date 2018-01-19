EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Фоторепортаж
  937  23
Все про:вуз (617) залог (298) коррупция (7009) Харьков (3706) Военная прокуратура (544) Алимпиев (1)

 Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО

Начальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) ВСУ Андрея Алимпиева отпустили под залог.

Об этом сообщила дочь начальника Анастасия Алимпиева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам дочери, Алимпиев отказался выходить под залог, но его друзья собрали необходимую сумму и внесли ее.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога: защита намерена подавать апелляцию. ВИДЕО

"Благодаря поддержке друзей генерал-майор Андрей Алимпиев вышел на свободу, чтобы продолжить борьбу с беспределом. Не смотря на то, что генерал Алимпиев отказался выходить под залог, он не мог ничего сделать с силой дружбы и верности. Благодаря всем нам, был собран и внесен залог, что позволило Андрею Николаевичу выйти из заточения!", - говорится в сообщении.

Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог 01
Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог 02
Начальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог 03

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/p3045425
 
 
VEhrdlVXdE9RemN3VEdwUmRrNURMekJNYWxGMFpFTjVUSGt2VVhRNVEzY3dUSFpSZG5SRGVtWk9Rell3VERkU1owNUhRVEJaVUZGMk9VZEhNRXhxVW1vemVsRnJkRU1yTUV4WVVYWmtRemt3VEVSU2FubEVVWFk1UjBFd1REZFJkWFJIUkRCWlJGRnpUa2RETUZsUVVtZE9RM2RtVGtONU1GbFFVWFF6ZWxGd1pFTjNNRmxFVW1wT1F6WXdURGRSYzJjOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вон ректору Петру Мельнику, который передал всю недвижимость вуза своей семьей в собственность, вынесли оправдательный приговор. И здесь то же самое будет, в крайнем случае условно. Вот такая вот борьба с коррупцией.....
 показать весь комментарий
 
 
З цими, бляха, риго-соєвими реформами можна здуріти, якийсь піпець, хай воно вигоре.
 показать весь комментарий
 
 
Ето перемога. Воруй сколько сможешь, будет больше шансов выйти под залог.
 показать весь комментарий
 
 
порох не знал, он был на мальдивах. Это какая-то подстава
 показать весь комментарий
 
 
Ох тяжелое это дело, борьба с коррупцией, когда все коррупционеры.
 показать весь комментарий
 
 
Бабки вышли на волю..... трогательная встреча.... Куршевель..... острова....
 показать весь комментарий
 
 
Он не хотел выходить, но его заставили! Друзья стояли под окнами на коленях и плакали, прося согласиться выйти под залог! И сердце генерала дрогнуло. Он не выдержал слёз друзей и согласился на финансовую помощь! Ну, за человечных генералов!!!
 показать весь комментарий
 
да именно, я один из тех кто хоть 1000грн, но перекинул на карту для залога
 показать весь комментарий
 
Это то которе при януковиче работало в СБУ расейчком????
 показать весь комментарий
 
Фсё прфильно. Оно не ф чём не финофато........Бля, говорить больше не хочу....нам с этим пока ещё ЖИТЬ,
 показать весь комментарий
 
Наследному прынцу Мальдивскому занес сколько надо и всего делов-то))
 показать весь комментарий
 
 
Зато Шабунин шьют дело на 5 лет. Классово чуждый элемент. А воры гуляют......
 показать весь комментарий
 
 
Уже новое до...7...... сами себя реально стирают...закапывают.........
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоНачальник ХНУВС Алимпиев, подозреваемый в растрате 2,4 млн грн, вышел под залог. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх