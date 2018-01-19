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 Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО

Отдых на Мальдивских островах президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч  долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

 Стоимость перелета, проживания и дополнительных расходов узнали и подсчитали журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый") в расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайная отпуск президента", передает Ценор.НЕТ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба

Как удалось установить, президент Петр Порошенко и его спутники слетали в Мале (Мальдивы) на Falcon 7X - одном из самых дорогих воздушных судов, которое имеет технические возможности лететь из Киева на Мальдивские острова восемь часов без дозаправок. Falcon с бортовым номером ТС-KMR, которым летел глава государства, сдает в аренду турецкая авиакомпания Setair.

В ней "Схемам" сообщили, что перелет этим самолетом из Киева в столицу Мальдив Мале и оттуда в Украину с учетом пребывания на курортных островах в течение 7 дней будет стоить 154 000 евро или 119 000 евро, если самолет просто доставит пассажиров к месту назначения и впоследствии заберет.

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 01

Ответ турецкой авиакомпании Setair "Схемам"

С помощью открытых данных веб-ресурсов "Схемы" зафиксировали, что самолет ожидал пассажиров в аэропорту города Мале. Поэтому вероятно, что аренда борту, которым летал президент, с простоем обошлась в примерно 154 000 евро. Такая опция могла потребоваться в случае, если пассажирам срочно понадобилось бы вернуться в Украину.

Из достоверных источников "Схемам" стало известно, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, который состоит только из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 02

Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко

Президент со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта - на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island).

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 03

Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко

Украинский президент отдыхал здесь с гостями в течение семи дней и шести ночей.

"Схемы" установили, что стоило аренда не менее 46 000 долларов в сутки. Таким образом, за 6 суток должно быть оплачено только за проживание 276000 долларов.

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 04

Аренда частного острова на курорте Cheval Blanc (Мальдивы)

Также во время отдыха Порошенко были и дополнительные расходы. Редакции удалось точно установить, что дайвинг, водный спорт, лодки на курорте Cheval Blanc в течение семи дней обошлись в 18 705 долларов. На завтраки суммарно потратили 10 791 доллар. На обеды было потрачено 4682 доллара, а ужины на территории курорта на вилле обошлись в 3165 долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов. Расчет за эти дополнительные расходы был наличными.

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 05

Президент Порошенко отдыхал на Мальдивах с гостями в течение семи дней и шести ночей

Таким образом, всего на недельный отпуск президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах было потрачено не менее 500 000 долларов, что больше 14 млн гривен.

Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - Схемы 06

Стоимость отдыха Петра Порошенко на курорте Cheval Blanc (Мальдивы) в января 2018 года

В ответе на запрос программы о выезде Порошенко за границу в Администрации президента отметили, что это был "короткий" отдых: "Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".

В офисе Порошенко также отметили, что все данные по президентской деятельности размещаются на официальном сайте одновременно решение о том, что информация об этих поездках (на Мальдивы, а также в государственную резиденцию Гута на Ивано-Франковщине в декабре прошлого года - ред.) будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности".

Впрочем, в администрации президента и лично сам глава государства избежали ответов на вопросы ответов о том, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.

15 января "Схемы" отправили запрос Петру Порошенко, продемонстрировав собранные редакцией доказательства президентского вояжа во всех подробностях. А уже на следующий день Администрация президента для издания "Интерфакс" признала факт президентского отдыха на Мальдивах, правда без дат и подробностей.

 

Источник: https://censor.net.ua/p3045287
 
 
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По ходу кто-то насилует украинскую границу, как тузик грелку!
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а меня больше умиляет тот факт, что за рубежом Лолиту почти не охраняют, в отличие от Украины, где рядом всегда полк вооруженной до зубов охраны, вертолеты и бронепоезда.
стопудово лолиту охраняют от украинцев
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Статья для плебса. 8 взрослых отдохнули на 0,5 ляма. То есть по 62,5 К с носа. Плебеи обзавидуются. А нужно не завидовать, а создавать свой бизнес. И отдыхать сответственно успехам в своем бизнесе.
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патриций выискался. создай бизнес по честному. потом расскажешь.
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да например бизнес по обовровыванию страны, только это не бизнес, а коррупция, жидярская подстилка
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Мне плевать кто был на том самолете - но я требую наказать (посадить на 10 лет) всех погранцов, которые выпустили и впустили пассажиров этого рейса!
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Заводите Ляшка, он готов растрелять любого, кто прорвет границу.
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А че на Карпаты не поехал? Мог бы помочь местному туризму и деньгами, и примером. Непатриотично как то. А, вспомнил - соевая лолита и патриотизм вещи несовместимые.
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Пускай отдыхает там, где деньги и время позволяют.
Но не проходить пограничный контроль вообще...это как?
-
К чему тогда эта арава погранцов? Зачем платить деньги за растаможку авто? Что это за 3 посылки по 50 евро?
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Это Вам не польский поезд останавливать!
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А я сейчас не могу себе позволить за 45S игруху купить. Прикольно.
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Не уверен, что, например, у поляков 15 лет трудного пути в ЕС были такие серьезные проблемы, как у тебя уже на 4-м году.
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Что мне нравится в поляках так это как они говорят :
"not polish - not buying" .У них и для них все всегда переводят.
Слава Богу прошло время дисков, когда под украинской лицензией продавались 100% пиратские диски, потому как в 99% из всех ,короче вообще никогда не было бумажки с лицензионным ключем,а если это лицензия, он там обязан быть тот самый ключ , чтобы играть в интернете, иначе это пирата, а если это пиратка, то за что платить? Все это был обычный обман людей. При том что игры никогда не переводили на украинский. Короче мрак.
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11.09.2017
"Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность", - Заявил П.Порошенко.
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Нє раскачівайтє лодку. Путін нападьот. Ето козні Саакашвілі. Ви всьо врєтє.
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Это ж хорошо, что Президент отдохнул и с новыми силами, свежий и загоревший будет раздавать медальки бледнолицым "особам з інвалідністю", подбадривая их: "Тримайтесь". Ще ж не всіх дурних війна забрала.
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А что он должен делать? Ночевать в кабинете? Ты, наверное, тоже отдыхаешь, отпуск берешь. Чем же он хуже тебя? Я вообще не понимаю смысл претензии. Відпустка Порошенка на Мальдівах коштувала майже півмільйона доларів - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9902
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Утилизация ватников Если бы например во время боевых действи в любой европейской стране, у которой не хватает денег на нормальное обеспечение армии,президент оставил огромную сумму денег на отдыхе.Что бы было с таким президентом там?
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Если бы, да кабы. А если взять и убрать людей из любой страны ЕС и навезти всякого сброда из СНГ на пмж, думаешь с президентом там было бы тоже самое что и было бы если бы никого оттуда не вывозили, а сброд не завозили, только лишь из-за того что это территория Европы?
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Vladimir Kalashnikov Так у нас людей нормальных большем чем сброда.
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Были бы нормальными, уже бы в НАТО лет пятнадцать назад состояли.
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Не надо завидовать, человек честно заработал и хорошо отдохнул. При капитализме живем.
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Издеваешься? Честно? Заработал? Если бы хотя бы честно украл или нечестно заработал, а тут же всё сразу...
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А таки подгорело у сиволапых, подгорело)) Ничего, что ПАП стал долларовым мультимиллионером ещё ДО президентства, а? При этом вопросе у запоребриковых только пузыри из слюней, причём ядовитых)
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Это фигня,а не расследование. Он разве скрывает,что он миллионер?Не в этом порошенковская подлость и сволотизм
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Кто такой этот Петро?.. - Да хрен его знает. Но точно не президент бедной, воюющей Украины.


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Господа не трудно догадаться что для барыги пол ляма это у обычного гражданина 50 гривен...другой вопрос кто деньги в тумбочку кладет... Відпустка Порошенка на Мальдівах коштувала майже півмільйона доларів - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5610
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Проблема Украины в том, что тут очень мало среднего класса, который в ЕС преобладает, в Украине преобладают те кто за чертой бедности или возле неё, а с другой стороны олигархи. Там где небольшой разброс доходов среди населения - те страны живут стабильнее и уровень лояльности выше к власти,
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Новости украинских злыдней:

Двести одесских отдыхающих сегодня (18 января) ранним утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с 200 пассажирами из Львова.

Чрезвычайная ситуация в новом терминале одесского аэропорта. С 13:00 (18 января) там скопилось больше 600 пассажиров прибывших рейсов, которые не могут покинуть здание, поскольку им не выдают багаж. Речь идет о пассажирах из Анкары, Варшавы, Минска, Дубая и Шарм-эш-Шейха. Такая ситуация сложилась из-за отказа грузчиков работать с таким количеством багажа под проливным дождем, который сегодня с утра льет в Одессе.
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Даже если он отдыхал за свой счет ГЛАВНЫЙ ВОПРОС с кем? Кто были эти 8 взрослых? Сколько платили? Может это был Фирташ, Ахметов?
Президент демократической страгы с ценностями США и ЕС не имеет права скрывать от налогоплательщиков с кем он летает отдыхать, не имеет права лоббировать интересы осуществлять логоворняки.
Почему-то я с трудом представляю себе, что в ес и сша президент или любой богатый чиновник позволил бы себе такой отдых, тем более, во время войны. Там эти понты давно дурной тон, очень дургой, мгновенно был бы презираемым. Сомневаюсь, что долго бы оставался на должности. Нам до их ценностей как до солнца.
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Хватит чужие деньги считать, нищеброды Відпустка Порошенка на Мальдівах коштувала майже півмільйона доларів - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9811
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И сколько у нас в стране не нищебродов? Потому и считают. К тому же они считают наши в буквальном смысле, взять те же акцизы. Что это как не "считание" денег?
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К сожалению чужие деньги до президенства , а теперь он миллиардером стал во время войны , и вовпрос втом за счет кого он так свои капиталы нарастил? А ответ прост - за счет нас с вами, так что это наши с вами деньги , вытянутые через тарифы ,монополии и остальные методы сравнительно честного отбора денег у народа.
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Очень большие деньги честными не бывают
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Отец Порошенко сделал состояния на хищениях. Он даже сидел за это. Порошенко не сам "выбился в люди" как Беня или Ахметов( у Бени отец был инженером на заводе, а у Ахметова шахтером), у него был папа.
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"Ну вы тут, украинцы, воюйте, платите по новым тарифам и думайте как выжить. А я на Мальдивы, отдыхать и вкладывать в тамошнюю экономику" - подумал главнокомандующий Сывый Гетьман, патриот Украины №1 и самый лучший президент из всех.

Но порохолуи непременно схавают и это и продолжат молиться на своего кудрявого бога.
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на першому національному програму транслювали?
від себе скажу так: мені в принципі по барабану скільки коштував відпочинок пороxнявому, але те, що воно до3воляЕ собі таке лицемірство, 3наючи в якиx умоваx живе Україна, - втіxаря 3алишае країну аби поніжити свое барило...
тварина!!!
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На Першому Національному наскільки пам'ятаю у 14х-15х рр хіба що прямою мовою не казали куди його потрібно подіти Відпустка Порошенка на Мальдівах коштувала майже півмільйона доларів - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2730
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Якщо ти судив по моїй відповіді ,то можливо помилився, я не дивлюсь ТБ.
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Рева в шоке - восемь особей за шесть дней сожрали на 18.000$... Відпустка Порошенка на Мальдівах коштувала майже півмільйона доларів - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3541
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они в 6 отдохнули 7 дней.... черт побери, скольким детям можно было помочь прожить долгую жизнь, дав эти средства на лечение! не знаю народ, но в такой ситуации, в стране по всем фронтам и направления ....опа, считаю, что человек который взял на себя управление страной, не имеет права ни на какие отдыхи... это тоже самое если летчик который его вез на отдых, тупо отлучился отдохнуть.... первое лицо тратит миллионы на свой отдых, а тысячи детей и их родители ищут тысячи для спасения жизни своих детей, у государства нет для них денег, а тут еще в конце года и компенсацию дадут за перелет, за дорогой отдых от государства всем отдыхающим... сын президента и то получил 50 т грн комменсации за полет в индию.....
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Та хай отдыхает, только хай бизнес продаст,или здаст уже куда нибудь . Он бизнесмен, или президент?
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ничего он продавать не будет и не собирался! вы еще не поняли за это время? не имеет права на отдых когда страна в пике! вот когда будет процветать вот тогда и отдых.... а так получается результат работы нулевой, а отдых подавай!
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Я это понял еще с его первых речей. Какие варианты? Они вообще есть? Чтобы что-то делать нужно знать что делать, нужен план действий, иначе опять все по новой. Они как вороны, их пошугал, они с дерева улетели, а через минуту снова сели , только в другом порядке.
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Дьік,чё прицепились-он дома и отдьіхал-островишко-то-Лолиткин небось,а чартер,подумаешь,всего каких нибуть парочу тьісяч пенсионеров развёл на гробовьіе!Да ему памятник за всё пора ставить,или лучше забальзамировать и в мавзолей!
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И что? Миллиардер может себе позволить. Не просто как же он в резы подался....
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І нафіга нам такий президент "патріот"?

Негайна відставка. Дострокові президентські.
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14 лямов грн Стесняюсь спросить
То сколько зарплат врачей или учителей ?
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а вот так-то, надо было учиться на кондитеров
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Более 5 тыс человек должны месяц работать , или 14 тыс пенсионеров живут на то , что он потратил за 6 дней ?
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Ну и что? Главное чтобы свои тратил а не государственные. Вот я, например, в прошлый отпуск тоже 15к потратил, и шо? Маю можливість та надхнення.
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На квартирах для військових у Львові піаривсь, а сам за тиждень десятка три квартир трикімнатних "провідпочивав". Яку ж ми мерзоту обрали собі, панове укрїнці...
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Под Киевом в доме соседей Порошенко живет настоящий лев .
https://vesti-ukr.com/kiev/273800-pod-kievom-v-dome-sosedej-poroshenko-zhivet-nastojashchij-lev

Чего они его не отпустят на прогулку на соседний участок ?
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Не важно сколько стоило, важно кто платил.
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так и скажите , -- ищу спонсора , хачу на мальдивы
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Говком летает через зону ПВО оккупанта как дети в школу, на виду у всего мира.
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Во время войны??????Ааааааа---- это не война,--- это разборка,спор,соревнование......ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ¿??? И каждый день погибшие--- зо Мадьдивыы,Гуту??? Прикидуем,1944 год.....Гитлер в краткосрочном на Канарах?????Сталин в 41- ом на Гавайях дайвингом и серфингом занимается?????
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, шо то скромно гарант видпочивае , , назад домой шо ли бабло непотраченное привез ? , , брал то лярд зелени , , а не потратил даже лимона , , , мабуть ,непотраченный лярд баксов военнослужащим / волонтерам / пенсам / нуждающимся раздаст ,,,
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жидосранское быдло брошено на защиту вонючей воровитой свиньи с воплями - на свои отдыхал, то что Свои он украл из наших карманов благодаря невиданному уровню в обнищавшей стране жидогнойные свиньи предпочитают не замечать
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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