 Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО

Стоимость перелета, проживания и дополнительных расходов узнали и подсчитали журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый") в расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайная отпуск президента", передает Ценор.НЕТ.
Как удалось установить, президент Петр Порошенко и его спутники слетали в Мале (Мальдивы) на Falcon 7X - одном из самых дорогих воздушных судов, которое имеет технические возможности лететь из Киева на Мальдивские острова восемь часов без дозаправок. Falcon с бортовым номером ТС-KMR, которым летел глава государства, сдает в аренду турецкая авиакомпания Setair.
В ней "Схемам" сообщили, что перелет этим самолетом из Киева в столицу Мальдив Мале и оттуда в Украину с учетом пребывания на курортных островах в течение 7 дней будет стоить 154 000 евро или 119 000 евро, если самолет просто доставит пассажиров к месту назначения и впоследствии заберет.
Ответ турецкой авиакомпании Setair "Схемам"
С помощью открытых данных веб-ресурсов "Схемы" зафиксировали, что самолет ожидал пассажиров в аэропорту города Мале. Поэтому вероятно, что аренда борту, которым летал президент, с простоем обошлась в примерно 154 000 евро. Такая опция могла потребоваться в случае, если пассажирам срочно понадобилось бы вернуться в Украину.
Из достоверных источников "Схемам" стало известно, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, который состоит только из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.
Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко
Президент со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта - на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island).
Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко
Украинский президент отдыхал здесь с гостями в течение семи дней и шести ночей.
"Схемы" установили, что стоило аренда не менее 46 000 долларов в сутки. Таким образом, за 6 суток должно быть оплачено только за проживание 276000 долларов.
Аренда частного острова на курорте Cheval Blanc (Мальдивы)
Также во время отдыха Порошенко были и дополнительные расходы. Редакции удалось точно установить, что дайвинг, водный спорт, лодки на курорте Cheval Blanc в течение семи дней обошлись в 18 705 долларов. На завтраки суммарно потратили 10 791 доллар. На обеды было потрачено 4682 доллара, а ужины на территории курорта на вилле обошлись в 3165 долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов. Расчет за эти дополнительные расходы был наличными.
Президент Порошенко отдыхал на Мальдивах с гостями в течение семи дней и шести ночей
Таким образом, всего на недельный отпуск президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах было потрачено не менее 500 000 долларов, что больше 14 млн гривен.
Стоимость отдыха Петра Порошенко на курорте Cheval Blanc (Мальдивы) в января 2018 года
В ответе на запрос программы о выезде Порошенко за границу в Администрации президента отметили, что это был "короткий" отдых: "Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".
В офисе Порошенко также отметили, что все данные по президентской деятельности размещаются на официальном сайте одновременно решение о том, что информация об этих поездках (на Мальдивы, а также в государственную резиденцию Гута на Ивано-Франковщине в декабре прошлого года - ред.) будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности".
Впрочем, в администрации президента и лично сам глава государства избежали ответов на вопросы ответов о том, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.
15 января "Схемы" отправили запрос Петру Порошенко, продемонстрировав собранные редакцией доказательства президентского вояжа во всех подробностях. А уже на следующий день Администрация президента для издания "Интерфакс" признала факт президентского отдыха на Мальдивах, правда без дат и подробностей.
стопудово лолиту охраняют от украинцев
Но не проходить пограничный контроль вообще...это как?
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К чему тогда эта арава погранцов? Зачем платить деньги за растаможку авто? Что это за 3 посылки по 50 евро?
"not polish - not buying" .У них и для них все всегда переводят.
Слава Богу прошло время дисков, когда под украинской лицензией продавались 100% пиратские диски, потому как в 99% из всех ,короче вообще никогда не было бумажки с лицензионным ключем,а если это лицензия, он там обязан быть тот самый ключ , чтобы играть в интернете, иначе это пирата, а если это пиратка, то за что платить? Все это был обычный обман людей. При том что игры никогда не переводили на украинский. Короче мрак.
"Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно кто нарушает государственную границу: или боевики на востоке, или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность", - Заявил П.Порошенко.
Двести одесских отдыхающих сегодня (18 января) ранним утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с 200 пассажирами из Львова.
Чрезвычайная ситуация в новом терминале одесского аэропорта. С 13:00 (18 января) там скопилось больше 600 пассажиров прибывших рейсов, которые не могут покинуть здание, поскольку им не выдают багаж. Речь идет о пассажирах из Анкары, Варшавы, Минска, Дубая и Шарм-эш-Шейха. Такая ситуация сложилась из-за отказа грузчиков работать с таким количеством багажа под проливным дождем, который сегодня с утра льет в Одессе.
Президент демократической страгы с ценностями США и ЕС не имеет права скрывать от налогоплательщиков с кем он летает отдыхать, не имеет права лоббировать интересы осуществлять логоворняки.
Почему-то я с трудом представляю себе, что в ес и сша президент или любой богатый чиновник позволил бы себе такой отдых, тем более, во время войны. Там эти понты давно дурной тон, очень дургой, мгновенно был бы презираемым. Сомневаюсь, что долго бы оставался на должности. Нам до их ценностей как до солнца.
Но порохолуи непременно схавают и это и продолжат молиться на своего кудрявого бога.
від себе скажу так: мені в принципі по барабану скільки коштував відпочинок пороxнявому, але те, що воно до3воляЕ собі таке лицемірство, 3наючи в якиx умоваx живе Україна, - втіxаря 3алишае країну аби поніжити свое барило...
тварина!!!
Негайна відставка. Дострокові президентські.
То сколько зарплат врачей или учителей ?
https://vesti-ukr.com/kiev/273800-pod-kievom-v-dome-sosedej-poroshenko-zhivet-nastojashchij-lev
Чего они его не отпустят на прогулку на соседний участок ?