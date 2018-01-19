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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели. ФОТОрепортаж

Президент Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели во время встречи делегации ПА ОБСЕ с Вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и заместителем МИД Украины Сергеем Кислицей заявил, что решение конфликта на Донбассе дипломатическим путем является самым важным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Решение конфликта на Востоке дипломатическим путем является важнейшим", - сообщил Церетели.

Церетели отметил, что визит в Украину в эти сложные времена не случаен, поскольку Украина сейчас находится в центре внимания организации. Он отметил, что ПА ОБСЕ отстаивает территориальную целостность Украины и осуждает действия Российской Федерации, что неоднократно отмечалось в принятых резолюциях. Церетели убежден, что Россия должна понести ответственность за свое поведение.

Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели 01

Он добавил, что несмотря на напряженные отношения между сторонами, он надеется на определенные положительные сдвиги благодаря внедрению новых инструментов в работе ОБСЕ. В частности, по мнению Церетели, усилить способность к политическому диалогу может привлечение шведского парламентария Кента Харстеда (Kent Harstedt), назначение которого на должность специального представителя ПА ОБСЕ по вопросам Восточной Европы состоялось в сентябре 2017 года, и Специального представителя по медиации, Почетного Президента ПА ОБСЕ, финского политика Канерва (Ilkka Kanerva).

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила роль ПА ОБСЕ в последовательном отстаивании позиций в сложных, но крайне важных вопросах для Украины и большинства стран-участниц ОБСЕ. Она также поблагодарила тех представителей ОБСЕ, которые голосовали за резолюции, касающиеся осуждения внешней агрессии против Украины, и за работу в ПА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая является важным источником достоверной объективной информации.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Европе есть определенная усталость от усилий по прекращению российской агрессии, - Климпуш-Цинцадзе

Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла подчеркнул, что резолюции ПА ОБСЕ носят политический характер. И поскольку принятие решений в ПА не требует консенсуса, ПА ОБСЕ пытается как можно четче выражать в резолюциях свою позицию относительно ситуации на Востоке Украины и в Крыму, в том числе, ссылаясь на документы других международных организаций.

Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели 02

Климпуш-Цинцадзе, в свою очередь, подчеркнула, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет РФ, и именно поэтому только решение Кремля может изменить ситуацию. Поэтому необходимо продолжать давление на РФ с помощью применения различных инструментов.

При обсуждении ситуации в оккупированном Крыму, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ / БДИПЧ не будет отправлять своих наблюдателей на территорию оккупированного Крыма во время президентских выборов в Российской Федерации, что было подтверждено представителями делегации ПА ОБСЕ.

Вице-премьер также выразила благодарность представителям ПА ОБСЕ за готовность и заинтересованность в посещении линии разграничения и прилегающих территорий, контролируемых украинским государством.

Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели 03
Фото: пресс-служба Кабмина

Источник: https://censor.net.ua/p3045397
 
 
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Давайте вспомним Сербию и Косово, евроститутки решали, решали сидя за столом, пока десятки и тысячи не погибло, потом пришли америкосы, вломили пиз..ды кому надо - и порядок наступил. Так точно и на донбассе, пока вы твари будете за столами пиз..ть - ничего хорошего не будет.
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Поддерживаю. Я тоже. И ещё: "Решение конфликта на Востоке дипломатическим путем является важнейшим" и это не просто правильно, а гениально!!! Вопрос только остаётся один: в ООН и пр. орг. доhера ли с козломордыми дипломатическим путём нарешали? А на Востоке Украины от паРаши выступают Великие дипломаты типа клоуна Захарченко и др. упырей, которые азбуку еле помнят не то что о дипломатии ничего не слышали. Тогда как?
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Потрібен воєнний стан, збільшення чисельності ЗСУ та ВМСУ, ракетна та ядерна зброя! США вже готують тактичну ядерну зброю для війні в Східній Європі. А євроідіоти це клоуни, вони загинуть в пеклі першої ядерної війни, але вони про це ще здогадуються!
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Объясните ему кто нибудь что там не конфликт а война с Раисей которая не хочет ее заканчивать никаким тем более дипломатическим путем потому что им нужно постоянно терзать Украину.
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Время дипломатий прошло. Рашка ослабла. Нато может подпереть тыл. Нужно тупо- быстро за два дня освобождать и ставить перед фактом весь мир. В конце концов - территория то наша !
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С Крымом быстро не получится. Там другая ситуация. А Донбасс можно быстро продавить. Захер уже убегал,когда наши танки просто подъехали к аэропорту. И даже мост взорвал от страха.
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Крым еще рано освобождать! Он - на ПеРеВоСпИтАнИи!!!!
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Ніби й грузин, повинен кацапів добре знати, а балакає, наче пастор баптистський.
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Это новая форма обеспокоенности. Где там эта Украина? Аааа, да вы шо географический центр Европы....Ну будем переживать, встречаться...и сколько так? Ну цинцадзе и Ко пропиарятся....а люди на переловой и мирные и гражданские? Ну конечно, государственным мужам итёткам надо отдохнуть пару месяцев от забот о народе. Хорошо ватна передача Наша Раша это показывала. Не бережёте вы себя...всё об Украине думаете, отдохнуть вам надо. История папередников, беглецов на Ростов н, ничему не учит..... Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 7432
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Вот так и будет эта дипломатия красиво улыбаться и пускать нюни.
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Предлагаю выдать етим дипломатам военную хворму и пистоли кто захочет и отправить на даунбас освобождать территорию дипломатическим путем
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аха...20 лет в Приднестровье,15 в Абхазии,25 в Карабахе....Только вооружённые силы и сплочённость всего народа,как сделала Чечня,как сделал Иран ,как сделал Афганистан и Вьетнам...И военное преимущество агрессора оказаолось бессильным в желании народа дать мзды агрессору...И ещё одно совпадение-перечисленные страны не слушали "дипломатов",они слушали "автоматов" (своих)
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Еще ниодин конфликт за всю историю не был разрешен дипломатическим путем. Один проигрывает другой выигрывает. Зачем вся ета комедия которая приводит к еще большим жертвам и чуству собственной важности у боевиков
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Был один. Исчезновение гдр. Но это благодаря американцам.
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Пока вы суки свои мирные методы внедряете, там гибнут наши воины
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Похоже это волнует только тебя и небольшое количество согласных с тобой. Нация не созрела для мощного рывка...
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Похоже все эти собаки пытаются потихаря, окольными путями приучить нас к мысли, что будет нормально, если власти Украины сдадут нашу страну )(уйлу. No pasarán!
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Какой нафиг конфликт на востоке Украины?! На лицо агрессия со стороны России, а Запад все шлангом прикидывается. Даже усилить санкции не хотят, а на действующие санкции Путлер плюет.
Запад сделал свое черное дело, забрал у Украины ядерное оружие, сделал ее беспомощной перед Рашкой, а дальше умыли руки, ограничиваясь выражением озабоченности. Мрази.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРешение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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