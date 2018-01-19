 Цитаты великих полководцев, Ленин и мощи, правильный режим тишины на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих полководцев



Читайте на "Цензор.НЕТ": Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО





Ничего плохо не сделала...



Читайте на "Цензор.НЕТ": Я снова буду мэром Славянска, - Штепа





Пожелание выполнено!



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности", - Климкин проехался по Киеву





По накатанной дорожке...





"Высокое доверие"





Ленин и мощи





Лжерелигия





Правильный режим тишины





Деоккупация Донбасса





Где деньги Зин?





Героев Россия знает в лицо





Путь на выборы



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