 Решение конфликта на Востоке Украины дипломатическим путем является важнейшим, - президент ПА ОБСЕ Церетели. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Решение конфликта на Востоке дипломатическим путем является важнейшим", - сообщил Церетели.

Церетели отметил, что визит в Украину в эти сложные времена не случаен, поскольку Украина сейчас находится в центре внимания организации. Он отметил, что ПА ОБСЕ отстаивает территориальную целостность Украины и осуждает действия Российской Федерации, что неоднократно отмечалось в принятых резолюциях. Церетели убежден, что Россия должна понести ответственность за свое поведение.

Он добавил, что несмотря на напряженные отношения между сторонами, он надеется на определенные положительные сдвиги благодаря внедрению новых инструментов в работе ОБСЕ. В частности, по мнению Церетели, усилить способность к политическому диалогу может привлечение шведского парламентария Кента Харстеда (Kent Harstedt), назначение которого на должность специального представителя ПА ОБСЕ по вопросам Восточной Европы состоялось в сентябре 2017 года, и Специального представителя по медиации, Почетного Президента ПА ОБСЕ, финского политика Канерва (Ilkka Kanerva).

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила роль ПА ОБСЕ в последовательном отстаивании позиций в сложных, но крайне важных вопросах для Украины и большинства стран-участниц ОБСЕ. Она также поблагодарила тех представителей ОБСЕ, которые голосовали за резолюции, касающиеся осуждения внешней агрессии против Украины, и за работу в ПА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая является важным источником достоверной объективной информации.

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Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла подчеркнул, что резолюции ПА ОБСЕ носят политический характер. И поскольку принятие решений в ПА не требует консенсуса, ПА ОБСЕ пытается как можно четче выражать в резолюциях свою позицию относительно ситуации на Востоке Украины и в Крыму, в том числе, ссылаясь на документы других международных организаций.

Климпуш-Цинцадзе, в свою очередь, подчеркнула, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет РФ, и именно поэтому только решение Кремля может изменить ситуацию. Поэтому необходимо продолжать давление на РФ с помощью применения различных инструментов.

При обсуждении ситуации в оккупированном Крыму, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ / БДИПЧ не будет отправлять своих наблюдателей на территорию оккупированного Крыма во время президентских выборов в Российской Федерации, что было подтверждено представителями делегации ПА ОБСЕ.

Вице-премьер также выразила благодарность представителям ПА ОБСЕ за готовность и заинтересованность в посещении линии разграничения и прилегающих территорий, контролируемых украинским государством.



Фото: пресс-служба Кабмина