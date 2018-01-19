 Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих полководцев
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО
Ничего плохо не сделала...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я снова буду мэром Славянска, - Штепа
Пожелание выполнено!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности", - Климкин проехался по Киеву
Путь на выборы
Больше фотошопов смотрите здесь
и про алексея он же Юрий Гагарин - все 100+ (особенно заглавие, где все прое...)
Данную высокоинтеллектуальную цитату можно применить к высказыванию Хуйла про мощи. Потому что в религиозной практике "нетленными мощами" называются кадавры, которые не гниют сами по себе. Оставим такие известные врачам и судмедэкспертам понятия, как естественная мумификация и жировоск, это отдельная тема... но бальзамирование (искусственная мумификация) к нетленным мощам как бы не относится никаким боком.
Ведь это Тимошенко имеет бизнес в россии и выступает за торговлю с Хуйлостаном и Лугандоном.