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Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
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 Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Цитаты великих полководцев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ничего плохо не сделала...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я снова буду мэром Славянска, - Штепа

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Пожелание выполнено!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности", - Климкин проехался по Киеву

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

По накатанной дорожке...

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Высокое доверие"

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ленин и мощи

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Лжерелигия

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Правильный режим тишины

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Деоккупация Донбасса

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Где деньги Зин?

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Героев Россия знает в лицо

Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Путь на выборы

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Источник: https://censor.net.ua/p3045395
 
 
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про деньги янныка и драку выхухоли с ген(номодифицтрованным)прокурором - зачет
и про алексея он же Юрий Гагарин - все 100+ (особенно заглавие, где все прое...)
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Алексей Гагрин! Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6104 Это где они так написали? Чё за концерт?
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І знову Гагарін..."Нет никаких стопроцентных подтверждений полетов "Востоков" и "Восходов". Много народу видели старты "семерок" якобы с космонавтами на борту, но нет ни одного кадра, запечатлевшего их посадку. Нет также доступных съемок первых стыковок в космосе."...
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ну да...ета ж єслі Гагарін нє лєтал так значіт і Бога нєт?!...Бездоказова віра призводить до дегенератизму. Єдиним аргументом Свідєтєлєй Гагаріна є - так єво ж встрєчялі в разних странах!
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Попробуйте в качестве стандартного упражнения доказать мне, что Вы не верблюд... Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 78
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"Это был пердёж в муку!" (с) Залдостанов ака Дилдозадов ака Хирург
Данную высокоинтеллектуальную цитату можно применить к высказыванию Хуйла про мощи. Потому что в религиозной практике "нетленными мощами" называются кадавры, которые не гниют сами по себе. Оставим такие известные врачам и судмедэкспертам понятия, как естественная мумификация и жировоск, это отдельная тема... но бальзамирование (искусственная мумификация) к нетленным мощам как бы не относится никаким боком.
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И шо вы хотите добиться от шлепера-2, ляпает шо попало похлеще пыр.уковича...
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Только хронический идиот может считать Саакашвили агентом хуйла ,у сааки куча недостатков но то что он полностью прозападный человек понимают даже его враги
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Конечно же она агент хуйла!

Ведь это Тимошенко имеет бизнес в россии и выступает за торговлю с Хуйлостаном и Лугандоном.
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карикатуристы - кретины. где таких нанимают...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЦитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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