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 Боец "Правого сектора" Гаха умер в зоне АТО. ФОТО

В ночь на пятницу, 19 января, в зоне проведения АТО от инфаркта умер боец ДУК "Правый сектор" с позывным Гаха. Мужчина был родом из Херсона.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Правого сектора", информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью остановилось сердце друга Гахи, славного бойца Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор", - отмечается в сообщении.

Херсонские побратимы написали про Гаху: "Не выдержало сердце той боли, что погибают лучшие... Хотел на фронт. Не пускали. Все равно поехал. Радовался, что может передать свои знания и опыт в медицинском подразделении...".

В то же время знакомая погибшего Елена Оксюченко сообщила в Facebook, что причиной смерти Гахи стало больное сердце.

Боец Правого сектора Гаха умер в зоне АТО 01
Боец Правого сектора Гаха умер в зоне АТО 02
Боец Правого сектора Гаха умер в зоне АТО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3045419
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоец "Правого сектора" Гаха умер в зоне АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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