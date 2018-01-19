 Отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов - "Схемы". ФОТО+ВИДЕО

Стоимость перелета, проживания и дополнительных расходов узнали и подсчитали журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала "UA: Первый") в расследовании "Mr. Petro Incognito. Тайная отпуск президента", передает Ценор.НЕТ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха", - пресс-служба

Как удалось установить, президент Петр Порошенко и его спутники слетали в Мале (Мальдивы) на Falcon 7X - одном из самых дорогих воздушных судов, которое имеет технические возможности лететь из Киева на Мальдивские острова восемь часов без дозаправок. Falcon с бортовым номером ТС-KMR, которым летел глава государства, сдает в аренду турецкая авиакомпания Setair.

В ней "Схемам" сообщили, что перелет этим самолетом из Киева в столицу Мальдив Мале и оттуда в Украину с учетом пребывания на курортных островах в течение 7 дней будет стоить 154 000 евро или 119 000 евро, если самолет просто доставит пассажиров к месту назначения и впоследствии заберет.

Ответ турецкой авиакомпании Setair "Схемам"

С помощью открытых данных веб-ресурсов "Схемы" зафиксировали, что самолет ожидал пассажиров в аэропорту города Мале. Поэтому вероятно, что аренда борту, которым летал президент, с простоем обошлась в примерно 154 000 евро. Такая опция могла потребоваться в случае, если пассажирам срочно понадобилось бы вернуться в Украину.

Из достоверных источников "Схемам" стало известно, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, который состоит только из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.

Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко

Президент со спутниками (всего 8 взрослых и 2 детей) поселились на самой дорогой вилле курорта - на отдельном острове под названием Owner's Villa (Private Island).

Остров в Индийском океане, на котором отдыхал Петр Порошенко

Украинский президент отдыхал здесь с гостями в течение семи дней и шести ночей.

"Схемы" установили, что стоило аренда не менее 46 000 долларов в сутки. Таким образом, за 6 суток должно быть оплачено только за проживание 276000 долларов.

Аренда частного острова на курорте Cheval Blanc (Мальдивы)

Также во время отдыха Порошенко были и дополнительные расходы. Редакции удалось точно установить, что дайвинг, водный спорт, лодки на курорте Cheval Blanc в течение семи дней обошлись в 18 705 долларов. На завтраки суммарно потратили 10 791 доллар. На обеды было потрачено 4682 доллара, а ужины на территории курорта на вилле обошлись в 3165 долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов. Расчет за эти дополнительные расходы был наличными.

Президент Порошенко отдыхал на Мальдивах с гостями в течение семи дней и шести ночей

Таким образом, всего на недельный отпуск президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах было потрачено не менее 500 000 долларов, что больше 14 млн гривен.

Стоимость отдыха Петра Порошенко на курорте Cheval Blanc (Мальдивы) в января 2018 года

В ответе на запрос программы о выезде Порошенко за границу в Администрации президента отметили, что это был "короткий" отдых: "Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".

В офисе Порошенко также отметили, что все данные по президентской деятельности размещаются на официальном сайте одновременно решение о том, что информация об этих поездках (на Мальдивы, а также в государственную резиденцию Гута на Ивано-Франковщине в декабре прошлого года - ред.) будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности".

Впрочем, в администрации президента и лично сам глава государства избежали ответов на вопросы ответов о том, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.

15 января "Схемы" отправили запрос Петру Порошенко, продемонстрировав собранные редакцией доказательства президентского вояжа во всех подробностях. А уже на следующий день Администрация президента для издания "Интерфакс" признала факт президентского отдыха на Мальдивах, правда без дат и подробностей.